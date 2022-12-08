Мін'юст США оприлюднив звинувачення щодо депутата Верховної Ради Андрія Деркача

Андрія Деркача звинувачують у шахрайстві, відмиванні грошей та порушенні санкцій, запроваджених проти нього в США у 2020 році за звинуваченням у сприянні втручанню Росії у президентські вибори у Сполучених Штатах.

Федеральний суд Брукліну оприлюднив обвинувальний акт, у якому 55-го Андрія Деркача обвинувачують за сімома пунктами, у тому числі у змові з метою порушення Закону про міжнародні надзвичайні економічні повноваження (IEEPA), змові щодо банківського шахрайства, змові щодол відмивання грошей та у відмиванні грошей у зв’язку з купівлею та обслуговуванням нерухомості у Беверлі Гіллз, Каліфорнія, йдеться у повідомленні Мінюсту США.

Згідно з інформацією, оприлюдненою Управлінням з контролю за іноземними активами Міністерства фінансів США (OFAC), Деркач був «активним російським агентом протягом більше десяти років, підтримував тісні зв’язки з російськими спецслужбами», які «вели приховану кампанію впливу» з метою підриву президентських виборів 2020 року. У 2020 році Деркач був доданий до списку OFAC громадян із особливим статусом.

«Поведінка цього активу Кремля, проти якого були застосовані санкції за спробу отруїти нашу демократію, показала, що він готовий, бажає і здатний використовувати нашу банківську систему для досягнення своїх незаконних цілей», — заявив прокурор Східного округу Нью-Йорка Бреон Піс. «США не будуть безпечною гаванню, де злочинці, олігархи або підсанкційні компанії можуть приховати свої незаконно здобуті прибутки або вплинути на наші вибори. Цей офіс разом із нашими партнерами з правоохоронних органів використовуватиме всі доступні інструменти для судового переслідування тих, хто ухиляється від санкцій і зловживає фінансовою системою США, і ми будемо виявляти, заморожувати та конфіскувати доходи, отримані злочинним шляхом, коли і де це можливо», - заявив прокурор.

«Підтримуваний Кремлем український політик і олігарх Андрій Деркач потрапив під санкції за його спроби вплинути на президентські вибори в США у 2020 році від імені російських спецслужб», — заявив помічник директора офісу ФБР у Нью-Йорку Майкл Дрісколл. - Беручи участь у спланованій російській дезінформаційній кампанії з метою підірвати інститути США, Деркач водночас вступив у змову, щоб шахрайським шляхом отримати вигоду від західного способу життя для себе та своєї родини в Сполучених Штатах. ФБР продовжуватиме використовувати всі наявні в його розпорядженні інструменти для виявлення операцій російської розвідки, підриву російських мереж дезінформації та притягнення до відповідальності тих, хто прагне брати участь у злочинній змові з метою підірвати чесність виборів у США та уникнути санкцій США».

Як стверджується у повідомленні, починаючи принаймні з 2013 року Деркач і спів-змовник розробили схему придбання двох розкішних кондомініумів у Беверлі-Гіллз, штат Каліфорнія, приховуючи при цьому інтерес Деркача від фінансових установ США. У схемі використовувався спеціаліст із фінансових послуг із США. Фінансовий спеціаліст допомагав Деркачу та спів-змовнику у створенні та управлінні декількома юридичними особами, покликаними приховати частку власності Деркача в об’єктах нерухомості та пов’язаних з ними фінансових холдингах.

Деркач через Уповноваженого продовжував проводити фінансові операції в США на підтримку своєї нерухомості навіть після 10 вересня 2020 року, коли OFAC Деркача та додав його до списку SDN.

У разі доведення вини підсудному загрожує до 30 років позбавлення волі.

Розслідування координувалося через оперативну групу KleptoCapture Міністерства юстиції, міжвідомчу правоохоронну оперативну групу, яка займається забезпеченням виконання санкцій, експортного контролю та економічних контрзаходів, які Сполучені Штати разом зі своїми іноземними союзниками та партнерами запровадили у відповідь на неспровоковане військове вторгнення Росії в Україну. Оголошена Генеральним прокурором 2 березня під керівництвом Офісу заступника Генерального прокурора, цільова група продовжить використовувати всі інструменти та повноваження для боротьби зі спробами ухилитися від дій, вжитих урядом США в відповідь на російську військову агресію, йдеться у повідомленні Мінюсту США.

В матеріалі використані джерела Мінюсту США.