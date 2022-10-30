"Путін повинен припинити використовувати продовольство як зброю", - НАТО про вихід Кремля із зернової угоди

НАТО закликає Росію негайно повернутись до виконання зернової угоди для експорту українського збіжжя, аби найбідніші країни могли отримувати доступ до їжі. "Президент Путін повинен припинити використовувати продовольство як зброю і зупинити свою незаконну війну в Україні", - додала речниця Альянсу Оана Лунгеску.

За її словами, всі країни НАТО підтримали підписання угоди за сприяння ООН та Туреччини у липні, "цей експорт допоміг зменшити ціни на їжу в усьому світі".

Тим часом, генеральний секретар ООН Антоніу Гутерріш "глибоко стурбований" ситуацією та на день відклав свою поїздку до Алжиру на саміт Ліги арабських держав, щоб зосередитися на цьому питанні, повідомляється у заяві речника Стефана Дюжаррика.

Генеральний секретар "продовжує брати участь в інтенсивних перемовинах", щоб Росія відновила участь у Чорноморській зерновій ініціативі, йдеться в заяві. Ці ж переговори "спрямовані на відновлення та повну реалізацію ініціативи щодо сприяння експорту продовольства та добрив з України, а також усунення перешкод, що залишаються на шляху експорту російського продовольства та добрив".

Раніше Голос Америки повідомляв, що президент США Джо Байден назвав рішення Москви про вихід Росії із зернової угоди "абсолютно обурливим", а держсекретар Ентоні Блінкен у заяві 29 жовтня заявив, що Кремль використовує їжу як зброю.

Верховний представник ЄС з міжнародних питань Жозеп Боррель закликав Росію скасувати своє рішення, а міністерство закордонних справ Польщі повідомило, що Варшава разом зі своїми партнерами з ЄС готові допомогти транспортувати Україні товари першої необхідності.

Про призупинення участі в угодах з експорту сільськогосподарської продукції з українських портів Кремь заявив напередодні і звинуватив Україну та британських експертів в організації нападу на російські кораблі в районі Севастополя.

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У відповідь Міністерство оборони Великої Британії заявило, що Росія вигадує історії "епічного масштабу", щоб відволікти увагу від військових поразок в Україні.

Президент України Володимир Зеленський назвав заяву Москви "доволі передбачуваною": "Росія почала свідомо загострювати продовольчу кризу ще у вересні – тоді, коли заблокувала рух суден із нашим продовольством". Він підкреслив, що "Україна була і може бути й надалі одним із гарантів глобальної продовольчої безпеки".