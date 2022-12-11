Мирні переговори в Україні не повинні дати Росії можливість переозброїтись - глава МЗС Британії

Будь-які мирні переговори в Україні не повинні дати Росії можливість до переозброєння, заявив міністр закордонних справ Великої Британії Джеймс Клеверлі в інтерв'ю Sky News. Він додав, що не бачить жодних ознак того, що Москва щиро хоче мирного врегулювання війни.

Клеверлі сказав, що, хоча Лондон хоче початку мирного процесу "якомога скоріше", але повторив, що саме Україна повинна встановити умови для будь-яких переговорів.

"Будь-які переговори мають бути справжніми, вони мають бути змістовними, вони не можуть бути просто прикриттям (a fig leaf - "фіговим листком" - ред.) для переозброєння Росії та подальшого вербування солдатів", - сказав Клеверлі.

"Я насправді не бачу нічого, що надходить з російської сторони, що дає мені впевненість, що Володимир Путін добросовісно вступає в такі переговори. Більш широка риторика все ще дуже конфронтаційна".

Тим часом, американський Інститут дослідження війни вважає, що президент Росії Володимир Путін ризикує втратити підтримку з боку політичних прибічників через нездатність російських військ відкинути українські війська від Донецька та "захистити" Донбас.

А воєнна розвідка Міністерства оборони Великої Британії зауважує, що через фінансування російської війни в Україні Кремль буде скорочувати фінансування інших сфер бюджету. Раніше Голос Америки повідомляв, що Росія планує витратити майже третину бюджету на наступний рік на оборону та внутрішню безпеку, одночасно скорочуючи фінансування для шкіл, лікарень і доріг.

У статті використано матеріали Reuters