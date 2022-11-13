Прем’єр Британії запевнив, що має намір «кинути виклик» Путіну на саміті G20

Після відходу російського війська від Херсона, оглядачі задаються питанням, як далі йтимуть бойові дії в Україні: чи продовжиться український контрнаступ, чи важкі погодні умови зими у степу уповільнять просування українського війська. Російську армію західні аналітики, погляди яких публікує NYT та RUSI, вважають погано оснащеною та погано підготовленою для війни в зимових умовах, тож росіяни, на їхню думку проситимуть перемир'я, але не відмовляться від своїх планів знищення України.

Як визнають американські чиновники Міністерства оборони, погана погода в Україні «сповільнює роботу». Очікується, що дощі, сніг, сльота «ускладнять широкомасштабні наступальні дії», сказав журналістам минулого тижня Колін Каль, заступник міністра оборони США зі стратегічних питань.

За словами Каля, очікується, що «обидві сторони будуть обмінюватися артилерійським вогнем».

Як пише газета New York Times (NYT) з посиланням на думку експерів, зимова пауза, може тривати до півроку. Тому очікується, що зміниться тактика: Росія, ймовірно, посилить свої атаки на інфраструктуру, щоб тероризувати українців, українці обстрілюватимуть російські цілі на окупованих Росією територіях. Американські аналітики не виключають, що українські диверсійні операції проводяться і на території самої Росії.

Газета NYT цитує старшого віце-президента Центру стратегічних і міжнародних досліджень Сета Джонса, який гадає, що «українці, схоже, будуть продовжувати диверсійно-підривні атаки на російські лінії», що включатиме і «цілеспрямовані вбивства» і «загальний саботаж» на контрольованих Росією територіях України».

Росія буде «бити по енергетиці», щоб зупинити просування українців на фронті та зменшити підтримку партнерів – британські аналітики

Як додає Колін Каль, «росіяни, схоже, мають намір продовжувати обстрілювати українську цивільну інфраструктуру крилатими ракетами та іранськими безпілотниками».

Аналітики з британського Королівського інституту об’єднаних служб (RUSI) у своєму дослідженні, опублікованому нещодавно на сайті інституту, погоджуються з цією оцінкою. Вони вважають, що Росія намагатиметься спрямувати зусилля України на захист тилу, замість того, щоб просуватися на фронті.

Для цього, на думку британських аналітиків, Кремль також намагатиметься збільшити енергетичну залежність українців від західних партнерів, а потім використовуватиме дефіцит енергоресурсів у Європі та економічні труднощі, що переживає населення західних країн для того, щоб переконати західну громадськість перестати підтримувати українців, адже гроші потрібні на внутрішні справи.

Насправді і Україна, і Європа, кажуть британські аналітики, мають ті самі больові точки, через які росіяни на них тиснуть, «і в цьому сенсі російський наратив, що передбачає різницю між ситуацією всередині країни і за кордоном, є хибною дихотомією, спрямованою на поляризацію думок».

Тому британські аналітики кажуть, що партнери України мають максимально надати гуманітарну допомогу населенню України та біженцям протягом зими.

«Але також важливо використати період, коли Росія найменше здатна проводити наземні операції – до появи нових підрозділів – щоб зафіксувати переваги Збройних сил України та навчити нові підрозділи», – кажуть британські експерти і додають, що гуманітарні проблеми не повинні відволікати увагу Заходу від постачання зброї в Україну.

Аналітики, з якими спілкувалися журналісти NYT, кажуть, що час потрібний і для підготовки українських військових до нового наступу, ймовірно, у лютому.

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Представники адміністрації Байдена запепвняють, що не припинять надсилати Україні оборонну та наступальну зброю.

Речниця Пентагону Сабріна Сінгх на брифінгу у Вашингтоні у четвер сказала, що «через невпинні та жорстокі атаки Росії на українську цивільну та критично важливу інфраструктуру», США нададуть Україні додаткові можливості протиповітряної оборони.

У четвер Пентагон оголосив про ще один пакет зброї на суму 400 мільйонів доларів, включно із засобами протиповітряної оборони малої дальності Avenger. Але Київ просить ще щільніше закрити українське небо від російських повітряних ударів.

Як пише NYT, крім SA-11 і С-300, які вже є в українських військових, і які перешкоджали російським пілотам проникнути в український повітряний простір, Київ просить більше танків і навіть винищувачі, щоб повернути захоплені Росією території.

«Для Росії з деморалізованими силами та погано підготовленими позиціями зима, ймовірно, призведе до подальшого падіння бойового духу та значних втрат від поранень», –пишуть аналітики Королівського інституту.

Тому військові аналітики вважають, що Кремлю було б дуже вигідно, щоб український наступ уповільнився, чи зупинився до весни, бо йому потрібен час для підготовки новобранців. при цьому аналітики з RUSI вважають, що Кремль не відмовлятиметься від своїх планів щодо знищення України.

Тож, на думку експертів, не в інтересах України відмовлятися від наступу цієї зими. Для українців, яких росіяни систематично знищують не лише фізично, але і намагаються ліквідувати і культурно як націю, цей конфлікт залишається екзистенційним, кажуть британські аналітики.