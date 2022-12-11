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"Україна може розраховувати на Францію, скільки буде треба для повного відновлення суверенітету" - Макрон про розмову із Зеленським
"Україна зможе розраховувати на підтримку Франції стільки часу, скільки буде потрібно для повного відновлення її суверенітету та територіальної цілісності", - про це заявив президент Франції Емманюель Макрон після телефонної розмови із президентом України Володимиром Зеленським.
У Twitter Макрон додав: "Із президентом Зеленським ми провели підготовку до конференцій, які Франція проводить у вівторок: одна - міжнародна, мета якої задовольнити потреби України, щоб пережити зиму, друга - із французькими компаніями, які беруть участь у відбудові країни".
Нагадаємо, 3 грудня Макрон заявив, що союзникам по НАТО необхідно подумати про те, які гарантії безпеки вони можуть дати Росії, коли Моксва погодиться повернутися за стіл переговорів з Україною.
Тим часом, Зеленський у Telegram повідомив: "Синхронізували позиції напередодні онлайн-саміту G7 та конференції з підтримки України в Парижі. Обговорили реалізацію нашої десятикрокової формули миру, співпрацю щодо оборони та енергетичної стабільності України".
Раніше Голос Америки повідомляв, що у Парижі 13 грудня під час міжнародної конференції говоритимуть про гуманітарну допомогу та відбудову України.
Як сказав посол Франції в Україні Етьєн де Понсен, підготовкою конференції опікується президент Еммануель Макрон, й під час зустрічі буде визначено п'ять пріоритетів: "електроенергія, якість води, охорона здоров’я, транспортна інфраструктура і економіка в цілому".
"Ми маємо створити координаційний механізм, якщо хочете "Рамштайн" для енергетики, якщо ми цю аналогію проведемо. Як "Рамштайн" для військової сфери, оборонної, так і Париж для енергетичної сфери", заявив дипломат.
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Делегація США відвідає Китай, Японію та Південну Корею
Помічник держсекретаря у справах Східної Азії та тихоокеанського регіону Деніел Крітенбрінк та старший директор Ради національної безпеки з Китаю та Тайваню Лаура Розенбергер відвідають Китай, Південну Корею та Японію 11–14 грудня, йдеться у повідомленні Держдепартаменту. У листопаді стало відомо, що державний секретар США Ентоні Блінкен відвідає Китай на початку 2023.
Раніше у Білому домі заявили про те, що Китай висловлює намір стабілізувати відносини зі Сполученими Штатами в короткостроковій перспективі, оскільки стикається із внутрішніми економічними проблемами та опором своїй політиці в Азії.
Невдоволення населення Китаю надмірно суворими карантинними заходами проти чергової хвилі COVID-19 вилилося в листопаді в найбільші за час правління Сі Цзіньпіна протести. Карантин також сприяв уповільненню економіки, повідомляє Reuters.
Координатор Білого дому в Індо-Тихоокеанському регіоні Курт Кемпбелл підкреслив 8 грудня, що Пекін зацікавлений у більш передбачуваних відносинах з Вашингтоном у «короткостроковій перспективі», зокрема тому, що налаштував проти себе багатьох сусідів з тихоокеанського регіону. Виступ Кемпбелла відбувся після оголошення про плани США посилити свою ротаційну військову присутність в Австралії.
Нова делегація, за повідомленням Держдепартаменту, допоможе «продовжити відповідально управляти конкуренцією між двома країнами та намітити потенційні галузі співпраці».
Мирні переговори в Україні не повинні дати Росії можливість переозброїтись - глава МЗС Британії
Будь-які мирні переговори в Україні не повинні дати Росії можливість до переозброєння, заявив міністр закордонних справ Великої Британії Джеймс Клеверлі в інтерв'ю Sky News. Він додав, що не бачить жодних ознак того, що Москва щиро хоче мирного врегулювання війни.
Клеверлі сказав, що, хоча Лондон хоче початку мирного процесу "якомога скоріше", але повторив, що саме Україна повинна встановити умови для будь-яких переговорів.
"Будь-які переговори мають бути справжніми, вони мають бути змістовними, вони не можуть бути просто прикриттям (a fig leaf - "фіговим листком" - ред.) для переозброєння Росії та подальшого вербування солдатів", - сказав Клеверлі.
"Я насправді не бачу нічого, що надходить з російської сторони, що дає мені впевненість, що Володимир Путін добросовісно вступає в такі переговори. Більш широка риторика все ще дуже конфронтаційна".
Тим часом, американський Інститут дослідження війни вважає, що президент Росії Володимир Путін ризикує втратити підтримку з боку політичних прибічників через нездатність російських військ відкинути українські війська від Донецька та "захистити" Донбас.
А воєнна розвідка Міністерства оборони Великої Британії зауважує, що через фінансування російської війни в Україні Кремль буде скорочувати фінансування інших сфер бюджету. Раніше Голос Америки повідомляв, що Росія планує витратити майже третину бюджету на наступний рік на оборону та внутрішню безпеку, одночасно скорочуючи фінансування для шкіл, лікарень і доріг.
У статті використано матеріали Reuters
Претензії України та РФ на Крим загрожують багаторічним конфліктом на кшталт Карабаху чи сектору Гази - WP
Претензії України та РФ на Кримський півострів не дають надії на мирне дипломатичне врегулювання конфлікту, йдеться в повідомленні видання The Washington Post.
«Непохитні претензії на Крим ілюструють нерозв’язність конфлікту, і важко уявити, що боротьба за півострів буде вирішена без подальшого кровопролиття», – зазначає видання.
Як припускають у The Washington Post, це загрожує багаторічним територіальним конфліктом на кшталт Карабаху або сектору Гази.
Тим не менш, деякі західні офіційні особи сподіваються, що угода щодо Криму може стати «ключем до припинення війни».
Втім, українська сторона відкидає цю ідею як небезпечну наївність, а російська влада каже, що «не погодяться на те, що належить їй».
Видання також наводить слова президента Володимира Зеленського про те, що повернення Криму Україні «означатиме відновлення справжнього миру». І додає, що для Путіна «анексія Криму стала опорою його спадщини, яка впаде, якщо він втратить півострів», тому будь-які спроби Києва повернути собі Крим «перейдуть червону межу, яку диктатор не зазнає».
The Washington Post також цитує слова колишнього начальника британського Генштабу, який заявив, що «Україна ризикне ядерною війною, щоб захистити Крим».
«Але, якщо втерти носа Путіну, він може зробити щось дуже дурне. Він може використовувати тактичну ядерну зброю», – сказав колишній британський військовий.
Призначений Москвою очільник Криму Сергій Аксьонов після низки повідомлень про звуки вибухів на півострові заявив про роботу ППО над Сімферополем.
Кремль 8 грудня визнав, що окупований з 2014 року Кримський півострів є вразливим до українських атак.
Упродовж останніх місяців було кілька вибухів на російських військових об’єктах у Криму або поблизу них, у тому числі скоординована атака повітряних і надводних безпілотників на ключовий російський військово-морський порт у Севастополі.
У жовтні Керченський міст, що з’єднує півострів із Росією, був частково зруйнований під час нападу, який Москва приписує Україні.
Побоювання, що Росія може атакувати Україну з білоруського кордону, зростають – Мирослава Гонгадзе з українсько-білоруського кордону. Відео
Цього тижня Білорусь і Росія оголосили про переміщення військової техніки та об'єднаних сил ближче до кордону для так званих антитерористичних навчань.
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