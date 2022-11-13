ISW: втеча російських військ із Херсона підірвала довіру до Путіна та розпалює розкол у Кремлі

Втеча армії РФ із Херсона значно підірвала довіру до президента Володимира Путіна та поставила під сумнів його здатність виконувати свої військові обіцянки, йдеться в повідомленні Інституту вивчення війни (ISW).

Аналітики вказують, що Олександр Дугін, якого називають ідеологом «русского мира», відкрито розкритикував президента РФ.

«Він заявив, що Путін, як «самодержавець», «повинен врятувати свою націю сам, інакше на нього чекає доля «короля дощів» (натякнув, що Путіна буде вбито, зіславшись на «Золоту гілку» сера Джеймса Фрейзера, де мовилося про те, що короля було вбито, тому що не зміг доставити дощ серед посухи», – пояснюють у звіті ISW.

За словами фахівців, Дугін водночас применшив роль інших осіб.

«Ідеолог «русского мира» зазначив, що командувач російськими окупаційними військами в Україні Сергій Суровікін не несе відповідальності за політичне рішення про вихід з Херсона. Дугін підкреслив, що самодержець не може виправити це відхилення від ідеології одними публічними виступами, наголосивши, що «межа досягнута», – розповідають в Інституті вивчення війни.

Крім того, аналітики повідомили, що Дугін згадав про застосування тактичної ядерної зброї, назвавши це «кінцем», і продовжив зауваження, що запізнілі російські зміни у військовій кампанії не мали жодного впливу на зміну перебігу війни.

В ISW наголосили на тому, що російські пропагандисти дедалі частіше вимагають від Кремля та вищого військового командування «кинути всі сили на війну проти України.

Один із них – Володимир Соловйов – закликав до повної мобілізації, а також звільнення некомпетентних чиновників після втечі військ РФ із Херсона.

«Пряма критика Путіна в середовищі провоєнної спільноти є майже безпрецедентною, а гучна атака Дугіна на Путіна може свідчити про зміни серед російських націоналістичних ідеологів», – вказують фахівці.

В Інституті вивчення війни додали, що у свою чергу деякі мілблогери натякнули, що Кремль зрадив місто Херсон, «продавши», а інші – що Кремль постійно здає свої території, не питаючи про це громадян РФ.

«Вони також поставили під сумнів легітимність заявленого 87% рівня підтримки російської анексії Херсонської області», – підсумували аналітики.

27 жовтня в Інституті вивчення війни заявили, що президент Росії Володимир Путін, продовжуючи заперечувати український суверенітет під час виступу на дискусійному клубі «Валдай», фактично засвідчив, що серйозні переговори із РФ є неможливими.

В суботу Білому домі відреагували на питання ЗМІ стосовно можливості перемовин між Росією та Україною, на тлі новин про відхід російських військ з Херсона.

Питання західних ЗМІ стосовно можливих перемовин, вважає радник Білого дому з національної безпеки Джейк Салліван, не зважають на основоположні речі: "Україна - сторона миру в цьому конфлікті, а Росія - сторона війни. Росія вторглась до України. Якщо Росія вирішить припинити воювати в Україні і вийде, скінчиться війна. Якщо Україна вирішить припинити воювати і здасться, буде кінець Україні".

Салліван наголосив, що позиція США залишається незмінною в тому, щоб продовжувати "докладні консультації та підтирмувати президента Зеленського".