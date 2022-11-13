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ISW: втеча російських військ із Херсона підірвала довіру до Путіна та розпалює розкол у Кремлі
Втеча армії РФ із Херсона значно підірвала довіру до президента Володимира Путіна та поставила під сумнів його здатність виконувати свої військові обіцянки, йдеться в повідомленні Інституту вивчення війни (ISW).
Аналітики вказують, що Олександр Дугін, якого називають ідеологом «русского мира», відкрито розкритикував президента РФ.
«Він заявив, що Путін, як «самодержавець», «повинен врятувати свою націю сам, інакше на нього чекає доля «короля дощів» (натякнув, що Путіна буде вбито, зіславшись на «Золоту гілку» сера Джеймса Фрейзера, де мовилося про те, що короля було вбито, тому що не зміг доставити дощ серед посухи», – пояснюють у звіті ISW.
За словами фахівців, Дугін водночас применшив роль інших осіб.
«Ідеолог «русского мира» зазначив, що командувач російськими окупаційними військами в Україні Сергій Суровікін не несе відповідальності за політичне рішення про вихід з Херсона. Дугін підкреслив, що самодержець не може виправити це відхилення від ідеології одними публічними виступами, наголосивши, що «межа досягнута», – розповідають в Інституті вивчення війни.
Крім того, аналітики повідомили, що Дугін згадав про застосування тактичної ядерної зброї, назвавши це «кінцем», і продовжив зауваження, що запізнілі російські зміни у військовій кампанії не мали жодного впливу на зміну перебігу війни.
В ISW наголосили на тому, що російські пропагандисти дедалі частіше вимагають від Кремля та вищого військового командування «кинути всі сили на війну проти України.
Один із них – Володимир Соловйов – закликав до повної мобілізації, а також звільнення некомпетентних чиновників після втечі військ РФ із Херсона.
«Пряма критика Путіна в середовищі провоєнної спільноти є майже безпрецедентною, а гучна атака Дугіна на Путіна може свідчити про зміни серед російських націоналістичних ідеологів», – вказують фахівці.
В Інституті вивчення війни додали, що у свою чергу деякі мілблогери натякнули, що Кремль зрадив місто Херсон, «продавши», а інші – що Кремль постійно здає свої території, не питаючи про це громадян РФ.
«Вони також поставили під сумнів легітимність заявленого 87% рівня підтримки російської анексії Херсонської області», – підсумували аналітики.
27 жовтня в Інституті вивчення війни заявили, що президент Росії Володимир Путін, продовжуючи заперечувати український суверенітет під час виступу на дискусійному клубі «Валдай», фактично засвідчив, що серйозні переговори із РФ є неможливими.
В суботу Білому домі відреагували на питання ЗМІ стосовно можливості перемовин між Росією та Україною, на тлі новин про відхід російських військ з Херсона.
Питання західних ЗМІ стосовно можливих перемовин, вважає радник Білого дому з національної безпеки Джейк Салліван, не зважають на основоположні речі: "Україна - сторона миру в цьому конфлікті, а Росія - сторона війни. Росія вторглась до України. Якщо Росія вирішить припинити воювати в Україні і вийде, скінчиться війна. Якщо Україна вирішить припинити воювати і здасться, буде кінець Україні".
Салліван наголосив, що позиція США залишається незмінною в тому, щоб продовжувати "докладні консультації та підтирмувати президента Зеленського".
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Прем’єр Британії запевнив, що має намір «кинути виклик» Путіну на саміті G20
Прем’єр–міністр Великої Британії Ріші Сунак має намір «кинути виклик» російському президенту Володимиру Путіну на саміті Групи двадцяти в Індонезії , пише видання The Daily Telegraph.
«Війна Путіна викликала спустошення в усьому світі, знищуючи життя і вкидаючи міжнародну економіку в хаос. Цей саміт G20 не буде звичайною справою. Ми викличемо путінський режим і викриємо їхнє презирство до того типу міжнародного співробітництва та поваги до суверенітету, які представляють форуми G20» , – зазначив він.
Також Сунак наголосив на тому, що на відміну від Росії, Британія та союзники працюватимуть разом, щоб вирішити світові проблеми.
Російський президент Путін, країна якого входить в "Групу 20", не планує брати участь в саміті, повідомили ЗМІ посольство Росії в Індонезії а також уряд Індонезії. У посольстві додали, що Путін може долучитись до подій саміту в режимі онлайн, а на Балі Росію представлятиме Лавров.
Індонезія запросила президента України Володимира Зеленського взяти участь у саміті. Зеленський планує виступити зі зверненням в режимі онлайн.
