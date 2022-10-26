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Президент Ізраїлю у Вашингтоні: «невинні українці гинуть від іранської зброї»
Президент Ізраїлю Ісаак Герцог звинуватив Іран у тому, що іранські безпілотники, продані Росії, вбивають в Україні цивільне населення. Про це президент Герцог сказав, посилаючись на дані розвідки, під час виступу на запрошення неурядової дослідницької організації «Атлантична рада» у Вашингтоні у вівторок ввечері.
«Невинні цивільні особи в Україні гинуть та зазнають поранень та страждань від іранської зброї», – сказав президент Герцог, звертаючись до аудиторії та демонструючи фотографії дронів, які, за його словами, були збиті в Україні.
Іран заперечує надання Росії зброї для війни в Україні. Як заявив міністр закордонних справ Ірану Хоссейн Амірабдоллахян, «Ісламська республіка Іран жодним чином не надавала зброю жодній стороні країн, які перебувають у стані війни». За його словами, політика Тегерана полягає в тому, щоб «протидіяти озброєнню будь-якої сторони з метою припинення війни».
Попри заперечення Ірану, за словами Герцога, фотографії корпусу та моторів збитих дронів, зроблені в Україні, доводять, що Іран продає свої безпілотники Росії для війни проти України.
«Це є дрон «Шахід-136», який презентували на аукціоні в Ірані у грудні 2021 року, подивіться на хвіст та крила дрона, і порівняйте його з тим, що було знайдено в Україні. Це точно той самий продукт, але він прихований кириличними літерами (на фото написано Герань- 2, – ред.), але навіть шрифт точно такий самий», – зауважив ізраїльський президент, показуючи фотографії аудиторії.
За словами Герцога, наведені ним фотографії є лише частиною великого обсягу інформації, в тому числі з розвідувальних джерел, яка є у розпорядженні ізраїльської влади, і яку він готовий представити для того, щоб «викрити брехню» іранського режиму.
«Світ має відкрити цю правду і поставити Ірану ці запитання. Чи може міжнародна спільнота домовлятися з Іраном тоді, коли вони прискорено просуваються до створення ядерної бомби і одночасно роблять інші жахливі речі», – наголосив Герцог.
Президент Ізраїлю прибув до Вашингтона у вівторок для короткого візиту, який включатиме, серед іншого, зустріч із президентом США Джо Байденом. Очікується, що він час цієї зустрічі ізраїльський президент ознайомить Байдена з доказами, як він сказав, «участі Ірану у війні проти України».
Перед від'їздом до США Герцог заявив, що найактуальнішою темою на порядку денному буде «іранська загроза, яка дестабілізує не тільки Близький Схід, але й увесь світ».
Зеленський: у нас немає свого «залізного купола»
Президент України Володимир Зеленський напередодні розкритикував Ізраїль за те, що той не надає Україні війської допомоги, зокрема, унікальну ізраїльську систему протиракетної оборони «Залізний купол», яка вже відбила тисячі ракет, спрямованих на територію Ізраїлю.
«Українська армія перемагає росіян на полі бою, але, на жаль, у нас немає свого «залізного купола», – заявив український президент у своєму відео-зверненні у понеділок і закликав визначитися, з ким є Ізраїль у цій війні.
Відповідаючи на цю критику на зустрічі у Вашингтоні, президент Ізраїлю Ісаак Герцог заявив, що його країна чітко висловилася за територіальну цілісність України і поділяє позицію США та міжнародної спільноти в цьому питані. Ізраїль, за його словами, надає велику гуманітарну допомогу Україні – медичне обладнання, шпиталі, розгорнуті гуманітарними організаціями з Ізраїлю, допомогу в лікуванні поранених в ізраїльських шпиталях, систему попередження цивільних про ракетні напади.
«Моя дружина Мігаль разом з дружиною президента Зеленського Оленою організували допомогу та навчання спеціалістів у сфері психологічного здоров’я, особливо для жінок і дітей», – сказав президент Герцог.
Ізраїль робить все, що в його силах, в межах можливого з огляду на його стратегічні та безпекові міркування у цих умовахІсаак Герцог
Але те, про що просить українська сторона, Ізраїль поставити не може, сказав Герцог, посилаючись на «життєві інтереси національної безпеки Ізраїлю».
