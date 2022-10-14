Інтерв'ю
Україні потрібно перемогти. "Звір зараз у дуже вразливому стані", - міністр закордонних справ Естонії
Цього тижня у парламент Естонії внесли проект резолюції, який визнає Росію країною-спонсором тероризму. Також Естонія була однією з перших країн, які визнали дії Росії в Україні геноцидом, а 13 жовтня влада Естонії схвалила новий пакет військової допомоги для України, включно із зимовим спорядженням, обладнанням і боєприпасами.
Про підтримку України Естонією, ядерний шантаж Росії та майбутнє України в НАТО журналістка грузинської служби Голосу Америки Екатеріне Маґалдадзе поговорила із міністром закордонних справ Естонії Урмасом Рейнсалу.
Екатеріне Маґалдадзе: Росія протягом 7 місяців використовувала ядерні погрози. Зараз Путін заявляє, що він не блефує і готовий захищати "власні території". Що ці погрози означають для України, для Росії і для Заходу? Як вони змінюють ситуацію? Чи можуть ці погрози вплинути на єдність Заходу?
Путін демонструє, що він може вдатись до ядерного терору, а також вдарити по цивільних ядерних цілях, які знаходяться на українській землі.Міністр закордонних справ Естонії Урмас Рейнсалу
Урмас Рейнсалу: Я сподіваюсь, що ні. Якщо якась країна із західної спільноти вирішить здатись через ці ядерні погрози, це означатиме, що ми зітнулись із великою проблемою. Думаю, що Путін продовжить йти на ескалацію – незалежно від того, чи будуть це ядерні навчання, які ми вже бачили, чи якісь новини про маневрування ядерним обладнанням чи заяви про припинення торгівлі. Він також намагається взяти в заручники Запорізьку атомну електростанцію, демонструючи, що він може вдатись до ядерного терору, а також вдарити по цивільних ядерних цілях, які знаходяться на українській землі.
Отже, головне завдання його блефу – перетворення війни, принаймні частково, на ядерний конфлікт з боку Росії. Думаю, що Сполучені Штати дали сильну та чітку відповідь. Це стримування Росії і чітке повідомлення, що ціна для Путіна буде смертельною, якщо він перетне межу.
ЕМ: Президент Росії анонсував незаконну анексію чотирьох українських регіонів, включно із територіями, які Москва навіть фізично не контролює. Чому, на вашу думку, він оголосив цю незаконну анексію і часткову мобілізацію саме зараз? Чи пов’язано це із успіхами українського контрнаступу? Чи можна назвати це ще однією ескалацією із Заходом?
УР: Я думаю, що це пов’язано із дуже успішним і хоробрим контрнаступом українських військ. Саме тому Путін хоче використати цей важіль впливу для гібридного наступу і починає із залякування своїми ядерними потужностями. По-друге, він нагнітає конфлікт в зоні Європейського Союзу і НАТО, значно далі від своїх кордонів. Ми бачили це на прикладі вибухів газопроводів Nord Stream. По-третє, Путін також намагається використовувати енергетичну зброю, і планета зараз стикається із глобальною енергетичною війною.
ЕМ: Після спроби Росії незаконно анексувати українські землі і залякувань ядерною зброєю Україна подала заявку на членство в НАТО. Що залишається на столі перемовин?
УР: Зі стратегічної точки зору, думаю, що Путін зараз програє битву, і це означає, що Захід має донести чітке повідомлення, що ми збираємось збільшити ціну, яку заплатить режим Путіна.
На мою думку, для цього є кілька опцій. По-перше, це посилення санкцій, і ми бачили, що Європейський Союз тільки що прийняв восьмий пакет санкцій. По-друге, подальше збільшення поставок важкого озброєння Україні. Я вітаю нещодавні рішення Сполучених Штатів і закликаю всі країни Альянсу або інші дружні країни вийти на новий рівень підтримки зброєю. Є величезна кількість запасів зброї, яку треба доставити в Україну.
ЕМ: Естонія – одна із країн, які підтримують членство України в НАТО. Ви також заявляли, що не йдеться про те, чи стане Україна членом НАТО, а про те, коли це станеться і за яких обставин. Як, на вашу думку, цей процес буде розвиватись?
