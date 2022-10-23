G7 закликали Росію негайно повернути контроль над ЗАЕС Україні

Провідні економіки світу, країни "Групи семи" (G7), та ЄС засудили викрадення Росією керівництва Запорізької АЕС і закликали негайно повернути Україні повний контроль над станцією.

"Ми засуджуємо неодноразові викрадення керівництва та персоналу української ЗАЕС (Запорізької атомної електростанції) Росією та використання інших форм тиску на українських працівників, які там залишаються", – йдеться в заяві представників G7 із нерозповсюження ядерної зброї. - "Ці дії й далі загрожують ядерній безпеці ЗАЕС, заважаючи персоналу виконувати свої незамінні функції".

"Ми закликаємо Росію негайно повернути повний контроль над ЗАЕС її законному суверенному власнику, Україні, вивести увесь свій персонал зі станції й зупинити будь-які спроби безрозсудно і небезпечно перевести ЗАЕС під контроль російської адміністрації, що лише більше поставить під загрозу безпеку операцій", - додано в заяві.

У G7 також підкреслено підтримку зусиллям МАГАТЕ із підтримання безпеки на АЕС й зазначено, що ніколи не визнають спроби Російської Федерації незаконно анексувати частини Донецької, Луганської, Запорізької та Херсонської областей України і рішуче засуджують контроль Росії над ядерними об’єктами в межах міжнародно визнаних кордонів України.

"Будь-які такі спроби анексії є нікчемними та не мають юридичної сили. Ми підтверджуємо повний суверенітет України над усією її територією, включно із цим ядерним об’єктом. ЗАЕС та електроенергія, яку вона виробляє, належать Україні, і ми наголошуємо, що спроби Росії відключити станцію від української енергомережі були б неприйнятними", - зазначено у заяві.

Російська окупаційна влада в Енергодарі заявляла про "перехід" станції "на роботу за російськими стандартами".

11 жовтня українська державна корпорація Енергоатом повідомила про викрадення російськими силами заступника генерального директора ЗАЕС із персоналу Валерія Мартинюка, "ймовірно застосовуючи притаманні їм методи катування та залякування".

Також 11 жовтня генеральний директор МАГАТЕ Рафаель Ґроссі зустрівся із президентом Росії Володимиром Путіним у Санкт-Петербурзі задля створення безпекової зони навколо ЗАЕС.