«Ізраїль робить все, що в його силах, в межах можливого, з огляду на його стратегічні та безпекові міркування у цих умовах», – сказав Герцог.
У понеділок міністр оборони Ізраїлю Бенні Ганц заявив своєму українському колезі Олексію Резнікову, що «Ізраїль не буде надавати Україні системи зброї».
Раніше ізраїльський міністр зі справ діаспори Нахман Шай заявив у соціальних мережах, що іранська військова допомога Росії усунула «будь-які сумніви, де Ізраїль має стояти в цьому кривавому конфлікті». За його словами, «настав час, щоб Україна також отримала військову допомогу (від Ізраїлю, – ред.), яку вона отримує від США і країн НАТО».
Що стримує Ізраїль від допомоги Україні?
Як повідомила минулого тижня газета New York Times з посиланням на джерела в американській адміністрації, Москва нещодавно вивела з Сирії ключову систему протиповітряної оборони та частину військ, щоб посилити свої операції в Україні. Це, на думку співрозмовників газети, може вплинути на розрахунки Ізраїлю щодо удару по Сирії чи щодо озброєння України.
Газета повідомляє, що ізраїльські офіційні особи висловили стурбованість тим, що зменшення військової присутності Росії в Сирії може дозволити Ірану розширити там свій вплив.
Також, за словами експертів, Ізраїль хоче зберегти можливість прямого контакту між ізраїльським і російським командуванням, щоб уникнути конфлікту між їхніми силами.
Ще одним стримуючим чинником є зростання кількості антисемітських заяв з боку вищого російського керівництва та відкриття судової справи проти ізраїльського агентства «Сохнут», що допомагає в репатріації російських євреїв. Ізраїль, за словами експертів, побоюється, що Кремль може спробувати обмежити єврейську еміграцію з Росії, яка зросла на тлі війни Росії проти України.
Разом з тим, представники українських єврейських організацій вказують на те, що Ізраїль зараз налаштований на більшу співпрацю з Україною в безпековій сфері, зокрема, щодо обміну інформацією про іранські дрони.
Вони також радять українському уряду вести переговори з Ізраїлем у закритому форматі, не змушуючи керівництво країни до чутливих політичних заяв напередодні нових виборів, які мають відбутися 1 листопада.
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"Сталася помилка". Як пояснюють 30 демократів появу і відкликання листа, і якою насправді є їхня позиція? Відео
Представники прогресивного крила демократичної партії у Конгресі США відкликали свого листа до президента Джо Байдена, в якому закликали адміністрацію переглянути стратегію щодо російської війни в Україні.
Головні теми берлінської Конференції із відбудови України. Відео
3 мільярди доларів на місяць - такими будуть приблизні потреби України у зовнішньому фінансуванні на наступні місяці. Про це заявила директорка-розпорядниця МВФ Крісталіна Гергієва на конференції із відбудови України, яка розпочалася у вівторок у Берліні.
- Голос Америки
- Reuters
США розглядають передачу Україні систем протиповітряної оборони HAWK – ЗМІ
Сполучені Штати розглядають передачу Україні систем протиповітряної оборони HAWK для захисту проти російських дронів та крилатих ракет. Про це повідомляє видання Reuters з посиланням на двох посадовців США.
Адміністрація президента США Джо Байдена може скористатись спеціальним президентським повноваженням (Presidential Drawdown Authority, PDA) для передачі Україні систем HAWK. Це повноваження дозволяє США передавати оборонні товари та послуги із складів без схвалення Конгресу як форма відповіді на надзвичайну ситуацію.
Reuters повідомляє, що наразі невідомо, про яку саме кількість систем HAWK йдеться. Зенітно-ракетний комплекс середньої дальності HAWK стане посиленням ракетних систем Stinger – меншої системи протиповітряної оборони меншої дальності – яку Сполучені Штати вже надали Україні.
Обладнання HAWK базується на технологіях часів війни у В’єтнамі, але кілька разів модернізувалося.
