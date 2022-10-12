НАТО і союзники зосереджуються на протиракетній обороні для України

В Брюсселі разом з нарадою міністрів оборони країн НАТО у середу зібралися представники загалом понад 50 держав для обговорення допомоги Україні в обороні від російської агресії.

В дводенних нарадах, починаючи з 11 жовтня, бере участь також український міністр оборони Олексій Резніков.

Представниця США в НАТО Джуліанн Сміт сказала напередодні, що після нещодавніх масованих обстрілів українських міст російськими ракетами союзники оcобливо зосередяться на засобах протиповітряної оборони.

Досі західні партнери намагалися знайти для України насамперед системи протиповітряної оборони створені ще в радянські часи, подібні до тих, які мають на озброєнні українці, і які залишалися в арміях посткомуністичних країн Східної Європи.

Але оскільки арсенали радянської доби, а особливо боєприпаси до них, вичерпуються, то Україна сподівається пришвидшення переходу на озброєння стандартів НАТО.

Український уряд 11 жовтня підтвердив отримання від Німеччини першої з чотирьох новітніх систем IRIS-T SLM, які виготовляють спеціально для України.

Німеччина також вже передає українській армії самохідні броньовані зенітні установки Gepard.

США оголосили, що пришвидшують надання Україна систем протиповітряної оборони NASAMS.

Згідно з оцінками німецького Кільського інституту Сполучені Штати досі виділили Україні військової, фінансової і гуманітарної допомоги на понад вдвічі більшу суму, ніж країни ЄС разом взяті.



Фахівці зауважують, що з огляду не велику українську територію і чисельність важливих об’єктів, які потребують захисту, Україні потрібно дуже багато систем протиракетної і протиповітряної оборони різних типів.

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