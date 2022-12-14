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- Голос Америки
Білий дім підсвітили кольорами веселки, на честь підписання Байденом закону про захист шлюбу
Білий дім США освітили кольорами веселки, після того, як президент США Джо Байден підписав Закон "Про повагу до шлюбу".
Церемонія підписання, на якій були присутні більше 2000 гостей, відбулась на галявині Білого дому у вівторок.
Закон захищає право на одностатеві та міжрасові шлюби, вимагає визнання шлюбів між штатами та на федеральному рівні, а також скасовує закон 1996 року, який визначав шлюб як "лише правовий союз між одним чоловіком і однією жінкою як чоловік та жінка".
"Шлях до цього моменту був довгий, але ті, хто вірить у рівність та справедливість, ви ніколи не здаєтесь", - заявив Байден у своєму виступі на події.
Президент США також відзначив, що Палата представників США затвердила цей закон якраз в той день, коли з російського ув'язнення було звільнено баскетбольну зірку Америки Бріттні Грайнер. Дружина Грайнер привітала звільнення словами: "Сьогодні моя родина об'єдналась".
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Один із найбагатших росіян, Потанін, опиниться під санкціями США - WSJ
ВАШИНГТОН, 14 грудня (Reuters) – Сполучені Штати збираються запровадити санкції проти Володимира Потаніна, одного з найбагатших людей Росії, але не будуть вводити санкції проти компанії «Норнікель», головним акціонером якої він є, повідомляє Wall Street Journal, з посиланням на офіційних осіб США.
Очікується, що ця дія, яка може відбутися вже в четвер, включатиме санкції проти Потаніна, його дружини Катерини Потаніної, також обмеження на операції з яхтою, якою він володіє, і деяких його фінансових компаній, повідомляє газета.
“Норнікель”, провідний світовий виробник паладію та рафінованого нікелю, був одним із найкоштовніших об’єктів під час пострадянського розділення російської промисловості в 1990-х роках.
Компанія відмовилася коментувати повідомлення.
“Інтерос”, інвестиційна холдингова компанія, яку контролює Потанін, і “Росбанк” (ROSB.MM), який “Інтеррос” купив у Societe Generale SA (SOGN.PA) на початку цього року, будуть включені до списку санкцій, повідомляє газета.
61-річний Потанін є найбільшим акціонером ПАТ «ГМК «Норильський нікель» (GMKN.MM) або «Норнікель». «Інтеррос» володіє 36% «Норнікелю». “Інтеррос” не відразу відповів на запит Reuters про коментар.
Сполучені Штати та їхні союзники запровадили кілька раундів санкцій проти Москви після вторгнення Росії в Україну 24 лютого.
Санкції будуть впроваджені і проти кількох членів російського уряду, додав Wall Street Journal.
Міністерство фінансів США відмовилося від коментарів
Канцлер Німеччини: Європа і міжнародні партнери продовжать фінансово підтримувати Україну у 2023 році. Відео
«Жоден із планів Путіна не здійснився. Ми будемо забезпечувати, щоб Україна продовжила отримувати фінансові ресурси, які їй потрібні в 2023 році. Для 2023 року, ЄС надасть Україні ще 18 мільярдів євро виняткової планової та цілеспрямованої фінансової допомоги», - канцлер Німеччини Олаф Шольц.
- Голос Америки
Білий дім підтвердив звільнення громадянина США в рамках обміну полоненими, який Україна провела з Росією
Джон Кірбі, координатор зі стратегічних комунікацій Ради національної безпеки США у Білому домі, підтвердив, що громадянина США було звільнено в рамках обміну полоненими, який Україна провела з Росією.
Кірбі не надав додаткової інформації щодо обміну.
Раніше в середу голова Офісу президента України Андрій Єрмак сказав, що в рамках обміну було звільнено громадянина Сполучених Штатів Мурекезі Суеді.
«64 воїни ЗСУ, які воювали на Донецькому та Луганському напрямку, зокрема брали участь в обороні міста Бахмут, їдуть додому. Це офіцери, рядові та сержанти, наші герої», – заявив Єрмак у Telegram.
Відповідаючи на питання про можливість завершення війни, Кірбі відзначив, що бойові дії тривають.
"Звичайно, ми хотіли в, щоб це завершилось, якщо не сьогодні, то до кінця цього року, який швидко наблидається. Просто з огляду на те, що ми бачимо в повітрі та на землі в Україні, важко зробити висновок, що ця війна скінчиться до кінця року, - сказав Кірбі під час брифінгу для журналістів в середу. - Наразі тривають активні бойові дії. Ми очікуємо, що так буде ще певний час".
Він також зауважив, що США не очікують, що бойові дії припиняться на час зими.
- Голос Америки
"Більше допомоги вже в дорозі" - посли США, Британії реагують на атаки безпілотників
"Безпілотники в Києві сьогодні вранці, але я знаю, що прокидатися від російських бомб вже стало надто частим явищем, яке українці з хоробрістю та гідністю переживають по всій Україні", - написала посол США Бріджит Брінк, у середу.
14 грудня, Київська мерія повідомила, що в небі над Києвом та областю українські військові збили 13 дронів - "шахедів". Посилаючись на інформацію ЗСУ, міська влада вказала, що дрони запускали з регіону Азовського моря.
Брінк запевнила - США надають все більше допомоги Україні. "Ми з вами – ще більше допомоги вже в дорозі", - йдеться в дописі посадовиці.
У Пентагоні підтверджують плани відправити Україні системи протиракетної оборони Patriot. Цю інформацію, про яку раніше повідомили американські медіа, підтвердили для Голосу Америки неназвані високопосадовці Міноборони США.
"Офіційне оголошення може відбутись уже цього тижня", - пише кореспондентка у Пентагоні Карла Бабб.
План Пентагону має бути схвалений міністром оборони Ллойдом Остіном, а пізніше підписаний президентом Джо Байденом.
На нові напади на Київ відреагувала і посол Великої Британії в Україні Мелінда Сіммнос.
"Тримають подалі від вікон і чую вибухи назовні. Сьогодні атаки на Київ розпочались рано", - йдеться в соцмедійному дописі посадовиці.
В іншому дописі посол поділилась переживаннями під час вибухів: "Я сиділа в коридорі без вікон і повільно повторювала дієслова руху. Я ненавиділа вчити їх свого часу. Хто знав тоді, яка це може бути важлива вправа для декомпресії".
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