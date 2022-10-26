Нові керівники Італії і Британії підтверджують підтримку України у розмовах з Байденом і Зеленським

Президент США Джо Байден у розмовах з новопризначеними прем’єр-міністрами Великої Британії і Італії заторкнув питання російської війни проти України і наголосив на допомозі українцям.

В офіційних звітах про телефонні розмови між Вашингтоном, Лондоном, Римом 25 жовтня згадано низку ключових двосторонніх і міжнародних тем, але в усіх однаково наголошено на важливості допомоги Україні для оборони від російського нападу.

Хто вірить у те, що, продавши свободу України, можна купити собі спокій?

«Лідери погодилися з важливістю спільної праці задля підтримки України і притягнення Росії до відповідальності за її агресію», - повідомлено з Білого дому про розмову Байдена з британським прем’єр-міністром Ріші Сунаком.

З Лондона вказано, що новий британський прем’єр і американський президент «згадали ключову роль, яку їхні країни відіграють у підтримці народу України, щоб запевнити провал Путіна в цій війні».

В той день, коли Ріші Сунак призначив міністрів до свого нового кабінету, Джорджа Мелоні виступила з першою в якості прем’єр-міністра промовою в італійському парламенті і розмовляла по телефону з президентом США.

Білий дім, повідомляючи про розмову Байдена з Мелоні, підкреслює, що вони «обговорили свої зобов’язання надалі забезпечувати підтримку України і притягнути Росію до відповідальності за агресію».

«Мелоні підтвердила важливість трансатлантичного партнерства, особливо на тлі історичних викликів, що постали перед західними демократіями, зокрема такими як війна в Україні, а також криз щодо енергії і продовольства», - сказано у викладі оприлюдненому урядом Італії.

Джорджа Мелоні очолила уряд Італії після перемоги її крайньої правої партії на виборах у вересні, і деякі коментатори остерігаються, що її уряд буде м’який щодо до Путіна.

Заперечуючи критикам, Мелоні наголосила у парламентському виступі, що «ніколи не симпатизувала антидемократичним режимам».

Вона заявила, що «Італія далі буде надійним партнером в НАТО, починаючи з підтримки відважного народу України, що бореться з вторгненням Російської Федерації, не лише тому, що ми не можемо погодитися з агресивною війною і порушенням територіальної цілісності суверенної країни, але також тому, що це найкращий спосіб захистити наші національні інтереси».

Підтримка України з боку Сполученого Королівства буде такою ж міцною як і завжди.

«Хто вірить у те, що, продавши свободу України, можна купити собі спокій? Якщо поступитися під залякуваннями Путіна щодо енергії, то це не вирішить проблеми. Це лише відкриє двері до подальших вимог і залякувань у майбутньому зі ще вищим зростанням цін ніж те, яке ми бачили в минулі місяці», - заявила Мелоні.

У Лондоні прем’єр-міністр Ріші Сунак у промові з нагоди затвердження на посаді прем’єр-міністра підкреслив, що «війна Путіна в Україні дестабілізувала енергетичні ринки і ланцюги постачання в усьому світі».

Він підкреслив, що йдеться про «жахливу війну, яку треба успішно довести до кінця».

Ріші Сунак в той же день розмовляв по телефону з Українським президентом Володимиром Зеленським і , як йдеться у звіті Лондона, «прем’єр-міністр сказав, що під його керівництвом підтримка України з боку Сполученого Королівства буде такою ж міцною як і завжди».