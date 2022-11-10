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Сили спецоперацій США вперше продемонстрували ракетні можливості "Швидкий дракон" поблизу Росії
Два літаки сил спецоперацій США вперше провели демонстрацію системи "Швидкий дракон" в Європі. Система дозволяє використовувати вантажні літаки, на противагу бомбардувальникам, для доставки крилатих ракет "повітря-земля".
Розміщення відбулось 9 листопада в рамках навчань НАТО в Норвегії. "Це легко експортувати нашим партнерам та союзникам у світі, які можливо хочуть збільшити використання своїх військово-повітряних сил, - заявив генерал-лейтенант Джим Сліф, повідомляє оборонне видання ВПС США. - Коли ми дивимось на можливості партнерів, ми бачимо, що багато партнерів у світі не мають важких платформ для бомбардувальників, які б традиційно переміщували такі види снарядів, але у них багато С-130 по світу".
Демонстрація відбулась неподалік Росії, каже в коментарі американському оборонному виданню Stars and Stripes лейт-полк. Сил спеціальних операцій США в Європі Лоренс Мельнікофф.
"Це розміщення в наближенні до Росії. Ми навмисно намагаємося бути провокативними без ескалації, - вказав військовий. - Ми намагаємось стримати російську агресивну експансіоністську поведінку, показуючи збільшені можливості союзників".
Мельнікофф сказав виданню, що такі операції, а також подібні операції з доставки HIMARS літаками в країнах Балтії та в Румунії можуть ускладнити Росії планування ударів у випадку найгіршого сценарію, якщо Росія може націлитись на військові бази в Європі.
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- Голос Америки
США надають новий пакет оборонної допомоги Україні, що включатиме можливості ППО
Сполучені Штати оголошують новий пакет оборонної допомоги США Україні, заявив радник з національної безпеки Джейк Салліван у виступі в Білому домі в четвер.
Він вказав, що пакет включатиме ракети для систем HAWK а також чотири американські системи ППО Avenger, оснащені ракетами STINGER.
"Це обладнання доповнить інші внески військово-повітряної оборони, оголошені нашими союзниками та партнерами в контексті Контактної групи з української оборони, яка працює під головуванням міністра оборони США Ллойда Остіна", - заявив Салліван.
Ці системи протиповітряної оборони матимуть критичне значення для України, в час, коли Росія продовжує використовувати крилаті ракети та іранськими дронами для нападів на критично важливу цивільну інфраструктуруДжейк Салліван
Американський посадовець заявив, що під час свого візиту до Києва минулого тижня він обговорив з президентом України Володимиром Зеленським та його командою потреби України для того, щоб мати найбільш потужні позиції на полі бою.
"Ці системи протиповітряної оборони матимуть критичне значення для України, в час, коли Росія продовжує використовувати крилаті ракети та іранськими дронами для нападів на критично важливу цивільну інфраструктуру", - додав він.
Раніше в четвер міністр оборони Іспанії Маргаріта Роблес заявила, що Іспанія надасть ще дві американські системи HAWK Україні на додачу до чотирьох поставлених минулого тижня.
Після того, як Росія наростила обстріли української інфраструктури, Україна знову звернулась до міжнародної спільноти із запитом про додаткову протиповітряну оборону.
Столтенберг: вихід Росії з Херсона стане ще однією перемогою України
РИМ, 10 листопада (Reuters) – Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг заявив у четвер, що Росія зазнає сильного тиску в Україні після того, як Москва наказала вивести свої війська з південного міста Херсон.
Виступаючи після зустрічі з прем’єр-міністром Італії Джорджією Мелоні, Столтенберг сказав, що найближчими днями НАТО стежитиме, чи справді росіяни відступлять із західного берега Дніпра.
«Очевидно те, що Росія зазнає сильного тиску, і якщо вони підуть з Херсона, це буде ще одна перемога для України», — сказав Столтенберг журналістам після переговорів з новим прем’єр-міністром Мелоні.
Він додав, що НАТО підтримуватиме Україну «стільки, скільки буде потрібно».
