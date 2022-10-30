ЄС готовий допомагати Україні транспортувати продовольство - Польща у відповідь на вихід Кремля із зернової угоди

Польща разом зі своїми партнерами з ЄС "готові продовжувати працювати, щоб допомогти транспортувати товари першої необхідності Україні та тим, хто цього потребує", - повідомляє міністерство закордонних справ Польщі у відповідь на повідомлення Росії про призупинення участі у зерновій угоді.

У Варшаві додали: "Рішення Росії зупинити Чорноморську зернову ініціативу є ще одним доказом того, що Москва не бажає виконувати жодні міжнародні угоди."

Раніше Голос Америки повідомляв, що президент США Джо Байден назвав рішення Москви про вихід Росії із зернової угоди "абсолютно обурливим", а держсекретар Ентоні Блінкен у заяві 29 жовтня заявив, що Кремль використовує їжу як зброю.

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Верховний представник ЄС з міжнародних питань Жозеп Боррель закликав Росію скасувати своє рішення.

Про призупинення участі в угодах з експорту сільськогосподарської продукції з українських портів Кремь заявив напередодні і звинуватив Україну та британських експертів в організації нападу на російські кораблі та цивільні судна в районі Севастополя. Британія відкинула звинувачення Росії щодо участі британських експертів в такому нападі.

Президент України Володимир Зеленський заявив, що заява з Росії - "доволі передбачувана": "Росія почала свідомо загострювати продовольчу кризу ще у вересні – тоді, коли заблокувала рух суден із нашим продовольством. Від вересня і по сьогодні у зерновому коридорі накопичилося вже 176 суден, які не можуть пройти за своїм маршрутом. Це продовольство для понад семи мільйонів споживачів".