Низка країн, включаючи США, планують під час саміту наголосити на важливості пітдримки України і ще раз засудити російську агресію. Президент США Джо Байден звернеться з закликом до країн-однодумців "потужно виступити проти російського незаконного вторгнення та незаконної війни в Україні", яка погіршила багато з існуючих світових проблем, заявив напередодні радник з нацбезпеки США Джейк Салліван.
Він підтвердив, що Байден не буде зустрічатись з Лавровим. В Держдепі США також заявили, що держсекретар США Ентоні Блінкен, який супроводжуватиме Байдена під час візиту, також не матиме зустрічі з Лавровим.
Російський міністр закордонних справ Лавров на саміті "Групи 20", що відбудеться на Балі наступного тижня, відчує наскільки ізольована Росія від міжнародної спільноти, заявив речник Держдепу Нед Прайс під час спілкування з пресою в четвер.
В матеріалі використані джерела The Daily Telegraph
Завдання на зиму: акумулювати зброю, готуватися до наступу, захищати цивільних. Експерти аналізують наступні плани України і союзників
Після відходу російського війська від Херсона, оглядачі задаються питанням, як далі йтимуть бойові дії в Україні: чи продовжиться український контрнаступ, чи важкі погодні умови зими у степу уповільнять просування українського війська. Російську армію західні аналітики, погляди яких публікує NYT та RUSI, вважають погано оснащеною та погано підготовленою для війни в зимових умовах, тож росіяни, на їхню думку проситимуть перемир'я, але не відмовляться від своїх планів знищення України.
Як визнають американські чиновники Міністерства оборони, погана погода в Україні «сповільнює роботу». Очікується, що дощі, сніг, сльота «ускладнять широкомасштабні наступальні дії», сказав журналістам минулого тижня Колін Каль, заступник міністра оборони США зі стратегічних питань.
За словами Каля, очікується, що «обидві сторони будуть обмінюватися артилерійським вогнем».
Як пише газета New York Times (NYT) з посиланням на думку експерів, зимова пауза, може тривати до півроку. Тому очікується, що зміниться тактика: Росія, ймовірно, посилить свої атаки на інфраструктуру, щоб тероризувати українців, українці обстрілюватимуть російські цілі на окупованих Росією територіях. Американські аналітики не виключають, що українські диверсійні операції проводяться і на території самої Росії.
Газета NYT цитує старшого віце-президента Центру стратегічних і міжнародних досліджень Сета Джонса, який гадає, що «українці, схоже, будуть продовжувати диверсійно-підривні атаки на російські лінії», що включатиме і «цілеспрямовані вбивства» і «загальний саботаж» на контрольованих Росією територіях України».
Росія буде «бити по енергетиці», щоб зупинити просування українців на фронті та зменшити підтримку партнерів – британські аналітики
Як додає Колін Каль, «росіяни, схоже, мають намір продовжувати обстрілювати українську цивільну інфраструктуру крилатими ракетами та іранськими безпілотниками».
Аналітики з британського Королівського інституту об’єднаних служб (RUSI) у своєму дослідженні, опублікованому нещодавно на сайті інституту, погоджуються з цією оцінкою. Вони вважають, що Росія намагатиметься спрямувати зусилля України на захист тилу, замість того, щоб просуватися на фронті.
Для цього, на думку британських аналітиків, Кремль також намагатиметься збільшити енергетичну залежність українців від західних партнерів, а потім використовуватиме дефіцит енергоресурсів у Європі та економічні труднощі, що переживає населення західних країн для того, щоб переконати західну громадськість перестати підтримувати українців, адже гроші потрібні на внутрішні справи.
Насправді і Україна, і Європа, кажуть британські аналітики, мають ті самі больові точки, через які росіяни на них тиснуть, «і в цьому сенсі російський наратив, що передбачає різницю між ситуацією всередині країни і за кордоном, є хибною дихотомією, спрямованою на поляризацію думок».
Тому британські аналітики кажуть, що партнери України мають максимально надати гуманітарну допомогу населенню України та біженцям протягом зими.
«Але також важливо використати період, коли Росія найменше здатна проводити наземні операції – до появи нових підрозділів – щоб зафіксувати переваги Збройних сил України та навчити нові підрозділи», – кажуть британські експерти і додають, що гуманітарні проблеми не повинні відволікати увагу Заходу від постачання зброї в Україну.
Аналітики, з якими спілкувалися журналісти NYT, кажуть, що час потрібний і для підготовки українських військових до нового наступу, ймовірно, у лютому.
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Поставки зброї мають захистити цивільне населення і допомогти просуватися на фронті
Представники адміністрації Байдена запепвняють, що не припинять надсилати Україні оборонну та наступальну зброю.
