Українців у полоні РФ систематично страчують, гвалтують, обмежують у їжі, воді й медичній допомозі - ООН

Російські сили та проросійські збройні угруповання піддавали українських в’язнів позасудовим стратам, сексуальному насильству та іншим зловживанням. Про це йдеться у доповіді офісу ООН з прав людини, яку оприлюднили у вівторок, повідомляє Reuters.

У звіті, опублікованому Управлінням Верховного комісара з прав людини, виявлено певні порушення прав обома сторонами конфлікту, але висловлюється особливе занепокоєння з приводу жорстокого поводження з цивільними та військовополоненими з боку російських військ і афілійованих збройних груп.

Звіт охоплює період з 1 лютого по 31 липня та заснований на роботі Моніторингової місії ООН з прав людини в Україні. Росія та Україна заперечують звинувачення в порушеннях прав людини.

"Триваючий збройний напад Російської Федерації на Україну і пов’язані з ним бойові дії призвели до жахливої ситуації з правами людини по всій країні. Збройний конфлікт призвів до широкого спектру порушень прав людини, які стосуються як цивільних осіб, так і учасників бойових дій", – йдеться у звіті.

Голова місії Матильда Богнер заявила, що українські військовополонені "піддавалися жорстокому та такому, що принижує гідність, поводженню з боку російських сил безпеки та афілійованих збройних груп, яке, як видається, було систематичним", - сказала вона, представляючи звіт на прес-конференції в Києві.

Днями голова слідчого органу, уповноваженого ООН, заявив, що Росія вчинила воєнні злочини, включаючи позасудові страти, зґвалтування, тортури, відсутність їжі, води та медичної допомоги та ув’язнення дітей на окупованих нею територіях в Україні, що "можуть бути кваліфіковані як воєнні злочини".

Слідчі ООН заявили, що продовжують документувати та перевіряти твердження про незаконні вбивства сотень мирних жителів російськими збройними силами у звільнених після російської окупації Київській, Сумській та Харківській областях.

Слідство також задокументувало щонайменше шість вбивств цивільних осіб в Україні, яких вважають зрадниками за ймовірну співпрацю з Росією на окупованих територіях.

Раніше "Голос Америки" повідомляв, що Росія може готуватись до примусової мобілізації українських військовополонених для того, щоб вони воювали на боці РФ, що порушить Женевську конвенцію про поводження із військовополоненими.

У статті використано матеріали Reuters.

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