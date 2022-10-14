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Російські злочини на території України можуть бути спрямовані до Гааги - прокурор Міжнародного кримінального суду
Україна може видати Міжнародному кримінальному суду (МКС) підозрюваних у воєнних злочинах росіян, хоч Москва не є його членом, заявив прокурор трибуналу Карім Хан. Українська влада може відправити затриманих росіян до суду в Гаазі, якщо судові процеси не можуть відбутися в Україні з юридичних причин, пояснив він.
Росія відмовилася приєднатися до МКС, коли суд був створений у 2002 році, щоб судити людей за злочини, включаючи воєнні злочини, злочини проти людяності та геноцид.
"З правового боку так, це не стане перешкодою для нашої юрисдикції", - сказав Хан. - "Звичайно, якби була потреба [...] і була б причина, чому ці суди не могли відбутися в Україні, наприклад, через якісь додаткові правові положення, то я впевнений, що ми отримали б співпрацю з Україною".
Хан не повідомив, коли МКС може винести перші обвинувачення, але після зустрічі міністрів юстиції ЄС у Люксембурзі комісар ЄС з питань юстиції Дідьє Рейндерс заявив, що за словами Хана, "перші справи вже мають бути на столі Міжнародного кримінального суду, швидше за все, до кінця року, і тоді можуть початися перші судові процеси".
МКС розпочав власне розслідування війни в Україні невдовзі після вторгнення Росії, але заявив, що хоче, щоб Україна притягнула підозрюваних до відповідальності, де це можливо, пише AFP.
Генеральний прокурор України Андрій Костін раніше заявив, що про підозру в злочині агресії повідомили 626 представникам політичного і військового керівництва Росії. Крім того, за його словами, про підозру у воєнних злочинах Офіс генпрокурора повідомив 176 російським військовослужбовцям, суди вже ухвалили 10 вироків.
"Працюємо спільно, щоб притягнути РФ до відповідальності за воєнні злочини — як безпосередніх виконавців, так і весь ланцюг командування. Це головна тема наших зустрічей з лідерами міжнародного правосуддя сьогодні в Гаазі", - напередодні написав Костін у Twitter. - "Рухаємося до створення Спеціального міжнародного трибуналу для керівництва РФ та розробки механізму компенсації заподіяної постраждалим шкоди".
Генпрокуратура також повідомила, що Костін та Хан обговорили у Гаазі роботу спеціалістів Офісу прокурора МКС, "які тепер можуть самостійно проводити слідчі та процесуальні дії на території України після їх погодження з Генпрокурором. Також мова йшла про відкриття Офісу прокурора МКС в Україні". Повноваження МКС були розширені після підписання Президентом України Закону, яким внесено зміни до Кримінального процесуального кодексу України, йдеться у повідомленні.
Як "Голос Америки" повідомляв раніше, голова слідчого органу, уповноваженого ООН, заявив, що дії Росії на територіях в України "можуть бути кваліфіковані як воєнні злочини".
За словами посадовця, такі дії включають позасудові страти, зґвалтування, тортури, відсутність їжі, води та медичної допомоги та ув’язнення дітей.
У звіті ООН, що був оприлюднений наприкінці вересня, йдеться про встановлення Коміссією випадків порушень прав, що були вчинені російськими військовослужбовцями на території Україні з 24 лютого. У звіті були названі такі види законопорушень як сексуальне насильство, катування, жорстоке та нелюдське поводження.
Росія відкидає звинувачення у воєнних злочинах і злочинах проти людяності й продовжує називати свою повномасштабну війну в Україні "спецоперацією".
У статті використано матеріали AFP, "Радіо Свобода" та російськомовної служби "Голосу Америки"
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«У разі використання Росією тактичної ядерної зброї […] можна зосередитися на російських силах в Україні, можливо, навіть у Чорному морі - і зробити це з допомогою традиційної зброї», - заявив колишній голова ЦРУ Девід Петреус.
