Жодна країна не може самостійно вирішувати питання міграції - Блінкен

Державний секретар США Ентоні Блінкен виступив із заявою з нагоди Міжнародного дня мігранта, наголосивши, що США віддані справі підтримки безпечної, упорядкованої та гуманної міграції по всьому світу.

Сотні мільйонів людей по світу мігрують для роботи, навчання, пошуку нових можливостей чи возз’єднання з родинами, зазначив Блінкен і додав, що «близько 100 мільйонів людей також трагічно були вимушено переміщені по всьому світу, в тому числі через крах авторитарних режимів».

«Конфлікти, насильство, переслідування, порушення прав людини та зловживання, економічні труднощі, а також зміна клімату спонукають людей здійснювати небезпечні подорожі в пошуках безпеки та кращих можливостей. Проблеми нелегальної міграції, які посилились через COVID-19 і кліматичні наслідки, складні, але не є невирішальними, якщо країни зроблять це разом. Жодна країна не може самостійно вирішувати питання міграції», - йдеться в заяві Блінкена.

Сполучені Штати визнають, що для досягнення безпечної, упорядкованої, гуманної та законної міграції нам потрібні комплексні регіональні та глобальні плани, які б вирішували ці складні проблеми, зазначив очільник зовнішньополітичного відомства.

«Сполучені Штати пишаються тим, що є найбільшим постачальником гуманітарної допомоги в усьому світі, яка охоплює потребуючих людей, включаючи біженців, жертв конфлікту, внутрішньо переміщених осіб, осіб без громадянства та вразливих мігрантів», - заявив Блінкен та зазначив, що у 2022 фінансовому році Сполучені Штати надали понад 17 мільярдів доларів гуманітарної допомоги, що на 30% більше, ніж у попередньому році.

Ентоні Блінкен запевнив, що Сполучені Штати мають намір співпрацювати з урядами, громадянським суспільством, міжнародними організаціями та іншими партнерами для усунення основних причин нелегальної міграції та заради гуманного управління міграцією.