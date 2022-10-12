Байден відповів на питання про те, чи застосує Путін ядерну зброю в Україні - CNN

"Не думаю, що він це зробить" - заявив президент США Джо Байден, відповідаючи на питання CNN про те, чи застосує Путін тактичну ядерну зброю в Україні. Він відмовився коментувати можливі дії США у відповідь. "Це було б безвідповідально з мого боку", - заявив він.

Минулого тижня під час виступу в Нью-Йорку Байден застеріг Путіна від безвідповідальних ядерних погроз і вказав, що "помилки " та "прорахунки" в цій сфері можуть закінчитись Армагеддоном.

В середу речник Кремля Песков звинуватив "лідерів західних країн" в "згубній" ядерній риториці.

В інтерв'ю CNN, що транслювалось у вівторок, Байден заявив, що Путін прорахувався, коли почав війну в Україні. Він додав, що Путін міг би завершити цю війну і просто вивести війська з України. На думку Байдена, російський президент навіть за такого сценарію міг би зберегти вплив в Росії, заявивши росіянам, що він "досягнув чого хотів, а тепер - час повернути росіян додому".

Президент США не планує зустрічатись з Путіним під час засідання "Групи 20", що відбудеться наступного місяця на Балі.

"Наша позиція, яку ми засвідчили на засіданні "Групи семи" - це нічого про Україну без України. Тому я не готовий вести перемовини з росіянами про те, що вони залишаться в Україні, або залишать собі частину України та інше", - вказав президент США в інтерв'ю CNN.

"Він діяв жорстоко і, гадаю, вчиняв воєнні злочини, тому я не бачу жодних підстав з ним зустрічатись наразі", - сказав президент США про Путіна.

Байден, однак, заявив, що готовий спілкуватись з Путіним з таких питань, як звільнення американської баскетболістки Бріттні Грайнер, яку у Росії засудили до дев'яти років ув'язнення.