Система HAWK є попередницею системи протиракетної оборони PATRIOT виробництва Raytheon Technologies, постачання якої для України поки не розглядають, повідомили агентству Reuters посадовці США на умовах анонімності.
Голова Офісу президента України Андрій Єрмак анонсував 25 жовтня «хороші новини», натякаючи на США. «Скоро будуть хороші новини», – написав він в Twitter, додавши смайл американської Статуї Свободи.
Напередодні Іспанія заявила про надання Україні зенітних комплексів Hawk для потреб протиповітряної оборони.
Нагадаємо, як повідомляв Голос Америки, у відповідь на атаки Росії з повітря по об'єктах цивільної інфраструктури країни НАТО оголосили про наміри доставити Україні обладнання ППО, зокрема, для захисту від дронів.
Дивіться також: Брифінг Голосу Америки. 30 демократів закликали Байдена до дипломатії щодо України - пояснюємо
Помер Ештон Картер - глава Пентагону в Адміністрації Обами, який виступав за надання Україні зброї
У понеділок у віці 68 років внаслідок серцевого нападу помер Ештон Картер, який займав посаду міністра оборони США в період президентства Барака Обами.
Під час конгресових слухань щодо затвердження його міністром оборони США в Адміністрації Барака Обами у 2015 році Ештон Картер заявив, що підтримує надання Україні зброї, попри те, що Білий дім тоді виступав проти цього.
Пізніше Картер згадував, що знав, що Адміністрація Обами не поділяла цього рішення, втім вважав надання Україні озброєння правильним кроком. “Я досі так вважаю”, - заявляв Картер у березні 2022 під час конференції у Гарвардському університеті.
“Я вважаю, що родина західних країн надто пізно зрозуміла, хто є Володимир Путін”, - заявляв Картер.
На початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну колишній глава Пентагону Картер прогнозував російські дії таким чином:
“Думаю, Путін буде тиснути на насильство. Мені шкода, але думаю, буде відбуватися саме так. Думаю, він сподівається, що його сили безпеки зможуть якось неочікувано досягти успіху - наприклад, взяти Київ і встановити там уряд. Це було можливо зробити років 7 тому. Він (Путін - ред.)може на це сподіватись, але зараз це неможливо. … Думаю, він буде відчайдушним і погіршуватиме ситуацію, це буде дуже брутально”, - ділився своїми міркуваннями щодо війни в Україні Еш Картер у березні цього року в Гарвардському університеті.
При цьому, Картер був переконаний, що Путіну не вдасться досягнути успіху в Україні.
“Я не думаю, що він зможе завоювати всю країну. Якщо він (Путін - ред) буде шукати вихід з цієї брутальності, країни Заходу мають бути готові допомогти йому знайти цей вихід”, - заявляв Картер
Картер працював на високих посадах у Пентагоні десятки років, він пам'ятає Путіна ще з початку його політичної кар'єри.
Коли він був міністром, у Міноборони США на посади всіх рівнів у військовому секторі почали призначати жінок, було скасовано заборону трансгендерам служити у збройних силах. Картер гостро критикував рішення попереднього президента Дональда Трампа в 2017 році знову запровадити цю заборону.
“Відбирати військовослужбовців не за військовими якостями, а за іншими ознаками – це соціальна політика, якій не місце у наших збройних силах”, - заявив тоді Еш Картер.
Еш Картер також займався закупівлею зброї з 2009 по 2011 рік, коли він очолив велику реструктуризацію програми винищувачів F-35.
Він допомагав координувати початок та успішне завершення стратегії боротьби з ІДІЛ у Сирії та Іраку.
«Картер завжди залишав політику осторонь; він служив президентам обох партій протягом п'яти адміністрацій, обіймаючи чимало посад у Міністерстві оборони», – йдеться у заяві родини Картера.
У Картера був докторський ступінь з теоретичної фізики в Оксфордському університеті. У Пентагоні його вважали швидше технократом, ніж політиком.
Він намагався сприяти тому, щоб технологічні інновації з Кремнієвої долини швидше надходили до Міністерства оборони. Після відходу з державної служби Картер очолив Центр Белфера з науки та міжнародних відносин у школі імені Кеннеді при Гарвардському університеті.
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