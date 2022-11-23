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Британія дає Україні гелікоптери, а Джонсон каже, що треба і літаки
Британський міністр оборони Бен Воллес повідомив, що Велика Британія вперше за час російської війни в Україні надає українським збройним силам пілотовані літальні апарати західного виробництва.
Йдеться про три гелікоптери Sea Kings, які масово використовувалися британською армією до 2018 року та в багатьох інших країнах насамперед для транспортних і пошуково-рятувальних операцій.
«Наша підтримка України непохитна», - заявив Бен Волес, наголосивши, що це частина чергового набору збройної допомоги, включно з навчанням українських військових в Британії, зокрема пілотів для британських гелікоптерів.
Надання Україні гелікоптерів західного виробництва привабило особливу увагу, бо багато країн досі стримуються у постачанні українцям новітньої західної бойової техніки й типів потужної зброї, які могли би використовуватися в наступальних операціях проти росіян і досягати цілей далеко в глибині контрольованих Росією територій.
НАТО й окремі західні уряди наголошують, що всіляко підтримують Україну, і допомагають українцям захищатися від незаконної, неспровокованої російської агресії згідно з хартією ООН.
Лідери на Заході при цьому повторюють, що не беруть участі у війні з Росією і намагаються уникнути розростання війни у ще більший міжнародний конфлікт.
Від початку лютневого вторгнення в Україну західні держави перейшли від гуманітарної допомоги і постачання так званого «нелетального» військового спорядження, до надання переносних ракет, далекобійних гаубиць і новітніх систем протиповітряної оборони, а також ракетних артилерійських установок, зокрема американських HIMARS.
Досі партнери України не погодилися постачати українцям певні види потужної західної зброї зокрема танки й іншу важку бронетехніку, або сучасну західну авіацію.
Але при цьому країни НАТО передали Україні значну кількість танків радянського виробництва і навіть радянських бойових літаків, що залишалися в арсеналах країн Східної Європи.
І літаки і танки
Чимало політиків і коментаторів доводять, що Україна має право отримувати будь-яку зброю для оборони від агресії та захисту своєї територіальної цілісності, як це передбачено міжнародними законами.
Ми могли бачити накопичення російські бойових сил, але різні країни мали різні погляди...Борис Джонсон
Аналітичний центр Європейська рада закордонних відносин» ECFR.eu у вересні опублікувала статтю групи авторів, які закликали Німеччину очолити європейську програму надання Україні німецьких танків «Леопард».
Німецький канцлер Олаф Шольц дав зрозуміти, що Німеччина не готова бути першою у цій справі і покладається на колективні дії та на лідерство США.
Колишній британський прем’єр-міністр Борис Джонсон, коментуючи надання Україні британських гелікоптерів, сказав в інтерв'ю американському телеканалу CNN, що Захід має йти далі.
«Ми також повинні постачати їм не лише гелікоптери, але й літаки, які можуть літати достатньо швидко, щоб збивати дрони», - сказав Джонсон.
Борис Джонсон наголосив, що позиція європейських урядів дуже змінилася в бік підтримки України.
Він зауважив, що до початку російського вторгнення в Україну у багатьох європейських столицях довіряли твердженням Путіна, що Росія не планувала нападу навіть в той час як росіяни накопичували війська, готуючись до 24 лютого.
«Ми могли бачити накопичення російські бойових сил, але різні країни мали різні погляди... Німецькі погляди на певному етапі полягали в тому, що, якщо це станеться, то це була би катастрофа з огляду на багато слушних економічних міркувань, і що було б ліпше, якби це закінчилося швидко і Україна впала», - сказав Борис Джонсон.
За словами колишнього британського прем’єра «французи відмовлялися вірити аж до останнього моменту».
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Сенатори США закликають надати Україні бойові дрони Grey Eagles. Що каже Пентагон?
Група американських сенаторів закликали міністра оборони США Ллойда Остіна надати Україні сучасні бойові дрони MQ-1C, відомі як Grey Eagles - "Сірі Орли". У листі до очільника Пентагону 16 демократів і республіканців на чолі з республіканкою Джоні Ернст і демократом Джо Менчіном, написали, що таке озброєння може допомогти українцям утримати свої території і отримати перевагу на полі бою, особливо у час, коли Іран постачає дрони Росії.
У листі, спершу опублікованому у Wall Street Journal, законодавці також попросили пояснити, чому адміністрація Білого дому зволікає із такою передачею, попри відповідні запити, озвучені міністром оборони України Олексієм Резніковим.
"Успіхи України на полі бою додають оптимізму, - пишуть сенатори, - однак намір Володимира Путіна підкорити усю Україну лишається незмінним. Вчасне надання ефетивної летальної зброї, щоби стабілізувати український захист і забезпечити протидію майбтній російській агресії на довготермінову перспективу, залишається нагальною потребою".
Нині під час брифінгу у Пентагоні речниця відомства Сабріна Сінгх заявила: "Я cкажу, що рішення ще не прийняли. Ми завжди вивчаємо та оцінюємо те, що ми можемо відправити в Україну. Але щодо Grey Eagles рішення наразі не прийнято. Ми повинні перевірити, який вплив це матиме на нас і конкретно на армію, але поки нічого не виключається".
Раніше адміністрація Байдена відхиляла українські запити на Gray Eagle, який працює на висоті до майже 9 кілометрів і може стати значним технологічним кроком для України, пише Reuters.
Агенція зазначає, що відмова була заснована на побоюваннях, що безпілотники можуть бути збиті, що вони не є ключовими для ЗСУ і що це може призвести до ескалації конфлікту, але Пентагон не офіційно підтвердив таку позицію.
У статті використано матеріали Reuters
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