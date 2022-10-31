«Зернову ініціативу» намагаються втілювати попри неучасть Росії

Повномасштабна війна Росії в Україні активізувала роботу багатьох організацій українців у США, які допомагали Батьківщині ще з 2014 року. Серед таких організацій – техаський фонд Liberty Ukraine, що розширив діяльність і допомагає військовикам на передовій, вимушеним переселенцям та українським біженцям в Америці. Голос Америки продовжує розповідати про діяльність українських благодійних фондів та неурядових організацій у США.



Продаж пива, звареного за рецептом львівської броварні, ляльок-мотанок та сувенірів з України, гаражні розпродажі або продаж свіжої домашньої випічки - від початку повномасштабної війни Росії в Україні активісти української громади в техаському Остіні ледь не щотижня проводять різноманітні благодійні заходи. Усі виручені кошти ідуть на допомогу ЗСУ і вимушеним переселенцям, розповідає Голосу Америки організаторка подій, засновниця фонду Liberty Ukraine Тоня Левчук.

Активістка каже: разом з іншими українцями в Остіні допомагають Україні із 2014 року. А навесні офіційно зареєстрували організацію. "Коли почалась повномасштабна війна, більшість команди з того часу вирішили знову об'єднатися", - розповідає Левчук. - "Багато військових, з якими працювали в 2014 році, багато з них зараз стали командирами, у них уже збільшились потреби, тому що більше в них людей".



80 дронів, 4 автівки, уніформа, тактичне спорядження, електроніка, засоби першої допомоги та інші необхідні на полі бою речі – це лише частина того, що фонду вдалось зібрати за останні півроку.

"В нас немає фізичного офісу, ми намагаємося не мати ніяких витрат на фонд, тобто всі гроші йдуть в Україну. Наші волонтери надають або свої приміщення, або свої гаражі, так само як у мене зараз під стелю", - каже Левчук і додає: місцеві активісти часто пріоритизують допомогу Україні, жертвуючи час і зусилля, які б могли використати для родини, кар'єри чи бізнесів - і ніхто не отримує за це жодних коштів.



Команда Liberty Ukraine налічує близько 30 людей, переважно в Техасі, в логістиці задіяні й активісти у Нью-Йорку й Кракові. А в Україні роботу координують волонтери львівської громадської організації «Принцип Свідомості». Її засновник Роман Лобай розповідає: окрім поставок на передову спорядження зі США та інших країн, активістам вдалось налагодити й місцеве виробництво.

"Патріотичні руки шиють патріотичні речі. Відповідно, коли ми думали про закупівлю термобілизни, то вирішили замовлення з пошиття розміщувати у Львові, в Україні, для того щоб ми могли сплачувати податки, люди мали заробітну плату, відповідно, мали засоби до існування, тому що сьогодні важливо підтримувати людей не лише виключно тою допомогою, яку можна дати продуктами чи речима", - каже Лобай, показуючи Голосу Америки своє виробництво.

"Сьогодні важливо надавати людям роботу, давати впевненість, що Україна є, Україна буде", - вважає громадський діяч. - "Тому, я думаю, що один з найкращих способів підтримати людей – це надати людям роботу. Тому термобілизну, яку ми будемо передавати військовим, ми шиємо в Україні, шиємо тут патріотичними руками із великою любов'ю до своїх військових".

"Для мене дуже складно приймати слова подяки від військових, тому що я вдячна набагато більше. Тому сьогодні я знаходжуся тут, я знаходжуся в теплі, в тому місці, де безпечно, де не не літають ракети, де не стріляють, де розмовляють українською мовою, тільки завдяки тому, що на фронті, на лінії вогню стоять наші військові. І ми зобов'язані все зробити для того, щоб там було якомога безпечніше і тепліше на даний момент захищати нас", - каже активіст.



Іншим важливим напрямом роботи активісти називають допомогу дітям, з травмами війни. Для цього у львівській клініці Святого Миколая обладнують спеціальну ігрову кімнату із проектором і комп’ютерами, безкоштовно наданими техаською компанією. А у місцях колективного проживання у Львові проводять арт-терапію та фізичні заняття – на кошти, виручені під час благодійного аукціону за футболки, розмальовані дітьми-переселенцями.

"Ми маємо дати дітям, які зараз ростуть, свідомість. Ми маємо дбати про психофізичний стан наших дітей, яким далі розбудовувати нашу Україну, які будуть не просто проживати у цій країні, на цій території, а будуть зрозуміти, що вони є нацією, що вони об’єднані однією мовою, цінностями, культурою. І тоді коли діти будуть психологічно здорові, ментально здорові, то думаю, що наша країна буде сильнішою і фізично. Тому що захищати нашу Україну мають люди, які розуміють, чому вони її захищають", - каже Лобай.

Новий проект техаської організації – збір подарунків до різдвяних свят для дітей-переселенців й тих, чиї батьки загинули на війні.

"Ми зараз маємо Amazon вишлист, де ми збираємо подарунки дітям на свята, у нас цей проект буде йти до кінця місяця, тому що ми хочемо, щоб було достатньо часу доставити це все в Україну", - каже Левчук. - "Ми хочемо принести якусь магію цим дітям, тому що це буде інше Різдво, інший Новий рік для всіх родин в Україні. І також листівки відправляємо, і навіть на фронт, коли ми щось передаємо, ми намагаємось якийсь прапор підписати або листівки, це завжди гріє душу нашим хлопцям, дітям".



До створення листівок та малюнків для українців на передовій залучають і самих малюків, аби показати їм, що до перемоги може і має долучитись кожен.