"Безпрецедентна підтримка, яку надають союзники по НАТО, включаючи Італію, щодня змінює ситуацію на полі битви та залишається життєво важливою для прогресу України", - сказав він журналістам.
Мелоні, яка вступила на посаду минулого місяця, заявила, що її уряд залишається відданим захищати «територіальну цілісність, суверенітет і свободу України».
Інтерв'ю Голосу Америки: Посол США в ООН Лінда Томас-Грінфілд
Посол США в ООН Лінда Томас-Грінфілд цього тижня зустрілася в Києві з президентом України Володимиром Зеленським. Вона сказала, що висловила Зеленському непохитну підтримку України з боку Сполучених Штатів перед лицем російського вторгнення.
Томас-Грінфілд поспілкувалась з головою Східноєвропейського бюро VOA Мирославою Гонгадзе у Варшаві в середу.
Інтерв’ю було відредаговано для стислості та ясності.
Мирослава Гонгадзе, Голос Америки: Дякуємо за цю можливість. Ви щойно приїхали з України, і вперше побували у країні, в якій йде війна, у цьому регіоні. Яке ваше враження – від керівництва, від людей?
Лінда Томас-Грінфілд, посолка США в ООН: Я відчувала, що для мене було дуже важливо поїхати в Україну, тому що це на нашому порядку денному, майже щотижня, у Раді Безпеки, і я хотіла мати можливість говорити з досвіду. І я можу лише сказати, що для мене це був досвід, який відкрив мені очі — по-перше, побачити силу та мужність українців — від президента до маленьких дітей, яких я зустріла — але також побачити руйнування, які ця війна несе Україні та народу України. І я поїхала звідти з більшою відданістю робити все можливе, щоб покласти край цій війні.
М.Г.: Ви зустрічалися з президентом Зеленським. Радник Білого дому з нацбезпеки Салліван зустрівся з президентом Зеленським лише за кілька днів до вас. Точиться чимало дискусій щодо можливого мирного плану, і президент Зеленський виклав свої умови. Як ви бачите розвиток подій щодо можливого мирного плану?
Л.Т.Г.: Звісно, я бачу Україну, як лідера у цьому процесі. І те, що президент Зеленський викладає свої умови, я вважаю, створює дуже сильну платформу для будь-яких можливих подальших дискусій щодо миру. Але, чесно кажучи, це вже може закінчитися, якщо Росія виведе свої війська з України. І не буде потреби в розмовах. Діти можуть повернутися до школи. Українці можуть почати будувати своє життя заново. Вони можуть почати повертатися додому. Це в руках Путіна, і ми повинні продовжувати тиск на президента Путіна, нажаль.
М.Г.: Це правда, але, на жаль, не схоже, що він збирається зупинятися. Які виклики та який найгірший сценарій ви бачите в цій війні?
Л.Т.Г.: Наразі найбільша криза — це зима. І я була там, щоб подивитися на програму підготовки до зими. Росія атакує інфраструктуру України. Вони атакують їхню енергетику та електричну мережу. Вони атакують системи водопостачання. І через це людям буде дуже, дуже важко пережити, за прогнозами, дуже холодну зиму. Отже, я запропонувала поговорити з гуманітарними агентствами про їхні плани на випадок непередбачених ситуацій в умовах зими, на майбутнє, і я також мала ці дискусії тут.
М.Г.: Сполучені Штати продемонстрували лідерство в координації та організації міжнародної спільноти на підтримку України. Однак деякі країни не підтримують Україну. Які виклики ви бачите в цьому відношенні, зокрема перед наступним самітом Великої двадцятки?
Л.Т.Г.: Я вважаю, що найбільшим викликом є справді заявити, що це не війна між Росією та Сполученими Штатами, це не між Сходом і Заходом, це напад на Статут ООН. Це замах на суверенітет України, незалежної країни, на цілісність її кордонів. І це те повідомлення, яке ми хочемо донести до G-20. Це повідомлення, над яким ми щодня працюємо в ООН. І я вважаю, що ми досягли великого успіху. Я маю на увазі, що 143 країни засудили спробу Росії анексувати українську територію. Я вважаю це великим досягненням, і ми продовжуватимемо працювати над створенням коаліції країн, які готові дуже публічно засудити дії Росії.
