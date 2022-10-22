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- Голос Америки
Лідер республіканців в Сенаті США закликав Байдена швидше надавати Україні допомогу
Лідер опозиційної Республіканської партії в Сенаті США Мітч Макконнелл закликав правлячу Демократичну партію швидше надавати допомогу Україні а також включити у пакет допомоги більше ППО, зброю дальної дії та гуманітарну і економічну допомогу перед зимовим сезоном.
У своєму зверненні, опублікованому в п'ятницю, Макконнелл закликав президента США Джо Байдена та союзників України у світі діяти швидко та ініціативно, коли йдеться про допомогу Україні.
"Росія продовжує ескалацію нападів на українських цивільних та енергетичну інфраструктуру, - заявив сенатор. - Це чіткий урок для нас. Адміністрація Байдена та друзі України в світі мають швидше і ініціативніше надавати Україні те, що потрібно".
"Адміністрація Байдена та наші союзники мають робити більше, щоб надати Україні необхідні інструменти для подолання російської агресії. Очевидно, це має включати додаткові системи протиповітряної оборони, далекобійну зброю, гуманітарну і економічну підтримку, щоб допомогти цій постраждалій від війни країні пережити прийдешню зиму", - йдеться у заяві.
Сенатор закликав союзників збільшити допомогу Україні і заявив, що обидві партії Конгресу підтримали допомогу Україні "на переважній двопартійній основі".
Тон заяви Макконнела відрізняється від заяв деяких конгременів-респуліканців, що прозвучали цього тижня. Зокрема конгресмен від Республіканської партії Кевін Маккарті, який може обійняти посаду спікера Палати представників, якщо Республіканська партія отримає більшість в Палаті представників на проміжних виборах в листопаді, закликав до більшої перевірки допомоги Україні. "Гадаю, під час рецесії ніхто не буде виписувати необмежені чеки Україні", - сказав Маккарті в інтерв'ю виданню Punchbowl News. Деякі інші конгресмени-республіканці критикували допомогу Україні за те, що вона, буцімто, відволікає ресурси від внутрішніх потреб США.
Ці ремарки прокоментував президент США Джо Байден під час передвиборчої події Демократичної партії США в Філадельфії.
"Вони казали, що якщо виграють, то з невеликою ймовірністю фінансуватимуть допомогу Україні у війні проти росіян, - сказав Байден, повідомляють ЗМІ. - Ці хлопці не розуміють, що йдеться про щось більше, ніж Україна - це Східна Європа. Це НАТО. Це реальні, серйозні впливові результати. Вони не мають відчуття американської зовнішньої політики".
Макконнел у своїй заяві запевнив, що у випадку, якщо Республіканська партія отримає більшість в Сенаті США, вона "зосередиться на нагляді і вчасній доставці необхідної зброї та збільшенні спільної із созниками допомоги Україні, відбудові та модернізації військових спроможностей, протидії таким терористам, як Іран та збільшенні нашої оборони в Азії, щоб стримувати китайську агресію".
Макконнелл також розкириткував Байдена за буцімто недостатні дії із зміцнення енергетичної незалежності США.
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Нові свідчення про депортацію українських дітей до Росії публікує NYT
Розслідування газети NYT додає нові свідчення про примусове переселення українських дітей до Росії, що може становити воєнний злочин та злочин геноциду.
Кореспондентка газети мала можливість спілкуватися з кількома переселеними дітьми з Маріуполя та інших міст на Донбасі, яких російська окупаційна влада примусово переселила в Росію, змушує приймати російське громадянство та передає на опіку, чи усиновлення у російські сім’ї. Нерідко ці сім'ї живуть за тисячі кілометрів від рідної домівки українських дітей.
Минулого тижня аналогічне розслідування провели журналісти агентства Associated Press, які з’ясували, що російська влада затримує на окупованих територіях дітей і не повертає їх на вимогу батьків.
Лондонська кореспондентка газети NYT Емма Бубола, яка протягом кількох місяців відстежувала долі українських дітей у Росії, пише, що «за допомогою усиновлення Росія перетворює українських дітей на воєнну здобич».
