Білий дім підсвітили кольорами веселки, на честь підписання Байденом закону про захист шлюбу

Білий дім США освітили кольорами веселки, після того, як президент США Джо Байден підписав Закон "Про повагу до шлюбу".

Церемонія підписання, на якій були присутні більше 2000 гостей, відбулась на галявині Білого дому у вівторок.

Закон захищає право на одностатеві та міжрасові шлюби, вимагає визнання шлюбів між штатами та на федеральному рівні, а також скасовує закон 1996 року, який визначав шлюб як "лише правовий союз між одним чоловіком і однією жінкою як чоловік та жінка".

"Шлях до цього моменту був довгий, але ті, хто вірить у рівність та справедливість, ви ніколи не здаєтесь", - заявив Байден у своєму виступі на події.

Президент США також відзначив, що Палата представників США затвердила цей закон якраз в той день, коли з російського ув'язнення було звільнено баскетбольну зірку Америки Бріттні Грайнер. Дружина Грайнер привітала звільнення словами: "Сьогодні моя родина об'єдналась".