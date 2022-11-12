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Завдання на зиму: акумулювати зброю, готуватися до наступу, захищати цивільних. Експерти аналізують наступні плани України і союзників
Після відходу російського війська від Херсона, оглядачі задаються питанням, як далі йтимуть бойові дії в Україні: чи продовжиться український контрнаступ, чи важкі погодні умови зими у степу уповільнять просування українського війська. Російську армію західні аналітики, погляди яких публікує NYT та RUSI, вважають погано оснащеною та погано підготовленою для війни в зимових умовах, тож росіяни, на їхню думку проситимуть перемир'я, але не відмовляться від своїх планів знищення України.
Як визнають американські чиновники Міністерства оборони, погана погода в Україні «сповільнює роботу». Очікується, що дощі, сніг, сльота «ускладнять широкомасштабні наступальні дії», сказав журналістам минулого тижня Колін Каль, заступник міністра оборони США зі стратегічних питань.
За словами Каля, очікується, що «обидві сторони будуть обмінюватися артилерійським вогнем».
Як пише газета New York Times (NYT) з посиланням на думку експерів, зимова пауза, може тривати до півроку. Тому очікується, що зміниться тактика: Росія, ймовірно, посилить свої атаки на інфраструктуру, щоб тероризувати українців, українці обстрілюватимуть російські цілі на окупованих Росією територіях. Американські аналітики не виключають, що українські диверсійні операції проводяться і на території самої Росії.
Газета NYT цитує старшого віце-президента Центру стратегічних і міжнародних досліджень Сета Джонса, який гадає, що «українці, схоже, будуть продовжувати диверсійно-підривні атаки на російські лінії», що включатиме і «цілеспрямовані вбивства» і «загальний саботаж» на контрольованих Росією територіях України».
Росія буде «бити по енергетиці», щоб зупинити просування українців на фронті та зменшити підтримку партнерів – британські аналітики
Як додає Колін Каль, «росіяни, схоже, мають намір продовжувати обстрілювати українську цивільну інфраструктуру крилатими ракетами та іранськими безпілотниками».
Аналітики з британського Королівського інституту об’єднаних служб (RUSI) у своєму дослідженні, опублікованому нещодавно на сайті інституту, погоджуються з цією оцінкою. Вони вважають, що Росія намагатиметься спрямувати зусилля України на захист тилу, замість того, щоб просуватися на фронті.
Для цього, на думку британських аналітиків, Кремль також намагатиметься збільшити енергетичну залежність українців від західних партнерів, а потім використовуватиме дефіцит енергоресурсів у Європі та економічні труднощі, що переживає населення західних країн для того, щоб переконати західну громадськість перестати підтримувати українців, адже гроші потрібні на внутрішні справи.
Насправді і Україна, і Європа, кажуть британські аналітики, мають ті самі больові точки, через які росіяни на них тиснуть, «і в цьому сенсі російський наратив, що передбачає різницю між ситуацією всередині країни і за кордоном, є хибною дихотомією, спрямованою на поляризацію думок».
Тому британські аналітики кажуть, що партнери України мають максимально надати гуманітарну допомогу населенню України та біженцям протягом зими.
«Але також важливо використати період, коли Росія найменше здатна проводити наземні операції – до появи нових підрозділів – щоб зафіксувати переваги Збройних сил України та навчити нові підрозділи», – кажуть британські експерти і додають, що гуманітарні проблеми не повинні відволікати увагу Заходу від постачання зброї в Україну.
Аналітики, з якими спілкувалися журналісти NYT, кажуть, що час потрібний і для підготовки українських військових до нового наступу, ймовірно, у лютому.
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Поставки зброї мають захистити цивільне населення і допомогти просуватися на фронті
Представники адміністрації Байдена запепвняють, що не припинять надсилати Україні оборонну та наступальну зброю.
Речниця Пентагону Сабріна Сінгх на брифінгу у Вашингтоні у четвер сказала, що «через невпинні та жорстокі атаки Росії на українську цивільну та критично важливу інфраструктуру», США нададуть Україні додаткові можливості протиповітряної оборони.
У четвер Пентагон оголосив про ще один пакет зброї на суму 400 мільйонів доларів, включно із засобами протиповітряної оборони малої дальності Avenger. Але Київ просить ще щільніше закрити українське небо від російських повітряних ударів.
Як пише NYT, крім SA-11 і С-300, які вже є в українських військових, і які перешкоджали російським пілотам проникнути в український повітряний простір, Київ просить більше танків і навіть винищувачі, щоб повернути захоплені Росією території.
«Для Росії з деморалізованими силами та погано підготовленими позиціями зима, ймовірно, призведе до подальшого падіння бойового духу та значних втрат від поранень», –пишуть аналітики Королівського інституту.