Деякі з українських дітей, яких російська окупаційна влада відправила до Росії, розповіли журналістці, що їх вивозили силою, чи обманом, обіцяючи в Росії комфортне життя у нових родинах. «Ніхто мене не питав», – говорить у розмові з NYT 14-річна Аня, яка жила у дитячому будинку в Маріуполі. Аня втратила зв’язок зі своєю матір’ю в Україні і змогла його відновити лише за допомогою пошуків журналістки.
Як мовиться у статті, у Росії усиновлення українських дітей подається як патріотичний акт. Передача дітей у російські родини та вручення їм російських паспортів широко висвітлюється на російському телебаченні. Посилаючись на свої розмови з українськими родинами та їхніми вивезеними дітьми, журналістка говорить, що хоча багато дітей походять з дитячих будинків, і родичі або опікуни хочуть їх повернути.
«Це систематичне переселення є частиною ширшої стратегії російського президента Володимира Путіна щодо ставлення до України як до частини Росії та розглядання його незаконного вторгнення як благородної справи. Його уряд використовував дітей – у тому числі хворих, бідних і сиріт – у рамках пропагандистської кампанії, яка представляє Росію як благодійного рятівника», – мовиться у NYT.
Українська влада заявляє, що не всі діти, яких російська влада вивезла у Росію, не мають батьків. Деякі їх втратили саме в результаті російських обстрілів, деякі були позбавлені батьківської опіки через те, що батьків заарештувала російська влада.
Українська влада наголошує, що масове переміщення дітей є потенційним військовим злочином, незалежно від того, чи діти були сиротами.
Україна поперджає, що переслідуватиме росіян за незаконне усиновлення
Міністерство реінтеграції, що тісно співпрацює з Міжнародним кримінальним судом (МКС) у питанні незаконного усиновлення росіянами викрадених українських дітей, днями заявило, що росіяни, які незаконно всиновили українських дітей, обов‘язково будуть покарані.
«Ви станете співучасниками злочинів. Ми уже маємо прізвища тих росіян, які це роблять. Вони нестимуть за це відповідальність!» – попередила міністерка з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій Ірина Верещук.
За словами Верещук, її міністерство отримало від правоохоронних органів України доступ до матеріалів наявних кримінальних справ і займається систематизацією даних про такі випадки.
Уповноважена президента України з прав дитини та дитячої реабілітації Дар’я Герасимчук розповіла в ефірі українського телебачення, що за даними її відомства, примусово депортовано до Росії було 8 709 дітей.
«Це діти, які, за заявами батьків, за заявами знайомих і родичів, були визнаними такими, як примусово депортовані або переміщені», – сказала Герасимчук.
У квітні російська влада заявила, що до Росії прибуло понад 2 тисячі дітей. Більшість приїхали з родинних будинків і дитячих будинків на території, що впродовж довгого часу була окупована Росією. У наступні місяці вони оголосили про сотні нових вивезених дітей з територій, які були окуповані вже цього року.
Днями Інститут вивчення війни (ISW) у своєму зведенні від 15 жовтня повідомив, що Росія продовжує проводити масові примусові депортації українців. Експерти інституту висловлюють припущення, що це, ймовірно, є «кампанією навмисної етнічної чистки».
Віце-прем'єр-міністр Росії Марат Хуснуллін 14 жовтня заявив, що «кілька тисяч» дітей з Херсонської області «вже перебувають в інших регіонах Росії, відпочивають у будинках відпочинку та дитячих таборах».
Тобто, як пише ISW, «російська влада відкрито визнала передачу дітей з окупованих територій України на усиновлення до російських сімей у спосіб, який може становити порушення Конвенції про запобігання злочину геноциду та покарання за нього».
Згідно з липневим звітом Державного департаменту США, Російська влада допитала, затримала та примусово депортувала від 900 000 до 1,6 мільйона громадян України, у тому числі 260 000 дітей.