Україні потрібно перемогти. "Звір зараз у дуже вразливому стані", - міністр закордонних справ Естонії
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Про підтримку України Естонією, ядерний шантаж Росії та майбутнє України в НАТО журналістка грузинської служби Голосу Америки Екатеріне Маґалдадзе поговорила із міністром закордонних справ Естонії Урмасом Рейнсалу.
Екатеріне Маґалдадзе: Росія протягом 7 місяців використовувала ядерні погрози. Зараз Путін заявляє, що він не блефує і готовий захищати "власні території". Що ці погрози означають для України, для Росії і для Заходу? Як вони змінюють ситуацію? Чи можуть ці погрози вплинути на єдність Заходу?
Путін демонструє, що він може вдатись до ядерного терору, а також вдарити по цивільних ядерних цілях, які знаходяться на українській землі.Міністр закордонних справ Естонії Урмас Рейнсалу
Урмас Рейнсалу: Я сподіваюсь, що ні. Якщо якась країна із західної спільноти вирішить здатись через ці ядерні погрози, це означатиме, що ми зітнулись із великою проблемою. Думаю, що Путін продовжить йти на ескалацію – незалежно від того, чи будуть це ядерні навчання, які ми вже бачили, чи якісь новини про маневрування ядерним обладнанням чи заяви про припинення торгівлі. Він також намагається взяти в заручники Запорізьку атомну електростанцію, демонструючи, що він може вдатись до ядерного терору, а також вдарити по цивільних ядерних цілях, які знаходяться на українській землі.
Отже, головне завдання його блефу – перетворення війни, принаймні частково, на ядерний конфлікт з боку Росії. Думаю, що Сполучені Штати дали сильну та чітку відповідь. Це стримування Росії і чітке повідомлення, що ціна для Путіна буде смертельною, якщо він перетне межу.
ЕМ: Президент Росії анонсував незаконну анексію чотирьох українських регіонів, включно із територіями, які Москва навіть фізично не контролює. Чому, на вашу думку, він оголосив цю незаконну анексію і часткову мобілізацію саме зараз? Чи пов’язано це із успіхами українського контрнаступу? Чи можна назвати це ще однією ескалацією із Заходом?
УР: Я думаю, що це пов’язано із дуже успішним і хоробрим контрнаступом українських військ. Саме тому Путін хоче використати цей важіль впливу для гібридного наступу і починає із залякування своїми ядерними потужностями. По-друге, він нагнітає конфлікт в зоні Європейського Союзу і НАТО, значно далі від своїх кордонів. Ми бачили це на прикладі вибухів газопроводів Nord Stream. По-третє, Путін також намагається використовувати енергетичну зброю, і планета зараз стикається із глобальною енергетичною війною.
ЕМ: Після спроби Росії незаконно анексувати українські землі і залякувань ядерною зброєю Україна подала заявку на членство в НАТО. Що залишається на столі перемовин?
УР: Зі стратегічної точки зору, думаю, що Путін зараз програє битву, і це означає, що Захід має донести чітке повідомлення, що ми збираємось збільшити ціну, яку заплатить режим Путіна.
На мою думку, для цього є кілька опцій. По-перше, це посилення санкцій, і ми бачили, що Європейський Союз тільки що прийняв восьмий пакет санкцій. По-друге, подальше збільшення поставок важкого озброєння Україні. Я вітаю нещодавні рішення Сполучених Штатів і закликаю всі країни Альянсу або інші дружні країни вийти на новий рівень підтримки зброєю. Є величезна кількість запасів зброї, яку треба доставити в Україну.
ЕМ: Естонія – одна із країн, які підтримують членство України в НАТО. Ви також заявляли, що не йдеться про те, чи стане Україна членом НАТО, а про те, коли це станеться і за яких обставин. Як, на вашу думку, цей процес буде розвиватись?
УР: Я сподіваюсь, що це приведе Україну до НАТО. Є рішення, яке приймалось 14 років тому, коли в Бухаресті лідери НАТО чітко заявили, що Грузія та Україна стануть членами НАТО. І я сподіваюсь, що лідери НАТО найближчим часом обговорять це, а також дадуть зелене світло для подальших кроків на цьому шляху.