Речниця Пентагону Сабріна Сінгх на брифінгу у Вашингтоні у четвер сказала, що «через невпинні та жорстокі атаки Росії на українську цивільну та критично важливу інфраструктуру», США нададуть Україні додаткові можливості протиповітряної оборони.
У четвер Пентагон оголосив про ще один пакет зброї на суму 400 мільйонів доларів, включно із засобами протиповітряної оборони малої дальності Avenger. Але Київ просить ще щільніше закрити українське небо від російських повітряних ударів.
Як пише NYT, крім SA-11 і С-300, які вже є в українських військових, і які перешкоджали російським пілотам проникнути в український повітряний простір, Київ просить більше танків і навіть винищувачі, щоб повернути захоплені Росією території.
«Для Росії з деморалізованими силами та погано підготовленими позиціями зима, ймовірно, призведе до подальшого падіння бойового духу та значних втрат від поранень», –пишуть аналітики Королівського інституту.
Тому військові аналітики вважають, що Кремлю було б дуже вигідно, щоб український наступ уповільнився, чи зупинився до весни, бо йому потрібен час для підготовки новобранців. при цьому аналітики з RUSI вважають, що Кремль не відмовлятиметься від своїх планів щодо знищення України.
Тож, на думку експертів, не в інтересах України відмовлятися від наступу цієї зими. Для українців, яких росіяни систематично знищують не лише фізично, але і намагаються ліквідувати і культурно як націю, цей конфлікт залишається екзистенційним, кажуть британські аналітики.
- Голос Америки
Байден говорить з лідерами азійських країн про "жорстоку війну Росії проти України"
Президент США Джо Байден планує обговорити з лідерами країнам Піведнно-Східної Азії війну Росії в Україні, її вплив на світ та регіон.
Про це американський президент заявив у вступному слові на відкритті саміту Асоціації країн Південно-Східної Азії (ASEAN), що відбувається в Камбоджі в суботу.
"Разом ми візьмемося за найбільші питання нашого часу, від клімату до охорони здоров'я, захисту від значних загроз для порядку, заснованому на правилах та загроза верховенству права, - сказав Байден. - Ми також обговоримо жорстоку вийну Росії проти України і наші зусилля з розв'язання глобальних викликів, що постали через війну, включаючи для Південно-Східної Азії".
Перед відкриттям саміту, Байден в суботу зустрівся з Гун Сеном, прем'єр-міністром Камбоджі, країни, що приймає саміт. Він, серед іншого, подякував Гун Сену за чітку позицію, що засуджує агресію Росії а також за підтримку резолюцій ООН проти дій Росії в Україні.
Генеральний секретар ООН Антоніу Гутерріш заявив, що вказав учасникам саміту на важливіть поновлення діалогу між Україною та Росією та "прогресивний погляд у майбутнє, де переможе мир".
На саміті також присутній міністр закордонних справ Росії Лавров та міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба. Кулеба в суботу зустрівся з держсекретарем США Ентоні Блінкеним і подякував за підтримку України.
В статті використано матеріал Reuters.
- Голос Америки
Біонічний протез компанії з українським корінням - серед найкращих винаходів 2022 за версією Time
Біонічний протез руки від компанії Esper Bionics увійшов до найкращих винаходів 2022 року, за версією журналу Time. Журнал розмістив фото цього винаходу на обкладинці спецвипуску.
Компанія Esper Bionics змогла використати у своєму винаході досягнення технологій штучного інтелекту та сенсорних сигналів. Штучна рука має 24 сенсори, які обробляють м'язову діяльність. Також технологія може "навчатись" краще реагувати і діяти "більш інтуїтивно", йдеться в журналі.
"Esper Bionics - компанія народжена в Україні", - пише компанія на своєму сайті.
Співзасновник та співвласник компанії Діма Газда вірить в майбутнє біонічних технологій. В коментарі виданню він сказав: "Найважливішою технологією, розробленою у наступні 30 років стане електроніка всередині тіла людини".
Загалом до спецвипуску журналу увійшло 200 винаходів, які "змінюють те, як ми живемо, працюємо, граємо і що вважаємо можливим", йдеться в журналі.
До переліку, зокрема увійшов найпотужніший телескоп "Вебб", спільна розробка США та Канади, а також система космічного запуску НАСА, призначена для пілотованого польоту на Місяць "Артеміда".
Телескоп "Вебб" став найкращим винаходом в категорії "Проект".
"Ми спроектували обсерваторію, щоб побачити джерела світла, які були першими в нашому всесвіті. Мене зачарували та приголомшили перші зображення, я задоволенй, бо що щоб там не було, "Вебб" це побачить", - сказав інженер систем НАСА Майк Мензел, йдеться в публікації НАСА.
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