УР: Я сподіваюсь, що це приведе Україну до НАТО. Є рішення, яке приймалось 14 років тому, коли в Бухаресті лідери НАТО чітко заявили, що Грузія та Україна стануть членами НАТО. І я сподіваюсь, що лідери НАТО найближчим часом обговорять це, а також дадуть зелене світло для подальших кроків на цьому шляху.
Немає альтернативи збільшенню підтримки у всіх напрямках. Звір зараз знаходиться у дуже крихкій ситуації.Міністр закордонних справ Естонії Урмас Рейнсалу
Звичайно, всі розуміють, включно із Україною та всіма сторонами, що, перш за все, це шлях до поліпшення. По-друге, Україна не стане членом НАТО завтра. Коли Україна подала заявку, прецедент приєднання Фінляндії та Швеції продемонстрував, що не обов’язково просто механічно слідувати плану щодо членства, процес можна полегшити за рахунок покращення умов. Думаю, що це вагомий аргумент для розгляду.
ЕМ: Росія використовує енергію, дезінформацію та інші гібридні ресурси, щоб вплинути на суспільну думку на Заході. Чи зможуть підвищені ціни, енергетична криза та інші проблеми вплинути на громадську думку, а також на підтримку Заходом України?
УР: Нам не потрібно боятись і нас не обдурити. Ми мусимо розуміти, що зараз не існує альтернативи. З нашої точки зору, з точки зору країн Балтії та всіх волелюбних країн, Україні потрібно перемогти, а Росії потрібно програти. Також важливо встановити, визначити, як Росія програє цю війну. Звичайно, Росія має відмовитись від усіх територіальних анексій та окупацій, які вони здійснили проти України. Це також буде кінцем режиму Путіна, його падінням.
Росія має відмовитись від усіх територіальних анексій та окупацій, які вони здійснили проти України. Це також буде кінцем режиму Путіна, його падінням.Міністр закордонних справ Естонії Урмас Рейнсалу
Чи наважились би в Європі спокійно спати у ліжках, якби це був заморожений конфлікт, або якби Путін переміг? Ні, це неможливо. Ми би не змогли в майбутньому дивитись у дзеркало, тому що нам буде соромно, що ми не змогли захистити свободу, одну країну.
Тому, думаю, що немає альтернативи збільшенню підтримки у всіх напрямках. Звір зараз у дуже вразливому стані. Згадаймо, як Радянський Союз розвалився дуже швидко як дуже централізована організація. Це може статись дуже швидко. На Землі є місце, яке чекає на Путіна та його поплічників - це трибунал.
ЕМ: Парламент Естонії хоче офіційно визнати Росію державою, що підтримує тероризм. Що це означатиме політично, дипломатично та на практичному рівні?
УР: Думаю, що боротьба із злом починається, коли є мужність правдиво і об’єктивно оцінити те, що відбувається. Ще на початку квітня парламент Естонії був першим парламентом у світі, який визнав цю війну геноцидом проти народу та державності України. І я закликаю всі країни визнати це. По-друге, я вважаю, що в діях Росії є терористичний намір. Це те, що вони роблять по всьому світу, фінансуючи армії ставленників. Вони використовують терористичні ядерні погрози. Естонський суд також визнав маріонеткові Донецьку і Луганську так звані "республіки" терористичними організаціями. Тому я закликаю всі країни світи чітко назвати своїм іменем те, що відбувається.
Дивіться також: У Львові вирішили збудувати національний центр протезування з найсучаснішими технологіями. Відео
Всі новини дня
«Я майже 10 років чекав на Нобелівську премію для Олеся Біляцького» – автор книжки про білоруського правозахисника. Інтерв'ю.
Один з лауреатів цьогорічної Нобелівської премії миру, білорус Олесь Біляцький, нині перебуває за ґратами у Білорусі за свою правозахисну діяльність. Як зауважує його біограф, білоруський журналіст, кореспондент Білоруської служби «Радіо Свобода» Валерій Калиновський, це третій в історій премії випадок, коли її лауреат перебуває в ув’язненні.
