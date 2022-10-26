Президент Ізраїлю у Вашингтоні: «невинні українці гинуть від іранської зброї»

Президент Ізраїлю Ісаак Герцог звинуватив Іран у тому, що іранські безпілотники, продані Росії, вбивають в Україні цивільне населення. Про це президент Герцог сказав, посилаючись на дані розвідки, під час виступу на запрошення неурядової дослідницької організації «Атлантична рада» у Вашингтоні у вівторок ввечері.

«Невинні цивільні особи в Україні гинуть та зазнають поранень та страждань від іранської зброї», – сказав президент Герцог, звертаючись до аудиторії та демонструючи фотографії дронів, які, за його словами, були збиті в Україні.

Іран заперечує надання Росії зброї для війни в Україні. Як заявив міністр закордонних справ Ірану Хоссейн Амірабдоллахян, «Ісламська республіка Іран жодним чином не надавала зброю жодній стороні країн, які перебувають у стані війни». За його словами, політика Тегерана полягає в тому, щоб «протидіяти озброєнню будь-якої сторони з метою припинення війни».

Попри заперечення Ірану, за словами Герцога, фотографії корпусу та моторів збитих дронів, зроблені в Україні, доводять, що Іран продає свої безпілотники Росії для війни проти України.

«Це є дрон «Шахід-136», який презентували на аукціоні в Ірані у грудні 2021 року, подивіться на хвіст та крила дрона, і порівняйте його з тим, що було знайдено в Україні. Це точно той самий продукт, але він прихований кириличними літерами (на фото написано Герань- 2, – ред.), але навіть шрифт точно такий самий», – зауважив ізраїльський президент, показуючи фотографії аудиторії.

За словами Герцога, наведені ним фотографії є лише частиною великого обсягу інформації, в тому числі з розвідувальних джерел, яка є у розпорядженні ізраїльської влади, і яку він готовий представити для того, щоб «викрити брехню» іранського режиму.

«Світ має відкрити цю правду і поставити Ірану ці запитання. Чи може міжнародна спільнота домовлятися з Іраном тоді, коли вони прискорено просуваються до створення ядерної бомби і одночасно роблять інші жахливі речі», – наголосив Герцог.

Президент Ізраїлю прибув до Вашингтона у вівторок для короткого візиту, який включатиме, серед іншого, зустріч із президентом США Джо Байденом. Очікується, що він час цієї зустрічі ізраїльський президент ознайомить Байдена з доказами, як він сказав, «участі Ірану у війні проти України».

Перед від'їздом до США Герцог заявив, що найактуальнішою темою на порядку денному буде «іранська загроза, яка дестабілізує не тільки Близький Схід, але й увесь світ».

Зеленський: у нас немає свого «залізного купола»

Президент України Володимир Зеленський напередодні розкритикував Ізраїль за те, що той не надає Україні війської допомоги, зокрема, унікальну ізраїльську систему протиракетної оборони «Залізний купол», яка вже відбила тисячі ракет, спрямованих на територію Ізраїлю.

«Українська армія перемагає росіян на полі бою, але, на жаль, у нас немає свого «залізного купола», – заявив український президент у своєму відео-зверненні у понеділок і закликав визначитися, з ким є Ізраїль у цій війні.

Відповідаючи на цю критику на зустрічі у Вашингтоні, президент Ізраїлю Ісаак Герцог заявив, що його країна чітко висловилася за територіальну цілісність України і поділяє позицію США та міжнародної спільноти в цьому питані. Ізраїль, за його словами, надає велику гуманітарну допомогу Україні – медичне обладнання, шпиталі, розгорнуті гуманітарними організаціями з Ізраїлю, допомогу в лікуванні поранених в ізраїльських шпиталях, систему попередження цивільних про ракетні напади.

«Моя дружина Мігаль разом з дружиною президента Зеленського Оленою організували допомогу та навчання спеціалістів у сфері психологічного здоров’я, особливо для жінок і дітей», – сказав президент Герцог.

Ізраїль робить все, що в його силах, в межах можливого з огляду на його стратегічні та безпекові міркування у цих умовах

Але те, про що просить українська сторона, Ізраїль поставити не може, сказав Герцог, посилаючись на «життєві інтереси національної безпеки Ізраїлю».

«Ізраїль робить все, що в його силах, в межах можливого, з огляду на його стратегічні та безпекові міркування у цих умовах», – сказав Герцог.

У понеділок міністр оборони Ізраїлю Бенні Ганц заявив своєму українському колезі Олексію Резнікову, що «Ізраїль не буде надавати Україні системи зброї».

Раніше ізраїльський міністр зі справ діаспори Нахман Шай заявив у соціальних мережах, що іранська військова допомога Росії усунула «будь-які сумніви, де Ізраїль має стояти в цьому кривавому конфлікті». За його словами, «настав час, щоб Україна також отримала військову допомогу (від Ізраїлю, – ред.), яку вона отримує від США і країн НАТО».

Що стримує Ізраїль від допомоги Україні?

Як повідомила минулого тижня газета New York Times з посиланням на джерела в американській адміністрації, Москва нещодавно вивела з Сирії ключову систему протиповітряної оборони та частину військ, щоб посилити свої операції в Україні. Це, на думку співрозмовників газети, може вплинути на розрахунки Ізраїлю щодо удару по Сирії чи щодо озброєння України.

Газета повідомляє, що ізраїльські офіційні особи висловили стурбованість тим, що зменшення військової присутності Росії в Сирії може дозволити Ірану розширити там свій вплив.

Також, за словами експертів, Ізраїль хоче зберегти можливість прямого контакту між ізраїльським і російським командуванням, щоб уникнути конфлікту між їхніми силами.

Ще одним стримуючим чинником є зростання кількості антисемітських заяв з боку вищого російського керівництва та відкриття судової справи проти ізраїльського агентства «Сохнут», що допомагає в репатріації російських євреїв. Ізраїль, за словами експертів, побоюється, що Кремль може спробувати обмежити єврейську еміграцію з Росії, яка зросла на тлі війни Росії проти України.

Разом з тим, представники українських єврейських організацій вказують на те, що Ізраїль зараз налаштований на більшу співпрацю з Україною в безпековій сфері, зокрема, щодо обміну інформацією про іранські дрони.

Вони також радять українському уряду вести переговори з Ізраїлем у закритому форматі, не змушуючи керівництво країни до чутливих політичних заяв напередодні нових виборів, які мають відбутися 1 листопада.