Мінфін США: ціна на нафту на рівні $60 обмежить надходження Росії

НЬЮ-ЙОРК, 1 грудня (Reuters) – Заступник міністра фінансів США Воллі Адеємо привітав попередню домовленість Європейського Союзу щодо обмеження ціни на експорт російської нафти в 60 доларів за барель у четвер, заявивши, що це знаходиться в межах обговорених рівнів цін і обмежить надходження Москви від продажу нафти.

Адеємо сказав на конференції Reuters NEXT, що він вважає, що країни-члени ЄС остаточно затвердять угоду про обмеження цін, оскільки вони постійно застосовували санкції, щоб покарати Росію за вторгнення в Україну.

Європейський Союз попередньо погодив рівень 60 доларів США для початку обмеження ціни з регулярним механізмом коригування.

«Це в діапазоні цін, про який ми говорили деякий час, щоб це дозволило нам досягнути двох речей. Перше — зменшити доходи Росії. Друге — забезпечити, що російські барелі на підуть з ринку", - сказав Адеємо.

Він додав, що угода про обмеження ціни «може досягти цих двох цілей і поставити нас у положення, коли доходи Росії зменшаться, одночасно забезпечуючи людям доступ до надійної та дешевої енергії в усьому світі».

Адеємо заявив, що важко дізнатися, скільки Росія заробляє на експорті нафти, але навіть якщо деякі ринкові ціни зараз нижчі за граничну ціну в 60 доларів, механізм обмежить зростання цін на російську нафту та призведе до подальшого зменшення російської економіки у 2023 році.

"І головне, про що слід пам’ятати, це те, що ми починаємо з 60 доларів США, але ми маємо можливість надалі використовувати обмеження ціни, щоб з часом обмежити доходи Росії", - додав він.