Про те, ким є голова правозахасного центру «Весна», в якому стані перебуває правозахисний рух в Білорусі та про те, як поставилася білоруська влада до цієї нагороди, з автором книжки «Справа Біляцького» говорила кореспондентка «Голосу Америки» Наталка Чурікова.
Інтерв’ю є відредаговане заради плинності та ясності.
Я майже 10 років чекав на Нобелівську премію для Олеся Біляцького
Наталка Чурікова: Валерію, Ви написали книжку «Справа Біляцького», яка вийшла у 2012 році, під час його першого ув’язнення, Ви б могли нагадати, що це була за справа?
Валерій Калиновський: Я майже 10 років чекав на Нобелівську премію для Олеся Біляцького, тому що він вже тоді був одним із фаворитів цієї премії. Тоді його заарештували і засудили за правозахисну діяльність, за те, що він допомагав білоруським політв’язням після розгрому, після майданів, після 2010 року, коли було дуже багато репресій в країні і почалися репресії проти нього.
У нього була можливість поїхати десь до Литви, і звідти керувати правозахисним рухом «Весна», який він створив і який очолював в умовах репресивного режиму (президента Білорусі Олександра) Лукашенка. Але він все-таки вирішив залишитися в Білорусі, незважаючи на загрозу потрапити під кримінальне переслідування.
Коли я писав книжку про нього, мав листування з ним, він посилав відповіді на питання, а потім, коли написав книжку, то йому навіть цю книжку передали. Зараз навіть уявити собі таке неможливо.
Я з ним листуватися вже не можу. Лише дружина отримує від нього листи, але теж там дуже мало інформації про нього, про те, як він зараз перебуває в ув'язненні.
Н.Ч.: Його тоді звільнили і це був такий короткий час, коли Білорусь не мала жодного політв'язня за ґратами – 2015-16 рік, коли Європейський Союз зняв з Білорусі санкції, період зближення з Європейським Союзом. Що тоді сталося з білоруським правозахисними рухом? Чому знову ця ситуація повторилася і ще з гіршими наслідками?
В.К.: Тоді так, був короткий період лібералізації і налагодження зв'язків з Євросоюзом, коли Лукашенко злякався путінської агресії на Донбасі та в Криму, і почав шукати якихось доріг до порозуміння з Заходом.
Він звільнив усіх політв'язнів, і в тому числі був по амністії випущений Олесь Біляцький, який не відсидів усього терміну (Біляцького засудили у 2011 році на 4,5 роки тюрми за звинуваченням у несплаті податків з 500 тисяч євро, які були отримані з-за кордону на діяльність правозахисного центру «Весна», – ред.). Тоді, дякувати Богу, я зміг привітати його на волі.
Білорусь повертається майже до сталінських часів, коли тисячі людей за ґратами, тисячі політв’язнів
Цей процес лібералізації Білорусі тривав до 2020-го року, тому що влада була налякана агресивними діями Росі, і білоруське суспільство не хотіло допустити такого. Тому було таке співіснування влади та громадянського суспільства в розумінні спільної загрози.
Але у 2020-му році суспільство вже не захотіло Лукашенка, і щоб утриматися при владі, він зовсім інший режим почав створювати у Білорусі. І на цей момент вже створив.
Біляцький знову, як у 2010-2011 роках не емігрував і залишився разом з усіма політв’язнями, яким він багато помагав
Якщо тоді в 2015-му році його можна було назвати авторитарним, то на сьогодні це фактично тоталітарний режим, де будь-яке інакомислення, будь-які дії, неузгодженість з владою забороняються, закриваються громадські об'єднання, приватні медичні центри, приватні школи, організації національних меншин, незалежні ЗМІ. Білорусь повертається майже до сталінських часів, коли тисячі людей за ґратами, тисячі політв’язнів.
