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Україна – на останньому, 10-му місці у списку країн, що потребують допомоги – Міжнародний комітет порятунку (IRC)
Міжнародні організації, що займаються гуманітарною допомогою у світі, стурбовані, що обсяги міжнародної допомоги, які надають розвинуті країни, скорочуються.
Вони звертають увагу на те, що найбільше допомоги дістається Україні та українцям як тим, що стали переміщеними особами всередині країни, так і тим, що стали біженцями переважно в країнах Європи, при цьому бюджет для допомоги найбіднішим країнам світу зменшується.
Міжнародний комітет порятунку (IRC), гуманітарна організація, що діє у 40 країнах світу, поставив Україну на останнє, 10-те місце, у списку країн з найгострішими гуманітарними проблемами на 2023 рік, Emergency Watchlist 2023, попри те, що війна проти України породила «найбільшу у світі кризу переміщення».
У заяві організації мовиться, що за да ними Агентства ООН у справах біженців (УВКБ ООН), війна в Україні спричинила «найшвидшу та найбільшу кризу переміщення у світі за десятиліття». Багато людей, які залишилися в Україні, стикаються з холодом, браком доступу до їжі, води, медичного обслуговування та інших необхідних речей, зазначається у заяві.
Попри це, IRC поставив Україну на найнижче місце у списку з 10-ти країн, де можлива наступного року гуманітарна криза. Таку оцінку Україна отримала «лише тому, що величезний масштаб міжнародної реакції допоміг принаймні дещо пом’якшити вплив війни, порівняно з іншими країнами списку», пояснює організація у своїй заяві від 14 грудня.
Пріоритети донорів змінилися, а потреби найбідніших – ні, вважають в IRC
Гіршими, ніж в Україні, за очікуваннями експертів, наступного року будуть справи у Сомалі, Ефіопії, Афганістані, Демократичній Республіці Конго, Ємені, Сирії, Південному Судані, Буркіна-Фасо та Гаїті.
У цих найбідніших країнах світу, частина з яких також охоплені війною, проживає понад 300 мільйонів людей, половина з яких - діти, які нагально потребують допомоги. Але, як побоюються в IRC, вони втратили пріоритет після вторгнення Росії в Україну.
Як повідомив цього тижня американський часопис Foreign Policy, в IRC вважають, що деякі європейські країни, які прийняли у себе українських біженців, витратили на них частину грошей з бюджетів закордонної допомоги, які і так були скорочені протягом останніх років.
У розмові зі ЗМІ представники IRC наголосили, що «життєво важливо, щоб підтримка біженців, які тікають з України, не відбувалася за рахунок мільйонів біженців та інших людей, які перебувають у кризових ситуаціях у всьому світі».
Як кажуть представники IRC, їхній «Список надзвичайних ситуацій на 2023 рік» показує, що «потрібні рекордні обсяги гуманітарної допомоги», адже «кризи погіршуються та прискорюються», а грошей для реагування стає менше.
За даними IRC, у 2014 році гуманітарної допомоги потребував 81 мільйон людей у всьому світі; сьогодні це число становить 339 мільйонів. Близько 90% з них живуть у країнах зі списку спостереження за надзвичайними ситуаціями.
У 2022 році, за підрахунками IRC, дефіцит фінансування допомоги найбіднішим країнам скаладав 27 мільярдів доларів, у той час як 10 років тому він становив 24 мільярда доларів.
Європейців звинувачують у «подвійних стандартах» щодо біженців
Подібні занепокоєння висловлювали раніше й інші організації, що займаються гуманітарною допомогою у світі. Як повідомляли ЗМІ, наприкінці листопада католицькі організації у Великій Британії критикували уряд, який не збільшив обсяг міжнародної допомоги до 0,7% від ВВП, як обіцяли консерватори, а залишив на рівні 0,5% до 2028 року, як заявили тоді в уряді, через пандемію COVID-19.
У травні президент Міжнародної федерації товариства Червоного Хреста і Червоного Півмісяця Франческо Рокка звинуватив країни ЄС у тому, що вони використовують подвійні стандарти до біженців з України та з країн Африки та регіону Середземного моря, коли одним надають максимальну допомогу і сприяння, а інших намагаються не впустити на територію ЄС.
Подібну критику навесні висловлював на адресу Європи і Папа Римський Франциск, який заявив, що біженців ділять на категорії, в залежності від кольору шкіри. "Ми - расисти, і це погано", - заявив тоді Понтифік.
