В Нью-Йорку завершилось кількаденне засідання надзвичайної спеціальної 11-ї сесії Генасамлеї ООН. В понеділок 10-го жовтня та у середу 12-го жовтня країни-члени організації розглядали проект резолюції «Територіальна цілісність України: захист принципів Статуту ООН».

Документ підтверджує відданість територіальній цілісності України та вимагає від Росії скасувати рішення щодо незаконної анексії тимчасово окупованих територій Донецької, Луганської, Запорізької та Херсонської областей.

Резолюцію підтримали переважною більшістю. 143 країни її підтримали, 5 проголосували "проти", ще 35 - утримались.

Окрім Росії та Білорусі, проти резолюції голосували Сирія, КНДР та Нікарагуа.

Серед країн, які утримались, зокрема, Китай, Вірменія, Куба, Еритрея, Ефіопія, Індія, Казахстан, Узбекистан та інші. Щоб резолюція була погоджена Генеральною Асамблеєю, необхідно, щоб її підтримали принаймні 2/3 від усіх голосів.

Ця резолюція отримала вагомо більше підтримки ніж необхідний мінімум.

Перед голосуванням постійна представниця США при ООН Лінда Томас-Грінфілд наголосила, що ООН було побудовано на ідеї, що "жодній країні не буде дозволено захоплювати територію іншої силою". Американська дипломатка закликала країни підтримати резолюцію.

"Миру ніколи не досягти, якщо мовчати. Єдиний спосіб принести мир – зупинити цю агресію, вимагати відповідальності, разом наполягати на засудженні, показати, що ми цього не терпітимемо. То ж давайте сьогодні надішлемо чіткий сигнал: Організація Об’єднаних Націй не потерпить спроб незаконної анексії. Ми ніколи цього не визнаємо. Ця ООН не допустить силового захоплення території сусіда. Ми будемо протистояти. Ця ООН не допустить знищення свого Статуту. Ми будемо його відстоювати", - заявила постпредка США під час спеціальної сесії Генеральної Асамблеї щодо України.

Вона також додала: "Як сказав генсек організації, діям Росії - не місце в нашому сучасному світі. Сьогодні Росія вторгнулась в Україну. Але завтра це може бути інша нація, чиї кордони порушено. Ви можете бути наступним. Чого ви очікували б від цієї палати?".

Напередодні постійний представник України при ООН Сергій Кислиця закликав країни підтримати резолюцію. Інакше, за його словами, "світ опиниться в ситуації, де усі питання вирішуються ядерною зброєю та чисельністю армії", - наголосив український дипломат.

"Моя родина перебувала в житловому будинку під обстрілами, вони не могли потрапити у бомбосховище, тому що не було електрики. Росія вже вбила деяких членів моєї родини, і ми не бачимо кінця цій жорстокості.

Єдине, чого боїться Росія, це нашої міцної єдності у захисті Статуту ООН. Нам потрібно зробити це заради самих себе. Інакше більшість із нас опиняться у вкрай вразливому і незахищеному становищі, якщо переможе російське бачення майбутнього. Це майбутнє, де значення мають тільки ядерна зброя, чисельність армії та кількість військових кораблів і літаків. Скільки з вас почуватимуться у безпеці в такому світі? Скільки з вас готові позбавити своїх дітей права вільно вирішувати своє майбутнє?", - заявив український дипломат на Генасамблеї в ООН у понеділок, 10-го жовтня.

Своєю чергою постпред РФ Василь Небензя, попри воєнне вторгнення російських військ на територію України, наполягав, що так званий референдум показав бажання українських громадян в окупованих регіонах приєднатися до Росії.

Раніше, 11 жовтня, представниця США в ООН Лінда Томас-Грінфілд під час брифінгу в пресцентрі ООН в Нью-Йорку наголосила на захисті Статуту ООН та що Росія використовує право вето, аби уникнути відповідальності за дії в Україні.

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