М.Г.: Ви згадали про Статут ООН, і, знаєте, моє наступне запитання стосуватиметься, власне, викликів для Статуту ООН і, зокрема, щодо Росії в Раді Безпеки. Якщо вони порушують правила – вони порушили міжнародні правила, — чому вони досі в Раді Безпеки ООН?
Л.Т.Г.: Вони кинули виклик Статуту ООН. Вони кинули виклик всьому, у що ми віримо. Ми не вважаємо, що дії Росії в Україні є гідними країни-постійного члена Ради Безпеки. Тим не менш, вони є постійним членом, тому ми працюємо над тим, щоб ізолювати їх у раді та в ООН. Засудити їх, ізолювати, вигнати з тих структур, звідки ми можемо їх вигнати. Ми змогли відсторонити їх від Ради з прав людини, ми працювали над тим, щоб відсторонити їх і вигнати з інших органів ООН. І ми продовжуватимемо засуджувати їх у Раді безпеки.
М.Г.: Ви бачите шлях вигнання їх з Ради безпеки?
Л.Т.Г.: Я не бачу такого шляху, але я не думаю, що ми не повинні відмовлятися від такого кроку, якщо виникне можливість.
- Голос Америки
Після поразки в Херсоні, Путін може програти Крим - на Заході обговорюють відступ сил РФ
Повідомлення про рішення Росії відвести війська з західного берега Дніпра в районі Херсона, єдиного обласного центру, захопленого Росією з початку повномасштабного вторгнення, викликало активне обговорення військових аналітиків у США.
Більш ніж 8 місяців вторгнення не принесли значних здобутків Росії, твітує колишнвій посол США в Росії, дослідник Стенфордського університету США Майкл Макфол. Він вказує на програш Путіна в битвах за Київ, Харків і, тепер, за Херсон.
"Путін програв битву за Київ, - твітує Макфол. - Він програв битву за Харків. Він програв битву за Херсон. Де він програє ще?"
Крим стане наступною поразкою Путіна, твітує у відповідь Макфолу свій прогноз колишній командувач Сухопутних сил США в Європі генерал Бен Годжес.
"Передбачаю, що президент Путін наступною програє битву з Крим, вирішальну стадію кампанії наступного літа, - пише Годжес. - І потім він програє внутрішню битву в Кремлі перед кінцем наступного року".
Відступ і далі послабить бойовий дух російських збройних сил, але і стане важливим джерелом розвідувальної інформації для Українських ЗСУ, каже колишній командувач військами США в Європі Марк Гертлінг. Це станеться незалежно від того, чи буде цей відступ справжнім повномасштабним відступом, чи відведенням.
"Наказ відступати чи відходити ніколи не зміцнює сили. Ці дії лише зменшать бойовий дух російських сил та посилять боротьбу в Україні", - твітує експерт.
Гертлінг вказує - інформація включатиме нові перехоплення сигналів, маршрути, регіони збору та сховища а також те, що "залишили" при відступі, свідчитиме про можливості тих, хто відступає.
Аналітики також відзначають організацію херсонської операції з боку України. ЗСУ успішно і без масштабної битви змусили російські сили відійти на західний берег Дніпра, пишуть аналітики Американського Інституту вивчення війни (ISW).
Сухопутна операція навколо Херсона, ймовірно, досягла успіху, йлетьс в звіті ISW: "Координована кампанія перехоплення, щоб змусити російські сили відійти через Дніпро, без необхідності масштабного наступу українських сил, ймовірно, досягла успіху". Аналітики назвали українську кампанію в Херсонській області, в рамках якої ЗСУ завдавали ударів по районам концентрації військ та обладнання РФ, "цілеспрямованою" та "добре виконаною".
Колишній командувач Сухопутних сил США в Європі генерал Бен Годжес вказує на "дисципліну, методичний та терплячий підхід" українського військового керівництва до проведення операції.
В середу росіяни заявили про відведення військ навколо Херсона. В Україні закликали "обережно" сприймати такі повідомлення.
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