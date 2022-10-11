Голова МАГАТЕ зустрівся із Путіним. В Енергоатомі повідомляють про викрадення керівника ЗАЕС

Ситуація в регіоні навколо Запорізької атомної електростанції стає все більш небезпечною, "з частими військовими атаками, які також можуть загрожувати ядерній безпеці". Про це йдеться у заяві генерального директора Міжнародного агентства з питань атомної енергії Рафаеля Ґроссі після зустрічі із президентом Росії Володимиром Путіним у Санкт-Петербурзі.

Метою зустрічі, як кажуть в МАГАТЕ, є створення безпекової зони навколо ЗАЕС. "Ставки високі. Ми повинні зробити все у наших силах, щоб переконатись, що ядерний інцидент не станеться під час цього трагічного конфлікту, тому що він може спричинити ще більше страждань в Україні та за її межами", - йдеться у заяві.

Як повідомляють російські медіа, Путін заявив Ґроссі про "елементи надмірно небезпечної політизації всього, що пов'язано з атомною діяльністю".

Після зустрічі із Путіним глава МАГАТЕ повернеться до Києва для нової зустрічі із президентом України Володимиром Зеленським.

Ми повинні зробити все у наших силах, щоб переконатись, що ядерний інцидент не станеться

Водночас, у МАГАТЕ поки не коментують повідомлення української державної корпорації Енергоатом про те, що 10 жовтня російські сили викрали заступника генерального директора ЗАЕС із персоналу Валерія Мартинюка. Його утримують в невідомому місці, "ймовірно застосовуючи притаманні їм методи катування та залякування", - заявили в Енергоатомі.

"Таким чином росіяни намагаються отримати вкрай необхідну їм інформацію про особові справи працівників Запорізької АЕС, щоб якнайшвидше змусити український персонал працювати на Росатом. Окупанти у прямому сенсі застосовують тортури до атомників ЗАЕС, не цураючись найжорстокіших знущань", - йдеться у повідомленні. Енергоатом також повідомляє, що звернувся до МАГАТЕ із закликом допомогти звільненню Мартинюка.

Росіяни намагаються отримати вкрай необхідну їм інформацію про особові справи працівників Запорізької АЕС, щоб якнайшвидше змусити український персонал працювати на Росатом

Як повідомляв "Голос Америки", 30 вересня було викрадено генерального директора окупованої російськими силами Запорізької атомної електростанції Ігоря Мурашова. Тоді Ґроссі заявляв, що "таке затримання будь-якого представника персоналу станції само по собі буде джерелом серйозного занепокоєння, а також через його психологічний вплив і тиск на решту персоналу, що завдає шкоди ядерній безпеці".

Мурашова звільнили на підконтрольну Україні територію 3 жовтня. За заявою Енергоатома, очільник Міжнародного агентства з питань атомної енергії "зіграв значну роль у звільненні Ігоря Мурашова з російського полону".

Тим часом, головне управління розвідки Міністерства оборони України заявило 11 жовтня, що російські окупаційні війська від’єднали від живлення усі шість блоків Запорізької АЕС, тримаючи їх у "холодному стані".

А раніше МАГАТЕ повідомило, що внаслідок обстрілу було пошкоджено останнє зовнішнє джерело електроенергії на ЗАЕС, тож станція покладалась на аварійні дизель-генератори для отримання електроенергії, необхідної для охолодження реактора та інших функцій ядерної безпеки.

За даними Києва, окупаційні війська РФ продовжують чинити тиск на українських співробітників ЗАЕС. "Переміщення допоміжних підрозділів по території ЗАЕС суттєво обмежено. До частини персоналу та їхніх родин окупанти застосовують так звані «фільтраційні заходи». Від працівників вимагають офіційного оформлення російських паспортів та підписання контрактів із «Росатомом»", – стверджують у ГУР.

Після невизнаних більшістю країн світу "референдумів" РФ та незаконної анексії окупованих українських територій, у Москві повідомляють про ймовірний "перехід" ЗАЕС "під юрисдикцію Росії".

Під час свого візиту до Києва минулого тижня Ґроссі наголосив, що рішення Москви про передачу Запорізької АЕС у власність Росії є порушенням міжнародного права, а щодо всіх питань, пов’язаних зі станцією, МАГАТЕ контактуватиме виключно з Україною.

Європейський Союз засудив і назвав незаконним та юридично недійсним указ президента Росії Володимира Путіна про незаконне захоплення Запорізької атомної електростанції та створення федерального підприємства "Запорізька атомна електростанція".

У статті використано матеріали "Радіо Свобода", Reuters

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