Звіт також стверджує, що російська влада навмисно розлучає українських дітей з батьками та «викрадає дітей із дитячих будинків перед тим, як віддати їх на усиновлення в Росії».
Етнічні чистки? Страх? Зменшення витрат? Чому насправді Росія хоче вивезти українців з Херсона
Українські війська просуваються до Херсона, єдиного обласного центру, який Росія захопила після лютневого вторгнення. А в той же час сотні жителів з речами в сумках сідали на теплоходи, щоб виїхати з міста 19 жовтня.
Встановлена Росією влада в Херсоні заявила, що хоче «евакуювати» щонайменше 60 000 людей з міста та регіону перед можливим звільненням українськими силами, називаючи це «гуманітарним» актом і, без доказів, поширюючи страх розправи з боку Києва над громадянами своєї країни.
Українські посадовці та західні експерти стверджують, що Росія, яка продовжує бомбардувати цивільні об’єкти, включно з енергетичною інфраструктурою та житловими будинками, має приховані мотиви, від зміни етнічного складу регіону до сраху партизанської диверсії.
Хоча деякі з тих, хто тікає, роблять це добровільно — від місцевих жителів, які підтримали вторгнення, до російських чиновників і робітників, яких пізніше відправили до Херсона, — інших лякають, а деяких, можливо, змушують покинути, каже українська влада.
Кирило Стремоусов, заступник голови російської окупаційної адміністрації в Херсоні, повідомив у дописі в Telegram від 20 жовтня, що близько 15 000 людей вже виселено з регіону. Цю цифру неможливо перевірити незалежно.
Автобуси, відправлені за людьми з сіл за межами Херсона, майже порожні, оскільки налякані жителі намагалися сховатися, повідомив виданню Current Time 20 жовтня херсонський журналіст Олег Батурін. Він сказав, що чиновники «наполягали», але не чув, щоб людей змушували переселятися силоміць.
На думку аналітиків, рішення Кремля перемістити таку велику кількість людей більше спрямоване на те, щоб завдати шкоди Україні, ніж допомогти Росії чи людям, яких вона виселяє.
«Схоже, що Росія не отримує жодних економічних вигод від переселення десятків тисяч українців, які цього не бажають, до Росії, що свідчить про те, що метою такого виселення є як завдати шкоди довгостроковому економічному відновленню України, оскільки вона повертає свою територію, так і, що важливіше, щоб підтримати російську кампанію етнічних чисток, яка намагається викорінити українську етнічну приналежність і культуру», – йдеться в звіті американського Інституту вивчення війни від 19 жовтня.
Російські війська захопили місто Херсон у перші тижні після вторгнення 24 лютого, просуваючись на північ від Криму, українського півострова, захопленого Росією у 2014 році.
Однак протягом останніх кількох місяців українські війська із допомоггою західної зброї завдавали ударів по російських військах у регіоні, знищували їхні склади боєприпасів і руйнували мости, важливі для постачання військ РФ у Херсоні.
Зараз українські війська загрожують відрізати російським силам в місті зв’язок з іншими групами, і деякі західні військові експерти кажуть, що сили РФ можуть відступити на лівий — східний — берег Дніпра найближчими тижнями, що стане ударом для кампанії президента Путіна.
Втім, 21 жовтня українські військові заявили, що Росія направила в Херсонську область "до 2 тис." нещодавно мобілізованих військових "для поповнення втрат і посилення підрозділів на лінії зіткнення". Росія не прокоментувала цю заяву невідкладно.
Якщо у них були проблеми з розміщенням мобілізованих, то і для тих, хто виселився з Херсона, буде проблемаВільям Померанц
Вільям Померанц, директор Інституту Кеннана Центру Вілсона у Вашингтоні, сказав, що російська армія вже стикається з серйозними проблемами матеріально-технічного забезпечення в інших місцях, зазначивши, що їй важко розмістити, нагодувати та навчити майже 300 000 осіб, які, за словами Москви, призвані за наказом Путіна про мобілізацію від 21 вересня.
“Якщо у них були проблеми з розміщенням мобілізованих, то і для тих, хто виселився з Херсона, буде проблема”, - сказав він.