Спробували зруйнувати всю правозахисну спільноту Білорусі, і тому числі і правозахисний центр «Весна», та інші. Вони тепер можуть діяти лише з-за кордону. Але Біляцький знову, як у 2010-2011 роках не емігрував, відмовився від такої пропозиції, і залишився, щоб бути разом з усіма політв’язнями, яким він багато допомагав. Тепер важка ситуація в Білорусі і Олесь Біляцький потерпає від жорстоких репресій.
Н.Ч.: У 2015 році Нобелівську премію з літератури отримала білоруська письменниця Світлана Алексієвич. Тоді білоруська влада намагалася ігнорувати цю подію. А яка зараз реакція білоруської влади?
Офіційні засоби масової інформації, чи пропаганди, тепер можна їх так назвати, ігнорують цю подію
В.К.: Так, це друга Нобелівська премія для громадянина Білорусі. І на цей момент (розмова відбувалася вдень у п’ятницю, 7 жовтня, у день оголошення премії, – ред.) я можу сказати, що офіційні засоби масової інформації, чи пропаганди, тепер можна їх так назвати, ігнорують цю подію. Немає навіть повідомлення, чи згадок на сторінках інтернет-видань, чи в телевізійних новинах. Лише відверті пропагандисти брутально висловлюються, чи речник Міністерства закордонних справ заявив, що десь у труні перевертається Альфред Нобель через такі «політизовані», на їхню думку, рішення Нобелівського комітету.
Це така їхня позиція. І вона збігається з позицією нацистської Німеччини у 1935 році, коли Карл фон Осецький (німецький журналіст, видавець, якого Нобелівський комітет нагородив його з формулюванням «За боротьбу з мілітаризмом у Німеччині». У момент присудження премії Осецький перебував у тюремній лікарні, – ред.), чи китайський дисидент Лю Сяобо отримав Нобелівську премію 2010 році. Тоді в Китаї були обурені. Були накази, щоб про це не писали засоби масової інформації, були міжнародні скандали.
Врешті-решт Карл фон Осецький був вшанований, але вже після війни. Усі ці люди, які отримали Нобелівську премію миру, перебуваючи за ґратами, мали важку долю, але я маю надію, що доля Олеся Білецького буде кращою.
Н.Ч.: Ви знаєте його особисто, зблизька, що він за людина?
Він є дуже вмотивована білоруськоцентрична людина, борець за права людини, я сказав би, на світовому рівні.
В.К.: Я знаю його особисто багато років, тому що наші доріжки збігалися багато років на різних майдчиках, на різних справах, подіях. Я став його біографом, тому ще ближче пізнав, бо це дуже серйозна робота. Я продовжував із його родиною бути у контакті, знаю якісь приватні речі.
Я можу сказати, що це людина дуже потужна, дуже мотивована, це – діяч, який розуміє, для чого він це робить, і для чого він потерпає від переслідувань. Це йому допомагає. І того разу, під під час першого перебування в тюрмі допомагало, і зараз це йому допомагає. Він є дуже вмотивована білоруськоцентрична людина. Він великий патріот і великий борець за права людини, я сказав би, на світовому рівні.
Бо його рівень розуміння прав не лише в Білорусі, але і в нашому регіоні, у світі загалом – він стежить і висловлює свої думки на такому рівні, – можна порівняти з Сахаровим, чи іншими нобелівськими лауреатами. Це дійсно потужна особистість в Білорусі.
І цей період, який ми зараз переживаємо, буде славний тим, що в нас були такі люди, як Світлана Алексієвич і Олесь Біляцький, а не Олександр Лукашенко.
В умовах страшних репресій, заборони, арештів, утиску, вони все-таки збудували дуже міцну мережу правозахисників по всій Білорусі, яка і зараз діє
Н.Ч.: Валерію, Нобелівська премія присуджується за досягнення. Якщо говорити про досягнення, то що можна сказати про досягнення білоруського правозахисного руху і взагалі опозиції до режиму, оскільки режим залишається на місці вже майже майже 30 років?
В.К.: Це – фантастична діяльність правозахисного руху Білорусі з 1995-го року, коли до влади прийшов і укорінив свій режим Олександр Лукашенко. В умовах страшних репресій, заборони, арештів, утиску, блокування сайтів і можливостей для контактів, переслідування, вони все-таки збудували дуже міцну мережу правозахисників по всій Білорусі, яка і зараз діє.
