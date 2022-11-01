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Польща обрала США і Південну Корею для побудови перших атомних електростанцій
Польський уряд оголосив про підписання угод наприкінці жовтня спочатку зі Сполученими Штатами, а потім з Південною Кореєю про плани спорудження перших двох атомних електростанцій у Польщі.
Передбачають, що побудова двох АЕС, які матимуть по три реактори кожна, коштуватиме 40 мільярдів доларів; і перший реактор мав би почати виробляти струм 2033 року, а останній стати до ладу 2043 року.
Атомна енергетика безпечна, чиста, екологічна і доповнює зелену трансформацію та відновлювані джерела енергії…
У Варшаві кажуть, що розвиток атомної енергетики допоможе зменшити використання вугілля і скоротити шкідливі викиди, а також урізноманітнити джерела енергії з міркувань безпеки.
Наміри Польщі будувати атомні станції, а також рішення Німеччини відкласти виведення з експлуатації трьох АЕС є ознаками змін в енергетичній галузі Європи, які підштовхнула російська війна в Україні і використання Москвою енергії у протистоянні з Заходом.
Погляди на атомну енергетику у Європі були значною мірою негативні внаслідок аварії на Чорнобильській АЕС в Україні 1986 року.
Після Чорнобильської аварії комуністичний уряд Польщі під тиском громадської думки на початку 80-х років зупинив будівництво першої польської АЕС з допомогою Радянського Союзу.
Ще одним великим ударом по репутації атомної енергетики стала аварія 2011 року на Фукусімській АЕС в Японії, після якої Німеччина вирішили закрити всі свої атомні стації.
Критики атомної енергетики також вказують, що вона надто коштовна, але прихильники наполягають на її надійності і відсутності газових викидів.
Польський прем’єр-міністр Матеуш Моравецький заявив 31 жовтня, що йдеться про курс його урядової партії на «зміцнення суверенітету в галузі енергетичної безпеки», а також про «побудову нової системи безпеки у Європі без російських енергетичних впливів».
«Атомна енергетика безпечна, чиста, екологічна і доповнює зелену трансформацію та відновлювані джерела енергії… Це водночас інвестиція, що дає тисячі робочих місць у високотехнологічних галузях», - написав Моравецький у Фейсбуку.
Польська домовленість з Південною Кореєю передбачає, що до кінця року провідні енергокомпанії двох країн розроблять проект побудови атомних реакторів у центральній Польщі поблизу Варшави.
У разі схвалення проекту уряди планують підписати контракт про спорудження.
США
Перед домовленістю з Південною Кореєю Варшава голосила, що першу атомну електростанцію Польща будуватиме з американською компанією Вестінґгаус (Westinghouse Electric Company).
Матеуш Моравецький у Твіттері назвав угоду зі США ознакою «міцного польсько-американського альянсу».
Міністерка енергетики США Дженніфер Ґренголм заявила з нагоди домовленості, що це «дає чіткий сигнал Росії: Ми більше не дозволимо їм використовувати енергію в якості зброї».
«Захід буде згуртованим проти неспровокованої агресії, а також урізноманітнюватиме ланцюги енергопостачання та посилюватиме співпрацю задля клімату», - сказала вона.
Франція
Польський уряд також розглядав можливість співпраці з Францією, яка має свої широко застосовувані технології в атомній енергетиці.
Французька компанія EDF повідомляла, що в середині жовтня подавала свою пропозицію щодо побудови атомних реакторів у Польщі.
У французькій пропозиції наголошено, що «програмі значно сприяли б зв’язки з іншими проектами EPR (французькими реакторами третього покоління) в різних частинах Європи в дусі довготермінового європейського партнерства між польською та французькою атомною промисловістю».
Але у польських ЗМІ пишуть, що урядовці у Варшаві вирішили відхилити французькі проекти з огляду на те, що названо випадками затягування і перевищення бюджету при побудові атомних реакторів в інших країнах.
Коментатори також, вказують, що чинниками у рішенні Варшави напевне були міркування щодо військової співпраці Польщі зі Сполученими Штатами і Південною Кореєю.
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Головне про реакції США на припинення участі Росії в зерновій угоді. Відео
Представники ООН, України і Туреччини заявили, що надалі працюють задля експорту українського збіжжя - попри заяви Росії про припинення своєї участі в зерновій угоді.
"Росія знову робить їжу зброєю у війні, яку сама розпочала" - Держдеп США
Заяви Росії про вихід із Чорноморської зернової ініціативи мають “негайний, шкідливий ефект на глобальну харчову безпеку”, про це заявив Нед Прайс, речник Державного департаменту США.
“Росія знову робить їжу зброєю у війні, яку вона сама розпочала. Найефективнішим способом забезпечення харчової безпеки було б, якби Росія повернулась до угоди і припинила війну проти України”, - сказав Нед Прайс, речник Держдепартаменту США.
Ціни на продовольство у світі знову почали зростати внаслідок невизначеності навколо чорноморської зернової угоди. Нед Прайс наголосив, що США закликають Росію відновити участь у зерновій ініціативі.
“Ми хочемо, щоб ця ініціатива відновилась”, - сказав речник Державного департаменту США, - “Ми закликаємо Росію поважати зобов'язання, які вона на себе взяла. … Не стояти на шляху постачання дуже необхідного зерна та інших продуктів харчування”.
За його словами, жодна інша країна “не може замінити можливості України експортувати зерно через Чорне море”.
“Будь-які дії Росії, спрямовані на перешкоджання критично важливого експорту зерна, по суті, свідчитимуть про те, що Кремлю байдуже, чи люди та сім’ї в усьому світі платять більше за їжу чи голодують”, - зазначив речник Держдепу.
За його словами, спроби Росії домогтися поступок в обмін на повернення до зернової угоди означатимуть “колективне покарання, або колективне вимагання».
Посол Кенії в ООН у понедіок заявив, що призупинення Росією участі в Чорноморській зерновій ініціативі “ускладнює життя мільйонів людей, які не беруть участі у війні в Україні. Це підриває глобальну продовольчу безпеку, особливо в найбільш вразливих країнах і регіонах”.
Заступник генерального секретаря ООН Мартін Гриффітс сказав, що “Чорноморська зернова ініціатива залишається в силі, незважаючи на призупинення участі в ній Росії".
31 жовтня міністерство оборони Росії заявило, що «до зʼясування ситуації» навколо подій у бухті Севастополя 29 жовтня «рух коридором безпеки, визначеним «Чорноморською ініціативою», призупинено.
Цього ж дня міністр оборони Туреччини Хулусі Акар провів телефонну розмову зі своїм російським колегою Сергієм Шойгу, і попросив Росію продовжити участь в зерновій ініціативі.
Президент України Володимир Зеленський у телефонній розмові з генсеком ООН Антоніу Ґутеррішем запевнив у відданості України зерновій угоді.
ООН, Україна та Туреччина заявляють, що угода досі чинна.
Тим часом експортні поставки тривають. В понеділок 12 кораблів вийшли з українського порту, ще чотири кораблі отримали дозвіл на проходження до портів України, про це повідомив міністр інфраструктури України Олександр Кубраков. Сторони говорять, що інформують Росію про проходження суден.
- Голос Америки
«Росія вдається до дій, які виглядають як колективне покарання українців», – Нед Прайс. Відео
«Будь-які дії Росії, спрямовані на те, аби перешкодити життєво важливому експорту зерна, це, фактично, заява, що Кремлю байдуже, що люди по всьому світу мають платити більше за харчі або лишатися голодними», – Нед Прайс, речник Держдепартаменту США
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