Москва вже переселила десятки тисяч українців з окупованих територій на схід Росії, включно з малонаселеними регіонами Далекого Сходу.
В Україні цей процес називають «депортацією», адже багато українців виїхали до Росії під тиском або проти власної волі. Вилучення дітей викликало обурення та звинувачення в геноциді.
Виселення людей може заблокувати російські війська в Україні та створити затори на дорогах, сказав Померанц, російські війська також можуть використовувати українських громадян як «живий щит», щоб стримати Україну від нападу на війська, незалежно від того, відступають вони чи ні.
Незадовго до того, як окупаційне російське керівництво оголосило про «евакуацію», Путін оголосив воєнний стан у Херсонській та трьох інших областях України, про які Москва безпідставно стверджує, що вони є частиною Росії. Згідно з російським законодавством, декларація формально надає окупаційній владі повноваження на переселення та призов громадян.
Вільям Кортні, аналітик корпорації RAND, американського дослідницького центру, заявив, що Росія може прагнути призвати українських чоловіків, які переміщуються з Херсона, до лав своєї армії. Останні невдачі Росії частково пояснюються браком особового складу.
Росіяни, ймовірно, не хочуть, щоб там були українські громадяни, тому що росіяни вважають їх всіх потенційними шпигунами або диверсантами на користь УкраїниВільям Кортні
Однак більш імовірним мотивом для Москви є страх, що місцеві жителі можуть допомогти українським силам. Повідомляється, що в інших регіонах України, які раніше перебували під російською окупацією, місцеві жителі надсилали українським силам важливу інформацію, вказуючи місцезнаходження сил вторгнення.
«Росіяни, ймовірно, не хочуть, щоб там були українські громадяни, тому що росіяни вважають їх всіх потенційними шпигунами або диверсантами на користь України», — сказав Кортні.
Томас Грем, колишній фахівець з питань Росії Ради національної безпеки при президентові США Джорджі Буші, сказав, що символізм не можна скидати з рахунків як мотив для переміщення.
У вересні Росія організувала так звані референдуми в Херсонській, Запорізькій, Донецькій і Луганській областях. Цей процес не мав юридичної сили за межами Росії. Київ та Захід засудили ці дії як шахрайство, але оголошені результати, які буцімто показали переважну підтримку приєднання до Росії, Путін використав для претензій на суверенітет над чотирма регіонами.
«Якщо українці візьмуть Херсон, чим менше людей буде там, щоб зустріти українські сили, тим легше буде пояснити [росіянам], що референдум не був фіктивним», - сказав Грем, співробітник ради з міжнародних відносин, нью-йоркського аналітичного центру.
Кремль міг би сказати росіянам, що «ті люди, яких ви бачите, які вітають українських солдатів, — це ніби покидьки, які з початку були зрадниками», — сказав він.
- Голос Америки
Україна просить швидше надати ППО для захисту енергетики та цивільних – Кулеба
У суботу російські війська завдали одні з найсильніших ракетних ударів за останні тижні по електростанціях та системах опалення України, заявляє українська влада.
Заступник керівника Офісу президента України Кирило Тимошенко написав мережі у Telegram, що станом на 14 годину, без електронерегії залишился близько 1,5 мільойна українців у семи областях України.
«За даними ОП, внаслідок ракетних ударів: у Хмельницькій області відключено 672 000 абонентів, у Миколаївській - 188 400, у Волинській області - 102 000, в Черкаській - 242 000, у Рівненській - 174 790, в Кіровоградській - 61 913 та Одеській - 10 500», – уточнив Тимошенко.
Після суботніх обстрілів українська державна енергетична компанія «Укренерго» заявила в мережі Telegram, що збитки від ранкових атак «порівнянні або можуть перевищувати» всі, які вона спостерігала за останні два тижні. Командування ВПС України повідомило в Telegram, що збило 18 ракет.
Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба назвав ці атаки навмисними і такими, що є частиною зусиль Росії генозидного характеру щодо знищення українців.