Ми постійно маємо інформацію про те, хто і де заарештований, самі заарештовані та їхні родини мають підтримку, і матеріальну, і моральну, і юридичну. І незважаючи на всі репресивні дії, ця мережа зберігається і діє. Вона дуже ефективно показала себе у критичні моменти 2020-2021 року і навіть незважаючи на те, що шість очільників, лідерів цієї мережі - за ґратами, ця структура діє. Оперативно і якісно діє.
Вони допомогли тисячам і тисячам до 2020 року, і ще десяткам тисяч після 2020-го року. Це – фантастична робота, книжку можна писати про «Весну» і не одну.
Напевно там є багато секретів, вони допомагають емігрувати і втекти, і знайти адвоката, і якусь інформацію знайти, і взагалі дуже багато роблять для тих людей, котрі потрапили під репресії сталінського, чи брежнєвського типу. Це дійсно великий феномен.
Н.Ч.: В Україні до цьогорічної премії поставилися неоднозначно. При тому, що люди розуміють, що кожен із лауреатів – і організації і конкретні люди – варті премії, той факт, що їх об’єднали в одне нагородження, сприймають як ще одне нав'язування оцієї формули «трьох братніх народів». Як ви це бачите?
Для мене те, що поєднали найкращих представників України, Білорусі та Росії, показує, що є зовсім інша альтернатива для цих народів, альтернатива в позитивних особистостях
В.К.: Я не буду зараз говорити, що братні народи, чи небратні. Зараз не час на такі розмови, зараз час війни, час серйозних випробувань для наших народів: українського, білоруського та і російського, як я розумію, випробування таким режимом, який створив Путін, та режимом, який створив Лукашенко.
Для мене те, що поєднали найкращих представників України, Білорусі та Росії, показує, що є зовсім інша альтернатива для цих народів, альтернатива в позитивних особистостях, рухах, які багато чого доброго роблять. І якби суспільство було налаштоване на них, щоб їхні принципи діяли, то не було б ніякої війни, не було б тиранії.
Для Білорусі також дуже важливо показати, що білоруси не є лише з тієї сторони, що Лукашенко не представляє Білорусь, що Білорусь представляють скоріше Олесь Біляцький і люди такого типу як він, що білоруси взагалі не хочуть, щоб був Лукашенко.
Якщо говорити про Росію, то «Меморіал» – це дуже гарна, важлива організація, яка теж виступала проти війни, за права людини, і теж тепер потерпає від тиску, від заборони, переслідувань російського сталінського типу режиму, який зараз утворився.
Тобто я на це все дивлюся саме з правозахисної точки зору. І дивлюся у майбутнє. Ми мусимо дивитися на те, що буде далі. І ми мусимо орієнтуватися і підтримувати – як це зробив і нобелівський комітет – тих особистостей і організації, які ведуть наші народи до демократичного розвитку, з повагою до миру, прав людини та законності.
Американка, яка вижила після удару блискавки, звернулася до українців. Інтерв'ю
Її серце зупинялося двічі. 4 серпня, у свій день народження, 28-річна Амбер Ескудеро-Контостатіс збирала біля Білого дому у Вашингтоні пожертви для Міжнародного комітету порятунку, що допомагає біженцям, зокрема українським. Коли почалася гроза, Амбер і ще троє перехожих сховалися під деревом, але в нього влучила блискавка. Амбер - єдина, хто вижив. Це був її другий день народження. Сьогодні Амбер продовжує працювати заради благодійної місії, бо вважає, що кожна людина у світі заслуговує на підтримку та порятунок. Через місяць після трагедії вона розповіла у інтерв’ю Голосу Америки - про своє одужання, і те, як міжнародна організація із досвідом допомоги жертвам нацистських переслідувань, сьогодні допомагає українським жертвам російської війни.
Так трапилося, що це також був мій день народження. Приблизно за десять хвилин до того, як мене мав забрати мій чоловік, мене вдарила блискавка.
