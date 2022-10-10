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Системи "Патріот" - для України? Експерти про посилення допомоги Києву після останніх атак РФ
Коментуючи останні удари РФ по цивільних об'єктах в українських містах, колишні американські високопосадовці закликали США та союзні країни посилити безпекову допомогу Києву.
"Чому б нам не взяти ЗРК «Патріот», призначені для Саудівської Аравії, і не довставити їх в Україну? Україна - набагато кращий союзник", - написав у Twitter колишній високопосадовець Ради з нацбезпеки Білого дому Александер Віндман.
Коментуючи російські обстріли української інфраструктури 10 жовтня, Віндман заявив, що ці атаки варто розділити на дві категорії: символічні, та напрвлені виключно на енергетичну інфраструктуру.
"Перша мета – це символічні цілі. Це дуже красивий скляний міст із чудовим видом на Дніпро. Інша ціль - біля дитячого майданчика та біля університету. Це не військові цілі. Друга мета - це позиції енергетичної інфраструктури, які атакує Путін. Він сигналізував раніше, що саме ці об’єкти будуть його ціллю ближче до зими. Атакуючи інфраструктуру, Путін намагається змусити українське населення піти на компроміс, відмовитися від території. Він хоче зробити життя людей нестерпним. Наша роль як союзників і партнерів полягає в тому, щоб забезпечити Україну протиповітряною обороною, за допомогою якої вони зможуть захистити ці точки ураження. Існує багато способів захопити ці іранські безпілотники. І це має бути нашим найближчим пріоритетом", - пояснює Віндман в коментарі для CNN.
За оцінкою Віндмана, сили РФ продовжать воєнну кампанію на Херсонському напрямку та сході України, а також спробують здійснити наступ на центральну Україну, зокрема на Запорізьку область. "Путін нічого не може зробити на полі бою - тому він тероризуватиме населення. Він хоче зробити цю зиму нестерпною для людей. Але він має обмежені засоби для цього, у нього все менше запасів крилатих ракет. Тому зараз він використовує іранські безпілотники, які насправді легко збити. Крилаті ракети летять швидше, для потенційного ураження вам потрібна складна військова ППО. А от іранські безпілотники повільні, все, що вам потрібно, це свого роду точкова оборона навколо критичної інфраструктури, - центри міст, теплові станції тощо. І це зменшить тиск, який Росія чинить на Україну", - вважає Віндман.
При цьому віце-президент вашингтонського Інституту миру США, колишній посол США в Україні Вільям Тейлор вважає, що Вашингтон має визнати РФ державою, яка спонсорує тероризм.
"Ці останні атаки є чітким свідченням того, що президент Путін очолює терористичну державу. Ці атаки не переслідували жодні військові цілі. Ці атаки лише посилили прагнення українців до перемоги. Але вони також повинні збільшити нашу рішучість підтримувати український народ у цей важкий час. Сполучені Штати і Захід повинні відповісти на цей терористичний акт, надавши більше зброї. Зокрема, більше протиповітряних систем, протиракетних систем", - заявив Тейлор у коментарі для Голосу Америки.
Нагадаємо, окремі представники Конгресу США як від республіканської так і демократичної партії, коментуючі останні обстріли, також закликали визнати РФ державою, яка спонсорує тероризм.
Раніше "Голос Америки" повідомляв про те, що Сполучені Штати рішуче засуджують ракетні удари Росії по Україні: "Ці атаки лише ще більше зміцнюють нашу рішучість підтримувати народ України скільки потрібно. Разом із нашими союзниками та партнерами ми продовжуватимемо змушувати Росію платити за свою агресію, притягати Путіна та Росію до відповідальності за їхні звірства та воєнні злочини та надавати підтримку, необхідну українським силам для захисту своєї країни та свободи".
У Кремлі заявили, що їхні атаки по начебто "військових" об'єктах "досягли цілей" і пригрозили новими.
У статті використано матеріали CNN
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Байден у розмові із Зеленським пообіцяв більше підтримки, включаючи засоби ППО
Президент США Джо Байден провів телефонну розмову із президентом України Володимиром Зеленським, під час якої засудив останні удари Росії по об'єктах цивільної інфраструктури у Києві та інших містах, а також висловив співчуття родинам загиблих, повідомляє Білий дім.
"Президент Байден пообіцяв продовжувати надавати Україні підтримку, необхідну для оборони, включаючи передові системи ППО. Він також підкреслив свою постійну взаємодію із союзниками та партнерами, щоб продовжувати змушувати Росію платити, та щоб притягнути Росію до відповідальності за її воєнні злочини та звірства", - йдеться у заяві адміністрації американського лідера.
"Продуктивна розмова з президентом США. ППО нині – пріоритет номер один у нашій оборонній співпраці. Також потребуємо лідерства США для жорсткої позиції G7 та підтримки нашої резолюції в Генасамблеї ООН", - написав у Twitter президент України Володимир Зеленський.
Держсекретар Ентоні Блінкен також висловив глибокі співчуття родинам загиблих і додав, що США підтримують Україну. За його словами, "жодна людина із сумлінням – і жодна країна з принципами" не може залишитись байдужою до руйнувань і жахів.
"Україна, як і будь-яка інша країна у світі, має право обирати своє майбутнє і жити мирно у межах своїх міжнародно визнаних кордонів [...] Зараз не час, щоб утримуватися від позиції, вживати заспокійливі слова чи двозначні висловлювання під заявами про нейтралітет [...], - йдеться у заяві Блінкена на сайті Держдепу. - У цій війні є один агресор - Росія. Є лише одна країна, яка посилює цю війну через спроби анексії української землі та повторні напади на цивільне населення - Росія. Є одна людина, яка зараз може зупинити цю війну і вивести російські війська - це Володимир Путін".
Тим часом в інтерв'ю CNN президентка Європарламенту Роберта Метсола заявила, що ЄС "може і має" робити більше для підтримки України. "Те, що ми побачили сьогодні, показує, що Росія і далі продовжить ескалацію. Як ми відповімо? Якщо наша відповідь непропорційна ескалації, ми просто побачимо, як він (Путін - ред.) вбиває більше людей".
Метсола додала, що санкцій ЄС проти Росії "вочевидь, недостатньо", вона закликала всі країни Євросоюзу продовжувати надавати Києву більше озброєння, зокрема, танків, як до цього закликає українська влада.
Раніше "Голос Америки" повідомляв про те, що генеральний секретар ООН Антоніу Гутерріш "глибоко шокований сьогоднішними широкомасштабними ракетними обстрілами збройними силами Російської Федерації міст по всій Україні" і сказав, що це "ще одна неприпустима ескалація війни, і, як завжди, найвищу ціну платять цивільні".
Атаки також засудила низка країн світу, пообіцявши більше безпекової допомоги Києву.
У Кремлі раніше заявили, що їхні атаки по начебто "військових" об'єктах "досягли цілей".
За даними української влади, внаслідок масованого російського обстрілу України 10 жовтня загинули 11 людей, 64 – поранені. А через влучання по об’єктах критичної інфраструктури у восьми областях та у Києві виникло понад 30 пожеж.
У статті використано матеріали CNN
- Голос Америки
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