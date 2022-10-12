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Байден відповів на питання про те, чи застосує Путін ядерну зброю в Україні - CNN
"Не думаю, що він це зробить" - заявив президент США Джо Байден, відповідаючи на питання CNN про те, чи застосує Путін тактичну ядерну зброю в Україні. Він відмовився коментувати можливі дії США у відповідь. "Це було б безвідповідально з мого боку", - заявив він.
Минулого тижня під час виступу в Нью-Йорку Байден застеріг Путіна від безвідповідальних ядерних погроз і вказав, що "помилки " та "прорахунки" в цій сфері можуть закінчитись Армагеддоном.
В середу речник Кремля Песков звинуватив "лідерів західних країн" в "згубній" ядерній риториці.
В інтерв'ю CNN, що транслювалось у вівторок, Байден заявив, що Путін прорахувався, коли почав війну в Україні. Він додав, що Путін міг би завершити цю війну і просто вивести війська з України. На думку Байдена, російський президент навіть за такого сценарію міг би зберегти вплив в Росії, заявивши росіянам, що він "досягнув чого хотів, а тепер - час повернути росіян додому".
Президент США не планує зустрічатись з Путіним під час засідання "Групи 20", що відбудеться наступного місяця на Балі.
"Наша позиція, яку ми засвідчили на засіданні "Групи семи" - це нічого про Україну без України. Тому я не готовий вести перемовини з росіянами про те, що вони залишаться в Україні, або залишать собі частину України та інше", - вказав президент США в інтерв'ю CNN.
"Він діяв жорстоко і, гадаю, вчиняв воєнні злочини, тому я не бачу жодних підстав з ним зустрічатись наразі", - сказав президент США про Путіна.
Байден, однак, заявив, що готовий спілкуватись з Путіним з таких питань, як звільнення американської баскетболістки Бріттні Грайнер, яку у Росії засудили до дев'яти років ув'язнення.
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НАТО і союзники зосереджуються на протиракетній обороні для України
В Брюсселі разом з нарадою міністрів оборони країн НАТО у середу зібралися представники загалом понад 50 держав для обговорення допомоги Україні в обороні від російської агресії.
В дводенних нарадах, починаючи з 11 жовтня, бере участь також український міністр оборони Олексій Резніков.
Представниця США в НАТО Джуліанн Сміт сказала напередодні, що після нещодавніх масованих обстрілів українських міст російськими ракетами союзники оcобливо зосередяться на засобах протиповітряної оборони.
Досі західні партнери намагалися знайти для України насамперед системи протиповітряної оборони створені ще в радянські часи, подібні до тих, які мають на озброєнні українці, і які залишалися в арміях посткомуністичних країн Східної Європи.
Але оскільки арсенали радянської доби, а особливо боєприпаси до них, вичерпуються, то Україна сподівається пришвидшення переходу на озброєння стандартів НАТО.
Український уряд 11 жовтня підтвердив отримання від Німеччини першої з чотирьох новітніх систем IRIS-T SLM, які виготовляють спеціально для України.
Німеччина також вже передає українській армії самохідні броньовані зенітні установки Gepard.
США оголосили, що пришвидшують надання Україна систем протиповітряної оборони NASAMS.
Згідно з оцінками німецького Кільського інституту Сполучені Штати досі виділили Україні військової, фінансової і гуманітарної допомоги на понад вдвічі більшу суму, ніж країни ЄС разом взяті.
Фахівці зауважують, що з огляду не велику українську територію і чисельність важливих об’єктів, які потребують захисту, Україні потрібно дуже багато систем протиракетної і протиповітряної оборони різних типів.
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- Голос Америки
Бюджет України отримає 4,5 мільярда доларів підтримки у найближчі тижні - міністр фінансів США
США продовжать фінансову підтримку України та закликають міжнародних партнерів активізуватись і робити більше у цьому напрямку. Про це заявила міністерка фінансів США Дженнет Єллен під час зустрічі 11 жовтня з міністром фінансів України Сергієм Марченком у Вашингтоні.
«Два тижні тому Конгрес схвалив 4,5 мільярда доларів прямої бюджетної підтримки України, і я з радістю оголошую, що Сполучені Штати мають намір виділити ці кошти українському уряду найближчими тижнями», - заявила Дженнет Єллен на початку зустрічі із міністром фінансів України.
Два тижні тому Конгрес схвалив 4,5 мільярда доларів прямої бюджетної підтримки України і я з радістю оголошую, що Сполучені Штати мають намір виділити ці кошти українському уряду найближчими тижнямиміністр фінансів США Дженнет Єллен
Єллен наголосила на тому, що «США прагнуть надати кошти (Україні) якнайшвидше». Міністр фінансів США підкреслила, що загальна економічна допомога Сполучених Штатів Україні сягнула 13 мільярдів доларів.
«Дозвольте мені чітко сказати: міжнародна підтримка України - це колективні зусилля. Ми закликаємо наших партнерів і союзників приєднатися до нас, виконуючи свої обіцянки Україні, та активізувати зусилля – як для того, щоб допомогти Україні продовжувати надавати основні державні послуги, так і для того, щоб допомогти Україні почати розбудову та відновлення», - заявила Єллен.
Раніше під час засідання міністрів фінансів і сільського господарства G20, Єллен засудила ракетні атаки Росії по українських цивільних об’єктах і назвала їх «варварськими»: «Варварські ракетні атаки президента Володимира Путіна забрали невинні життя».
За повідомленнями Світового банку, у середу, 12 жовтня, під спільним керівництвом українського уряду, групи Світового банку та МВФ відбудеться засідання круглого столу міністрів, на якому обговорюватимуть потреби України в фінансуванні, пріоритети підтримки основних послуг під час війни, а також проекти з пріоритетного відновлення та реконструкції.
Нагадаємо, що раніше, як повідомляв Голос Америки, Єллен закликала країни об'єднати зусилля, щоб допомогти стримувати основні виклики, включаючи зростання цін на енергоресурси, ризики для продовольчої безпеки, боргової кризи та інше.
Серед заходів зі стримування цін на енергоресурси Єллен назвала намір "Групи семи" та ЄС встановити "цінову стелю" на російську нафту, що обмежить можливості торгувати російською нафтою за ціною вище встановленої, і за задумом союзників, не дозволить Путіну отримувати надприбутки від нафтоторгівлі.
Дивіться також: ППО для України: нові заяви США та союзників. ЧАС-ТАЙМ
Протест перед консульством РФ у Нью-Йорку. Відео
У відповідь на останню хвилю масивних обстрілів росіянами українського цивільного населення та об’єктів інфраструктури у містах по всьому світу прокотились численні протести. В тому числі і в низці американських міст.
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