Ілона Войтович: Вітаю, Амбер. Рада, що маю змогу поговорити з Вами про Вашу роботу, яка допомагає рятувати життя, а також про Вашу історію виживання. Той день біля Білого дому виявився для Вас трагічним. Як Ви сьогодні почуваєтеся? Знаю, що Ви повернулися до роботи.
Амбер Ескудеро-Контостатіс: Так, я працюю зараз віртуально. Мені поки що не дозволяють повністю вийти на роботу і займатися фандрайзингом на вулиці, до чого я звикла. Але сподіваюся на це вже найближчим часом. Лікарі кажуть, що очікують повного одужання. Я просто дуже рада, що я тут. Мої опіки добре загоюються.
І. В.: Можете розказати трохи більше, що сталося того дня коли Ви прийшли до Білого дому збирати пожертви для Міжнародного комітету порятунку?
А.Е. К.: Це був звичайний день на роботі. Ми приходимо до Білого дому щонайменше раз на тиждень. Це одне із наших улюблених місць для спілкування із людьми про нагальні питання, з якими стикаються люди в Україні або в Афганістані. Комітет працює в більш ніж 40 різних країнах світу і є найбільшою агенцією з переселення біженців у Сполучених Штатах. Ми присутні у понад 25 містах Америки. У той день я була голосом тих людей, які, вочевидь, дуже потребують допомоги, але не можуть особисто про це сказати. І ми даємо людям тут можливість зробити внесок і допомогти. Так трапилося, що це також був мій день народження. Приблизно за десять хвилин до того, як мене мав забрати мій чоловік, мене вдарила блискавка.
І. В.: Чи можете розповісти більше як працює Міжнародний комітет порятунку і про вашу команду Threshold, яку Ви очолюєте, зокрема як Ви допомагаєте українським переселенцям?
А.Е. К.: Threshold - це некомерційна організація найнижчого рівня, яка допомагає вже існуючим неприбутковим організаціям створювати такі адвокаційні команди як у нас.
Наша робота в Україні - це фактично співпраця із місцевими партнерами, допомога з екстреною евакуацією, особливо для жінок і дітей.
Комітет засновано понад 89 років тому на прохання [фізика і біженця] Альберта Ейнштейна. Спочатку вони допомагали родинам, які утікали від нацистських переслідувань, знайти притулок у США. Наша робота в Україні - це фактично співпраця із місцевими партнерами, допомога з екстреною евакуацією, особливо для жінок і дітей. Ми надаємо життєво важливі речі для людей, включаючи ковдри, їжу та воду, а також медичну допомогу. Крім того, ми також розташовані у сусідній Польщі, де ми допомагаємо із отриманням притулку, доступом до інформації стосовно потреб біженців на місцях, а також надаємо тимчасовий притулок і житло, і можливість приїхати як у Сполучені Штати так і в інші сусідні країни.
І. В.: Тож для людей, які шукають можливості біженства у Сполучених Штатах, як саме Ви можете допомогти їм із переселенням та притулком?
А.Е. К.: Родинам, які потребують допомоги із приїздом до Сполучених Штатів, я рекомендую зайти на наш сайт. Там можна знайти контакти більш кваліфікованих людей, які можуть дати відповідь на це питання. Моя роботи полягає у фандерейзінгу. Однак, я можу сказати, що наша організація не покидає на самоті переселенців, яким допомогли із переїздом і пошуком безпечного притулку. Як організація, ми підтримуємо людей на кожному кроці, зокрема із працевлаштуванням, перекладами, доступом до медичної та психологічної допомоги не лише у США, а й на місцях у Польщі та в Україні, де ці послуги є дуже важливі. І взагалі допомагаємо людям знову встати на ноги. Зазвичай, з досвіду роботи із переселенцями, наприклад із Афганістану, люди стають самостійними через 6 -12 місяців, завдяки ефективній та умілій роботі команди Комітету у США, яка допомагає їм досягти успіху та дає змогу відбудувати своє життя.
В Україні, люди на місці можуть зв’язатися з представниками Комітету і нашими партнерами, а також знайти більше інформації на нашому сайті. Десятки тисяч людей вже пройшли через Комітет та партнерів. Минулого року ми допомогли 31,5 мільйона людей по всьому світі.