Немає альтернативи збільшенню підтримки у всіх напрямках. Звір зараз знаходиться у дуже крихкій ситуації.Міністр закордонних справ Естонії Урмас Рейнсалу
Звичайно, всі розуміють, включно із Україною та всіма сторонами, що, перш за все, це шлях до поліпшення. По-друге, Україна не стане членом НАТО завтра. Коли Україна подала заявку, прецедент приєднання Фінляндії та Швеції продемонстрував, що не обов’язково просто механічно слідувати плану щодо членства, процес можна полегшити за рахунок покращення умов. Думаю, що це вагомий аргумент для розгляду.
ЕМ: Росія використовує енергію, дезінформацію та інші гібридні ресурси, щоб вплинути на суспільну думку на Заході. Чи зможуть підвищені ціни, енергетична криза та інші проблеми вплинути на громадську думку, а також на підтримку Заходом України?
УР: Нам не потрібно боятись і нас не обдурити. Ми мусимо розуміти, що зараз не існує альтернативи. З нашої точки зору, з точки зору країн Балтії та всіх волелюбних країн, Україні потрібно перемогти, а Росії потрібно програти. Також важливо встановити, визначити, як Росія програє цю війну. Звичайно, Росія має відмовитись від усіх територіальних анексій та окупацій, які вони здійснили проти України. Це також буде кінцем режиму Путіна, його падінням.
Росія має відмовитись від усіх територіальних анексій та окупацій, які вони здійснили проти України. Це також буде кінцем режиму Путіна, його падінням.Міністр закордонних справ Естонії Урмас Рейнсалу
Чи наважились би в Європі спокійно спати у ліжках, якби це був заморожений конфлікт, або якби Путін переміг? Ні, це неможливо. Ми би не змогли в майбутньому дивитись у дзеркало, тому що нам буде соромно, що ми не змогли захистити свободу, одну країну.
Тому, думаю, що немає альтернативи збільшенню підтримки у всіх напрямках. Звір зараз у дуже вразливому стані. Згадаймо, як Радянський Союз розвалився дуже швидко як дуже централізована організація. Це може статись дуже швидко. На Землі є місце, яке чекає на Путіна та його поплічників - це трибунал.
ЕМ: Парламент Естонії хоче офіційно визнати Росію державою, що підтримує тероризм. Що це означатиме політично, дипломатично та на практичному рівні?
УР: Думаю, що боротьба із злом починається, коли є мужність правдиво і об’єктивно оцінити те, що відбувається. Ще на початку квітня парламент Естонії був першим парламентом у світі, який визнав цю війну геноцидом проти народу та державності України. І я закликаю всі країни визнати це. По-друге, я вважаю, що в діях Росії є терористичний намір. Це те, що вони роблять по всьому світу, фінансуючи армії ставленників. Вони використовують терористичні ядерні погрози. Естонський суд також визнав маріонеткові Донецьку і Луганську так звані "республіки" терористичними організаціями. Тому я закликаю всі країни світи чітко назвати своїм іменем те, що відбувається.
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Білий дім не бачить ознак готовності РФ використати ядерну зброю чи підготовки наступу Білорусі в Україні
У Білому домі не бачать "жодних ознак того, що Путін ухвалив рішення застосувати зброю масового знищення або тактичну чи іншу ядерну зброю", - про це в ексклюзивному інтерв'ю "Голосу Америки" заявив Джон Кірбі, координатор стратегічної комунікації Ради з нацбезпеки США.
"Ми не бачимо жодних ознак того, що його збройні сили готуються до такого використання. І я б лише додав, що ми також наразі не бачимо нічого, що дало б нам підстави змінити нашу стратегічну позицію", - сказав Кірбі. За його словами, у Вашингтоні також не бачать ознак, "що білоруські війська готуються наступати або зроблять це".
"Очевидно, ми стежимо за тим, наскільки це можливо. Я не хочу забігати наперед чи спекулювати щодо того, що це може означати. Зрозуміло, що будь-які додаткові війська в Україні під командуванням російських лідерів викличуть занепокоєння, але цього наразі немає", - підсумував він.