Тому військові аналітики вважають, що Кремлю було б дуже вигідно, щоб український наступ уповільнився, чи зупинився до весни, бо йому потрібен час для підготовки новобранців. при цьому аналітики з RUSI вважають, що Кремль не відмовлятиметься від своїх планів щодо знищення України.
Тож, на думку експертів, не в інтересах України відмовлятися від наступу цієї зими. Для українців, яких росіяни систематично знищують не лише фізично, але і намагаються ліквідувати і культурно як націю, цей конфлікт залишається екзистенційним, кажуть британські аналітики.
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- Голос Америки
Байден говорить з лідерами азійських країн про "жорстоку війну Росії проти України"
Президент США Джо Байден планує обговорити з лідерами країнам Піведнно-Східної Азії війну Росії в Україні, її вплив на світ та регіон.
Про це американський президент заявив у вступному слові на відкритті саміту Асоціації країн Південно-Східної Азії (ASEAN), що відбувається в Камбоджі в суботу.
"Разом ми візьмемося за найбільші питання нашого часу, від клімату до охорони здоров'я, захисту від значних загроз для порядку, заснованому на правилах та загроза верховенству права, - сказав Байден. - Ми також обговоримо жорстоку вийну Росії проти України і наші зусилля з розв'язання глобальних викликів, що постали через війну, включаючи для Південно-Східної Азії".
Перед відкриттям саміту, Байден в суботу зустрівся з Гун Сеном, прем'єр-міністром Камбоджі, країни, що приймає саміт. Він, серед іншого, подякував Гун Сену за чітку позицію, що засуджує агресію Росії а також за підтримку резолюцій ООН проти дій Росії в Україні.
Генеральний секретар ООН Антоніу Гутерріш заявив, що вказав учасникам саміту на важливіть поновлення діалогу між Україною та Росією та "прогресивний погляд у майбутнє, де переможе мир".
На саміті також присутній міністр закордонних справ Росії Лавров та міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба. Кулеба в суботу зустрівся з держсекретарем США Ентоні Блінкеним і подякував за підтримку України.
В статті використано матеріал Reuters.
- Голос Америки
Біонічний протез компанії з українським корінням - серед найкращих винаходів 2022 за версією Time
Біонічний протез руки від компанії Esper Bionics увійшов до найкращих винаходів 2022 року, за версією журналу Time. Журнал розмістив фото цього винаходу на обкладинці спецвипуску.
Компанія Esper Bionics змогла використати у своєму винаході досягнення технологій штучного інтелекту та сенсорних сигналів. Штучна рука має 24 сенсори, які обробляють м'язову діяльність. Також технологія може "навчатись" краще реагувати і діяти "більш інтуїтивно", йдеться в журналі.
"Esper Bionics - компанія народжена в Україні", - пише компанія на своєму сайті.
Співзасновник та співвласник компанії Діма Газда вірить в майбутнє біонічних технологій. В коментарі виданню він сказав: "Найважливішою технологією, розробленою у наступні 30 років стане електроніка всередині тіла людини".
Загалом до спецвипуску журналу увійшло 200 винаходів, які "змінюють те, як ми живемо, працюємо, граємо і що вважаємо можливим", йдеться в журналі.
До переліку, зокрема увійшов найпотужніший телескоп "Вебб", спільна розробка США та Канади, а також система космічного запуску НАСА, призначена для пілотованого польоту на Місяць "Артеміда".
Телескоп "Вебб" став найкращим винаходом в категорії "Проект".
"Ми спроектували обсерваторію, щоб побачити джерела світла, які були першими в нашому всесвіті. Мене зачарували та приголомшили перші зображення, я задоволенй, бо що щоб там не було, "Вебб" це побачить", - сказав інженер систем НАСА Майк Мензел, йдеться в публікації НАСА.
- Голос Америки
"Україна - сторона миру в цьому конфлікті". В Білому домі відповіли на питання щодо можливості перемовин, після визволення Херсона
В Білому домі відреагували на питання ЗМІ стосовно можливості перемовин між Росією та Україною, на тлі новин про відхід російських військ з Херсона.
Питання західних ЗМІ стосовно можливих перемовин, вважає радник Білого дому з національної безпеки Джейк Салліван, не зважають на основоположні речі: "Україна - сторона миру в цьому конфлікті, а Росія - сторона війни. Росія вторглась до України. Якщо Росія вирішить припинити воювати в Україні і вийде, скінчиться війна. Якщо Україна вирішить припинити воювати і здасться, буде кінець Україні".