І. В.: Пригадаємо, коли Білий дім оголосив про програму «Єднання заради України», яка має на меті допомогти переселити близько 100 000 українських біженців у США на обмежений період часу. Чи ваша організація може грати роль спонсора для деяких із цих сімей, які шукають тут притулку?
Наш Комітет, як найбільша агенція з переселення біженців у Сполучених Штатах, планує допомогти більшості родин, які зможуть сюди потрапити.
А.Е. К.: Ми були дуже раді почути про таке оголошення. Ми готові допомагати усім родинам, яким тільки зможем. І наш Комітет, як найбільша агенція з переселення біженців у Сполучених Штатах, планує допомогти більшості родин, які зможуть сюди потрапити.
І. В.: Чи допомогла Ваша історія збирати кошти? Чи бачите Ви приплив пожертв на кампанію, або бажаючих допомогти постраждалим через війну в Україні?
А.Е. К.: Так, було чудово те, що Міжнародний комітет порятунку звернувся до моєї родини поки я перебувала у лікарні. Оскільки я лежала у відділенні інтенсивної терапії в опіковому центрі, я не змогла брати участі у рішенні створити на нашому сайті сторінку кампанії зі збору коштів. Насправді, це зробили для того, щоб коли люди чули мою історію виживання, відчули, що вони також можуть допомогти комусь вижити.
Знаєте, мені надзвичайно пощастило мати таку підтримку. Це і персонал швидкої допомоги та лікарень, до яких я маю доступ, які рятують життя. Я вважаю, що кожна людина на цій планеті заслуговує на таку допомогу, яку я змогла отримати. Через онлайн посилання на кампанію під моїм іменем, лише за перші чотири дні, люди пожертвували понад тисячу двісті доларів на допомогу людям в Україні, Афганістані та Сальвадорі по всьому світу. Просто неймовірно.
Я з нетерпінням чекаю видужання, щоб знову вийти і збирати кошти від імені українців, щоб ви мали підтримку та рятівні матеріали, яких ви потребуєте та заслуговуєте. Ви у моїх думках.
Як російські агенти поширювали дезінформацію про українців в США – інтерв’ю з автором книги “Операція Відплата” Любомиром Луцюком. Відео
Риторика про так званих "нацистів" в Україні бере своє коріння у США та Канаді 60-х років – про це мовиться у книжці “Операція Відплата”, яку презентував канадський професор українського походження Любомир Луцюк. З автором книжки поговорила Ярина Матвійчук.
Працюємо, щоб повернути в Україну кримських татар, які втекли від російської мобілізації - Рустем Умєров
Україна активно працює над тим, щоб повернути кримських татар, які виїхали в треті країни для уникнення російської мобілізації. Про це в інтервʼю українській службі "Голосу Америки" розповів голова Фонду державного майна України Рустем Умєров, який також активно долучений до переговорних процесів з Росією.
На його думку, Росія вирішила мобілізувати кримських татар не лише задля поповнення свого війська, а й для того, аби змусити їх покинути Крим, де татари продовжували ненасильницький спротив, попри російські репресії.
За словами Рустема Умєрова, Володимир Зеленський звернувся до кримських татар із пропозицією, яку підтримав Меджліс кримськотатарського народу.
“Перше - це будь-яким шляхом уникати мобілізації. Друге - виходити на протести. Третє - якщо їх таки мобілізували, передавати координати російських військ Збройним силам України. Зараз частина людей з Криму виїжджає в Казахстан, Грузію, Узбекистан, Азербайджан, Туреччину. Ми вже збудували координаційний центр щодо гуманітарної допомоги, і будемо повертати всіх цих людей в Україну для того, щоб продовжувати свою боротьбу”, - розповів "Голосу Америки" Рустем Умєров.
Він додав, що у багатьох людей, які виїхали з тимчасово окупованого Криму, є проблеми із документами. Зараз вони очікують за кордоном на потенційне рішення, яке уможливить їхнє повернення в Україну.
Facebook Forum