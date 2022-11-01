Польща обрала США і Південну Корею для побудови перших атомних електростанцій

Польський уряд оголосив про підписання угод наприкінці жовтня спочатку зі Сполученими Штатами, а потім з Південною Кореєю про плани спорудження перших двох атомних електростанцій у Польщі.

Передбачають, що побудова двох АЕС, які матимуть по три реактори кожна, коштуватиме 40 мільярдів доларів; і перший реактор мав би почати виробляти струм 2033 року, а останній стати до ладу 2043 року.

Атомна енергетика безпечна, чиста, екологічна і доповнює зелену трансформацію та відновлювані джерела енергії…

У Варшаві кажуть, що розвиток атомної енергетики допоможе зменшити використання вугілля і скоротити шкідливі викиди, а також урізноманітнити джерела енергії з міркувань безпеки.

Наміри Польщі будувати атомні станції, а також рішення Німеччини відкласти виведення з експлуатації трьох АЕС є ознаками змін в енергетичній галузі Європи, які підштовхнула російська війна в Україні і використання Москвою енергії у протистоянні з Заходом.

Погляди на атомну енергетику у Європі були значною мірою негативні внаслідок аварії на Чорнобильській АЕС в Україні 1986 року.

Після Чорнобильської аварії комуністичний уряд Польщі під тиском громадської думки на початку 80-х років зупинив будівництво першої польської АЕС з допомогою Радянського Союзу.

Ще одним великим ударом по репутації атомної енергетики стала аварія 2011 року на Фукусімській АЕС в Японії, після якої Німеччина вирішили закрити всі свої атомні стації.

Критики атомної енергетики також вказують, що вона надто коштовна, але прихильники наполягають на її надійності і відсутності газових викидів.

Польський прем’єр-міністр Матеуш Моравецький заявив 31 жовтня, що йдеться про курс його урядової партії на «зміцнення суверенітету в галузі енергетичної безпеки», а також про «побудову нової системи безпеки у Європі без російських енергетичних впливів».

«Атомна енергетика безпечна, чиста, екологічна і доповнює зелену трансформацію та відновлювані джерела енергії… Це водночас інвестиція, що дає тисячі робочих місць у високотехнологічних галузях», - написав Моравецький у Фейсбуку.

Польська домовленість з Південною Кореєю передбачає, що до кінця року провідні енергокомпанії двох країн розроблять проект побудови атомних реакторів у центральній Польщі поблизу Варшави.

У разі схвалення проекту уряди планують підписати контракт про спорудження.

США

Перед домовленістю з Південною Кореєю Варшава голосила, що першу атомну електростанцію Польща будуватиме з американською компанією Вестінґгаус (Westinghouse Electric Company).

Матеуш Моравецький у Твіттері назвав угоду зі США ознакою «міцного польсько-американського альянсу».

Міністерка енергетики США Дженніфер Ґренголм заявила з нагоди домовленості, що це «дає чіткий сигнал Росії: Ми більше не дозволимо їм використовувати енергію в якості зброї».

«Захід буде згуртованим проти неспровокованої агресії, а також урізноманітнюватиме ланцюги енергопостачання та посилюватиме співпрацю задля клімату», - сказала вона.

Франція

Польський уряд також розглядав можливість співпраці з Францією, яка має свої широко застосовувані технології в атомній енергетиці.

Французька компанія EDF повідомляла, що в середині жовтня подавала свою пропозицію щодо побудови атомних реакторів у Польщі.

У французькій пропозиції наголошено, що «програмі значно сприяли б зв’язки з іншими проектами EPR (французькими реакторами третього покоління) в різних частинах Європи в дусі довготермінового європейського партнерства між польською та французькою атомною промисловістю».

Але у польських ЗМІ пишуть, що урядовці у Варшаві вирішили відхилити французькі проекти з огляду на те, що названо випадками затягування і перевищення бюджету при побудові атомних реакторів в інших країнах.

Коментатори також, вказують, що чинниками у рішенні Варшави напевне були міркування щодо військової співпраці Польщі зі Сполученими Штатами і Південною Кореєю.

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