«Навмисні удари по критично важливій цивільній інфраструктурі України є частиною російського геноциду українців. Стаття 2(с) Конвенції про геноцид: «Навмисне створення для групи умов життя, розрахованих на її повне або часткове фізичне знищення», – написав Кулеба у своєму твіті.
Оглядачі зауважують, що за відсутності явних здобутків на полі бою, Москва дедалі частіше націлює свої ракети на міста та мирних жителів. Як зауважує кореспондент New York Times, хоча Москва бомбардує міста з перших днів після вторгнення в лютому цього року, бомбардування тоді не було настільки поширеним та інтенсивним, як в останні тижні.
За словами офіційних осіб, атаки ракет та безпілотників пошкодили близько 30 відсотків українських енергооб'єктів, що призвело до повних відключень електроенергії по всій країні.
Як повідомляв «Голос Америки», про те, що кампанія обстрілу цивільних об’єктів напередодні зими має намір завдати страждань цивільному населенню країни, сказав пізно ввечері у п’ятицю і державний секретар США Ентоні Блінкен.
«Ці атаки мають чітку мету: змусити український народ страждати. І шкода, яку вони завдають, ускладнить українцям опалення своїх домівок, пошук безпечної води для пиття, доступ до електроенергії, необхідної для роботи всього: від магазинів до лікарень і громадського транспорту», – сказав Блінкен під час спільної прес-конференції у Вашингтоні з міністеркою закордонних справ Франції Катрін Колонною.
У зв’язку з нападами на цивільну інфраструктуру, Україна просить пришвидшити передачу пропиповітряних систем для захисту цивільного населення.
«Субота в Україні розпочалася зі шквалу російських ракет, націленого на критичну цивільну інфраструктуру. Частину ми перехопили, інші вразили цілі. ППО рятує життя. У столицях не повинно бути жодної хвилини зволікання з рішенням щодо систем ППО для України», – написав у твітері міністр Кулеба.
За словами Блінкена, Сполучені Штати тісно співпрацюють з Францією та іншими європейськими союзниками, щоб допомогти Україні захиститися від російської агресії та пережити зиму.
«Ми також надаємо гуманітарну допомогу та працюємо над екстреною відбудовою, і це буде як ніколи необхідно з наближенням зими. Треба допомогти українському народу й надалі втриматися, бо ми бачимо, що росіяни ціляться в енергетичну інфраструктуру України», – сказав Блінкен.
Підтримка США енергетичної перебудови в Європі
Говорячи про енергетику, Блінкен також пообіцяв підтримку США для європейських партнерів, щоб вони могли «здійснити рішучий відхід від залежності від російських енергоносіїв».
«Це означає розробку більш різноманітних, більш надійних, більш стійких джерел у довгостроковій перспективі та допомогу нашим друзям пережити зиму з великими витратами на електроенергію. Як я сьогодні запевнив міністра закордонних справ, ми не покинемо наших друзів у скруті (буквально було сказано: не залишаємо нікого з наших друзів на холоді)», – сказав Блінкен.
Тим часом у Європі наростають протестні настрої щодо проти зростання цін на енергоносії. Десятки тисяч протестувальників у шести містах Німеччини зібралися в суботу на демонстрації з вимогами «більш справедливого розподілу державних коштів», виділених для боротьби зі зростанням цін на енергоносії та вартості життя та швидшого переходу від викопного палива.
Протестувальники пройшли маршами в Берліні, Дюссельдорфі, Ганновері, Штутгарті, Дрездені та Франкфурті-на-Майні. Гасла відображали загальні протестні настрої та включали заклики від зниження інфляції до вимкнення ядерної енергії та протесту проти збільшення цін на енергію для бідних.
Київ – Софія – Голлівуд: Несподівана подорож українських біженок. Документальний фільм
Дві українки, рятуючи своїх дітей від російських обстрілів, опинилися у несподіваному місці. Вони знаходять роботу та підтримку в найбільшій у Східній Європі кіностудії, яка належить голлівудській компанії, Nu Boyana Film Studios, в болгарській столиці Софії.
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