У європейських країнах відповідали на цю критику тим, що біженці, за міжнародними правилами, мають просити притулку у найближчих безпечних країнах, а для українців це – країни Європи.
Численні коментатори зауважували, що на суспільні настрої впливає і зростання популярності по всій Європі правих партій, які виступають проти арабських та африканських іммігрантів.
Критики вважають, що європейці прийняли гостинніше українських біженців через культурну близькість. На цьому тлі деякі уряди скоротили витрати на закордонну допомогу за рахунок збільшення витрат всередині країни, що однак не суперечить правилам надання міжнародної допомоги. Серед таких країн були держави, які традиційно надавали значну допомогу бідним країнам – Данія, Швеція та Велика Британія.
У повідомленні використано інформацію Foreign Policy, DW, Crux.
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WP: США розглядають питання передачі Україні обладнання для «розумних» бомб
США можуть передати Україні електронне обладнання, яке перетворює некеровані авіаційні боєприпаси на «розумні» бомби, здатні з високим ступенем точності вражати позиції противника. Про це пише видання The Washington Post, посилаючись на американських високопосадовців, знайомих із ситуацією.
Комплект обладнання, так званий «сумісний боєприпас прямої атаки» Joint Direct Attack Munition (JDAM) включає пристрій глобального позиціонування (GPS) і може бути прикріплений до різних видів зброї. Американські військові використовували цю технологію для авіабомб вагою до 900 кілограмів.
Видання зазначає, що поки не зрозуміло, чи схвалив президент США Джо Байден, чи хтось із його головних радників із національної безпеки, пропозицію передати JDAM Україні.
Співрозмовники газети також не уточнили, в яких системах із арсеналу сил оборони України ці комплекти можуть використовуватися.
Раніше США вже оснащували Україну передовим озброєнням, зокрема, високошвидкісними протирадіолокаційними ракетами HARM і високоточними ракетними системами HIMARS.
Наприкінці жовтня США передали Україні перші два зенітні ракетні комплекси NASAMS – систему протиповітряної оборони середньої дальності.
13 грудня телеканал CNN і агентство Reuters із посиланням на високопосадовців повідомили, що адміністрація президента США готується передати Україні зенітно-ракетні комплекси Patriot – найсучасніший засіб протиповітряної оборони. Система розрахована на ураження цілей, що летять із надзвуковою швидкістю, і може одночасно відстежувати до 125 цілей та наводити ракети на шість із них.
США і ЄС прискорили постачання засобів протиповітряної оборони Україні після масованих ракетних обстрілів та атак дронів з боку Росії, починаючи з 10 жовтня.
- Голос Америки
У Конгресі США ініціюють резолюцію про виключення Росії з Ради Безпеки ООН
Американські конгресмени, які очолюють Комісію з безпеки та співробітництва в Європі, також відомої як Гельсінська комісія, ініціювали резолюцію, що закликає адміністрацію президента США Джо Байдена розпочати процес виключення Росії зі складу постійних членів Ради Безпеки ООН.
Як зазначають конгресмени Стів Коен з Теннессі та Джо Вілсон з Південної Кароліни, у двопартійному проекті резолюції, у світлі неспровокованого вторгнення Росії в Україну та триваючої війни проти України, присутність Росії в Раді Безпеки ООН «порушує цілі та принципи Організації Об’єднаних Націй».
Резолюція закликає Конгрес визнати, «що Російська Федерація неодноразово, навмисне та грубо порушувала цілі та принципи Організації Об’єднаних Націй».
Проект резолюція також звертається до адміністрації президента Байдена, щоб вона почала працювати через Державний департамент та інші відомства з союзниками, партнерами та іншими країнами, щоб «обмежити, призупинити або припинити права та привілеї», які Російська Федерація використовує в Раді Безпеки ООН відповідно до Статуту Організації Об’єднаних Націй».
Обговорення проекту резолюції має відбутися у четвер, 15 грудня, о 10:00 за вашингтонським часом (о 17:00 за київським).
Як зазначають конгресмени у своїй заяві, 12 жовтня вони надіслали листа держсекретарю США Ентоні Блінкену, де закликали його ініціювати процес заміни Росії в Раді Безпеки ООН як п'ятого постійного члена. Нинішній проект резолюції є продовженням цих зусиль.