"Дії пана Путіна явно не є діями впевненого лідера; лідера, який відчуває впевненість у тому, як ведеться ця війна. Це брутально. Це криваво. Це потворно. І, як сказав президент [США Джо Байден], ідеться, зокрема, про воєнні злочини і звірства. Путін навмисне переслідує цивільні цілі і намагається вбивати українських цивільних, не кажучи вже про їхніх солдатів, і він намагається вселити в них страх. Але це має протилежний ефект, - сказав Кірбі. - Він допоміг об’єднати НАТО. Він посилив рішучість міжнародної спільноти, і він абсолютно не вселив страх у серця українського народу. Ви могли бачити, як вони співали у метро після терактів на вихідних, вони виходили на вулиці. Вони сміливі. Вони здібні. Вони рішучі".
Високопосадовець зазначив, що Сполучені Штати із союзниками та партнерами по всьому світі продовжуватимуть надавати безпекову допомогу збройним силам України, "аби вони могли захистити себе" від повномасштабної війни Росії, яку там продовжують називати "спецоперацією".
"І цього тижня засідання контактної групи у Брюсселі було чудовим прикладом того, що ми не бачимо нічого, окрім єдності і рішучості наших союзників і партнерів, не лише в Європі, а також у країнах по всьому світу, робити все, що вони можуть, аби підтримати Україну. І це продовжується", - сказав Кірбі.
Тим часом агенція Reuters із посиланням на два джерела в американському уряді повідомляє, що наступний пакет допомоги США для України сягатиме 725 мільйонів доларів і передбачатиме зброю та транспортні засоби, але не включатиме "значні" нові види озброєння або засоби протиповітряної оборони.
У Кремлі заявляли, що постачання Києву озброєнь робить "конфлікт" "максимально болючим" для України.
Напередодні "Голос Америки" повідомляв, що НАТО має намір доставити Україні обладнання для захисту від дронів, Велика Британія поставить Україні зенітні ракети Amraam для систем протиповітряної оборони NASAMS, а Франція продовжить надання Києву гаубиць Caesar, радарів та засобів ППО.
Зґвалтування - це "явно воєнна стратегія" Росії в Україні - представниця ООН
Зґвалтування та сексуальне насильство, до яких вдаються російські військовики в Україні, є частиною "воєнної стратегії" РФ, про це в інтерв'ю агенції AFP заявила спеціальна представниця генсека ООН з питань сексуального насильства у конфліктах Праміла Паттен. За її словами, у росіян це "навмисна тактика з дегуманізації жертв".
На запитання журналіста, чи використовується зґвалтування як інструмент зброї під час війни в Україні, вона відповіла: "Там є усі ознаки цього".
"Коли жінок утримують цілими днями і ґвалтують, коли починають ґвалтувати маленьких хлопчиків і чоловіків, коли ти бачиш генітальні обрізання, коли чуєш, як жінки свідчать про російських солдатів, які мають із собою віагру, це явно воєнна стратегія", - сказала представниця ООН.
"І коли жертви розповідають, що було сказано (військовиками - ред.) під час зґвалтування, це явно навмисна тактика дегуманізації жертви", - додала Праміла Паттен.
За словами Паттен, "згідно із зібраними свідченнями, вік жертв сексуального насильства складає від 4 до 82 років". Вона додала, що жертвами є здебільшого жінки та дівчата, але також ґвалтують чоловіків та хлопчиків.
Наприкінці вересня в ООН оприлюднили звіт, де йшлося про підтвердження "понад сотні випадків" зґвалтувань або сексуальних насильств в Україні з початку повномасштабного російського вторгнення в Україну в лютому цього року.
Тоді, як писав "Голос Америки", голова слідчого органу, уповноваженого ООН, заявив, що Росія вчиняє дії, що "можуть бути кваліфіковані як воєнні злочини". Зокрема, він назвав позасудові страти, зґвалтування, тортури, відсутність їжі, води та медичної допомоги, а також ув’язнення дітей на окупованих територіях в Україні.
Росія відкидає звинувачення з боку української влади та міжнародних слідчих у злочинах проти людяності.
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