Салліван, який супроводжує президента США Джо Байдена на форумі Асоціації Південно-Східної Азії, що відбувається в Камбоджі в суботу, наголосив, що позиція США залишається незмінною в тому, щоб продовжувати "докладні консультації та підтирмувати президента Зеленського".
Салліван назвав "видатною перемогою" України вихід російських військ з Херсона, про яке повідомили ЗСУ .
"Видається, що українці здобули видатну перемогу, бо єдина обласна столиця, яку Росія захопила, тепер знову під прапором України", - заявив посадовець.
В суботу міністр оборони Великої Британії Бен Воллес заявив про "стратегічний провал" Росії в Херсоні і закликав не недооцінювати загрозу від Росії.
"Оголошений Росією вихід з Херсона відзначає ще одну їхню стратегічну поразку, - йдеться в заяві Воллеса. - В лютому Росія не змогла захопити жодну із основних цілей, крім Херсона".
Воллес сказав, що тепер, після цієї поразки, "пересічні росіяни напевне задаються питанням: "Для чого це все було?"
"Ще один цвях у труну російської економіки". США позбавили Росію статусу країни з ринковою економікою
У четвер Міністерство торгівлі США позбавило Росію статусу країни з ринковою економікою.
У Міністерстві торгівлі США заявили, що рішення важливе, бо визнає, що російська держава "дедалі більше втручаєтсья в економіку", особливо після вторгнення Росії до України.
"Збалансована оцінка виявила зростання державного впливу на російську економіку, що дало Сполученим Штатам можливість застосувати повну силу антидемпінгового законодавства щодо недобросовісного імпорту з Росії до Сполучених Штатів", - пише про рішення по посольство США в Україні.
Цей крок сигналізує, що економіка Росії рухається далі від ринку.
В інтерв'ю Голосу Америки науковиця університету Джорджа Мейсона Крістен Макденіел назвала це рішення США "ще одним гвіздком у труну російської економіки", ще одним кроком у низці тих, які обмежують доступ Росії до світових ринків.
"Це ще один цвях у труну російської економіки. Це додає до кроків адміністрації Байдена та інших великих економік, які з березня поступово приймають закони і правила, які більше і більше відрізають Росію від світової економіки", - сказала Макденіел.
Дослідниця нагадала, що США в березні забрали у Росії статус торгових переваг, "який давав Росії рівні умови доступу до економіки США поряд з іншими країнами Світової організації торгівлі, звичайно крім країн, з якими США мають угоди про вільну торгівлю".
Росія стає все більш ізольованою від світової економікиКрістін МакДеніел
Вона сказала, щоп потім США, ЄС, інші союзники почали запроваджувати торгові і фінансові санкції проти Росії, зокрема російських установ, які звинувачують у допомозі російському вторгненню.
«Країни від Великої Британії до Австралії вживають заходів, тому російським компаніям та працівникам дедалі складніше продавати товари та послуги світові. Росія стає дедалі більш ізольованою від світової економіки», – вважає Макденіел.
На що впливає статус країни з ринковою економікою?
Статус країни з ринковою економікою застосовується в антидемпінгових процесах. Для того, щоб визначити, чи продає країна товар нижче собівартості на американському ринку, США використовуютть дані про витрати в цій країні, але якщо країна не має статусу країни з ринковою економікою, витрати оцінюються за іншими правилами, з використанням даних інших країн.
Наразі триває шість антидепінгових справ проти російського імпорту в США, каже Макденіел. За резуьтатом розгляду цих справ, Росія може втратити доступ до ринків США, якщо мита буде встановлено на високому рівні. Антидемпінгові справи в основному стосуються металу та хімічної продукції.
Питання, як обмежити російські надходження від продажу нафти, є складним і тривалим
Торговельні обмеження та санкції дедалі більше відрізають Росію від світових ринків, каже науковиця, однак, Росія і продовжує отримувати значні надходження від продажу нафти. І питання, як обмежити виручку Росії від продажу нафти, залишається складним.
"Велика прогалина тут, очевидно, енергетика. Країни не можуть повністю відмовитися від російських енергоресурсів. На те, щоб перейти від російських енергоресурсів на інші, піде не день, а щонайменше від двох до п’яти років", - каже дослідниця.
Вона також заявляє про все більшу міжнародну ізоляцію Росії, вказуючи на заклики Христі Фріланд, віце-прем’єрки Канади, виключити Росію з "Групи 20" і з Міжнародного валютного фонду.
"Це позбавило б Росію доступу до ключових міжнародних фінансових іституцій", - додає аналіткиня.
Рішення про позбавлення Росії статусу країни з ринкової економікою США прийняли напередодні саміту світових лідерів "Групи 20", де, вважають в уряді США, міжнародна ізоляція Росії стане ще більш очевидною.
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