"Україна може розраховувати на Францію, скільки буде треба для повного відновлення суверенітету" - Макрон про розмову із Зеленським

"Україна зможе розраховувати на підтримку Франції стільки часу, скільки буде потрібно для повного відновлення її суверенітету та територіальної цілісності", - про це заявив президент Франції Емманюель Макрон після телефонної розмови із президентом України Володимиром Зеленським.

У Twitter Макрон додав: "Із президентом Зеленським ми провели підготовку до конференцій, які Франція проводить у вівторок: одна - міжнародна, мета якої задовольнити потреби України, щоб пережити зиму, друга - із французькими компаніями, які беруть участь у відбудові країни".

Нагадаємо, 3 грудня Макрон заявив, що союзникам по НАТО необхідно подумати про те, які гарантії безпеки вони можуть дати Росії, коли Моксва погодиться повернутися за стіл переговорів з Україною.

Тим часом, Зеленський у Telegram повідомив: "Синхронізували позиції напередодні онлайн-саміту G7 та конференції з підтримки України в Парижі. Обговорили реалізацію нашої десятикрокової формули миру, співпрацю щодо оборони та енергетичної стабільності України".

Раніше Голос Америки повідомляв, що у Парижі 13 грудня під час міжнародної конференції говоритимуть про гуманітарну допомогу та відбудову України.

Як сказав посол Франції в Україні Етьєн де Понсен, підготовкою конференції опікується президент Еммануель Макрон, й під час зустрічі буде визначено п'ять пріоритетів: "електроенергія, якість води, охорона здоров’я, транспортна інфраструктура і економіка в цілому".

"Ми маємо створити координаційний механізм, якщо хочете "Рамштайн" для енергетики, якщо ми цю аналогію проведемо. Як "Рамштайн" для військової сфери, оборонної, так і Париж для енергетичної сфери", заявив дипломат.