Міністр юстиції США розкрив деталі справ проти росіян, звинувачених у передачі Росії військових технологій

У середу адміністрація Байдена оголосила про відкриття кримінальних справ та запровадження санкцій проти кількох іноземних осіб та компаній за звинуваченням у придбанні військових технологій у американських виробників та незаконну їх передачу Росії для використання їх у війні проти України.

Деяке з цього обладнання було знайдено на полях боїв в Україні, повідомляє міністерство юстиції США. Інша частина була перехоплена в Латвії перед тим, як повинна була відправитись до Росії.

Серед понад десятка звинувачених іноземців, яким інкримінують ухилення від санкцій та відмиванні грошей - п’ять громадян Росії: Юрій Орєхов, Світлана Кузургашева, Тимофій Телегін, Сергій Туляков, а також Артем Усс – син губернатора Красноярського краю Олександра Усса та засновник компанії «Сибуголь».

«17 жовтня 2022 року Орєхов був заарештований у Німеччині, а Усс – в Італії, обидва за запитом США і проходитимуть процедуру екстрадиції», – йдеться у повідомленні відомства.

У четвер міністр юстиції США Меррік Гарланд під час спільної з міністром юстиції Німеччини прес-конференції подав деталі справи.

«Обвинувачення стверджує, що він (Орєхов-ред. ГА) і його співучасники знаходили і купували чутливі військові технології і технології подвійного призначення у американських виробників і відправляли їх до Росії, зокрема і компаніям, які перебувають під санкціями, і які обслуговують оборонний сектор Росії. Ідеться, зокрема, про удосконалені напівпровідники та мікропроцесори, які використовуються у винищувачах, ракетних системах, просунутих боєприпасах, радіолокаційних супутниках та інших військових програмах. Деякі з тих самих електронних компонентів, отриманих за цією злочинною схемою, були знайдені в російських військових системах на полі бою в Україні», - заявив міністр.

Повідомляється, що Орєхов був співвласником та директором Nord-Deutsche Industrieanlagenbau GmbH (NDA GmbH) – приватної компанії з торгівлі промисловим обладнанням та товарами, розташованої у Гамбурзі. Іншим власником NDA GmbH, за даними міністерства, є Артем Усс.

NDA GmbH використовувалася як підставна компанія для купівлі в американських виробників секретних військових технологій і технологій подвійного призначення, включаючи сучасні напівпровідники та мікропроцесори, що використовуються у винищувачах, ракетних системах, боєприпасах, радарах, супутниках та інших космічних додатках. Ці товари поставлялися російським компаніям, у тому числі і підсанкційним - «Радіоавтоматика», «Радіоекспорт» та «Абтронікс» - які обслуговували російський оборонний сектор. Деякі з тих же електронних компонентів, отриманих у рамках злочинної схеми, було виявлено у російській зброї, знайденій в Україні, йдеться у повідомленні.

Представник ФБР заявив, що було ліквідовано складну злочинну мережу, що складається щонайменше із п’яти громадян Росії та двох громадян Венесуели.

Крім того, окремі кримінальні прави також відкриті у штаті Коннектикут - проти трьох громадян Литви та громадянина України. Всі четверо були затримані кілька місяців тому.

Їх звинувачують у змові контрабанди до Росії високоточного шліфувального станку американського виробництва, експорт та реекспорт якого до Росії вимагає ліцензії.