Представники США в ООН під час засідань Ради Безпеки ООН постійно закликають Росію припинити незаконну агресію проти України, що призвела до найбільшої міграційної кризи з часу ІІ Світової війни.
Генеральна асамблея ООН ухвалила вже низку резолюцій із засудженням російської агресії. 14 листопада на своїй 11-тій надзвичайній спеціальній сесії Генасамблея ООН проголосувала за резолюцію «Забезпечення засобів правового захисту та репарацій, у зв’язку з агресією проти України», мета якої - створити механізми компенсації Україні збитків, завданих повномасштабною російською агресією.
Україна може замінити Росію як головного партнера Європи в енергетиці – експерти
Війна Росії проти України перевернула глобальний енергетичний ринок. Намагаючись використовувати нафту і газ як інструмент зброї, Москва лише «вистрелила собі в ногу», змушуючи країни Європи шукати інших постачальників, використовувати інші джерела енергії, розробляти альтернативні проекти, вважають експерти.
На їхню думку, місце, яке звільнила Росія у повоєнній енергетичній архітектурі Європи може зайняти саме Україна, принаймні, на ринку електроенергії та використання газосховищ.
Про це провідні американські аналітики нещодавно дискутували Вашингтоні на конференції, яку організувала Фундація "США-Україна" у співпраці з Посольством України у США.
У час, коли майже половина української інфраструктури зруйнована, а мільйони українців періодично залишаються без світла та опалення через російські бомбардування, Україна непомітно інтегрується у європейську енергосистему, каже Андерс Аслунд, дослідник американського аналітичного центру "Атлантична рада".
«З березня цього року Україна приєдналася до європейської електромережі. Вона була спочатку постачальником, а потім стала імпортувати електроенергію з Європи, коли її електромережу почали бомбардувати росіяни», – каже Аслунд.
Так само з газом, зауважує експерт, Україна зараз імпортує російський газ з Європи. Але це не надовго, бо, за його словами, Росія зберігає транзит через Україну, бо постачає газ фактично лише для двох країн – Словаччини та Угорщини, де вона все ще має підтримку і може зупинити постачання газу для них в один день.
«Це суто політичне рішення», – каже Аслунд.
Україна має стати постачальником енергії для Європи, тому що це забезпечить бізнес-основу для платежів УкраїніКурт Волкер
Натомість Україна зі своїми газосховищами приходить на допомогу Європі. Попри те, що її територію постійно обстрілюють, Україна змогла запропонувати потужності своїх газосховищ європейським країнам, які потребують зробити запаси газу на зиму.
А в наступні роки роль України на європейському ринку може стати ще значнішою, кажуть західні експерти. Як зауважує Аслунд, Європа потребує «зеленої енергетики», яку Україна може виробляти на вітряних та гідроелектростанціях за ціни, з якими європейські виробники не зможуть конкурувати.
Після війни Україна може стати одним з головних постачальників електроенергії для Європи, вважає Курт Волкер, колишній посол США в НАТО, який зараз працює у Центрі аналізу європейської політики (СЕРА).
«Україна має стати постачальником енергії для Європи, тому що це забезпечить бізнес-основу для платежів Україні. Це забезпечить постачання енергії в Європу, але за нижчою ціною для споживачів, і це замінить російську енергію, і це буде ще одна сфера, де можна прискорити в Україні реформи, які вкрай необхідні».
На думку Волкера, реформи в енергетиці Євросоюз і Україна мають починати вже зараз. Адже замість того, щоб надавати Україні бюджетну допомогу, ЄС зможе платити Києву за послуги в постачанні енергоносіїв, каже колишній спеціальний представник США з питань України.
Співробітниця з питань енергетики Трансатлантичної мережі лідерства Дебра Кейган вважає, що зараз, коли значна частина радянської енергетичної спадщини лежить у руїнах, є добрий час для того, щоб модернізувати українську енергомережу, щоб вона відповідала потребам часу.
«Я вважаю, що надзвичайно важливо, щоб ми дивилися на ці рішення з точки зору 21-го століття, замість генераторів, але я думаю, потрібно подивитися на технологію мікромереж, збільшити її застосування до масштабів України», - зазначила пані Кейган.
Подібно до того, як військові в Україні вдосконалюють західні системи озброєння, які їй постачають західні країни, так може статися і в енергетиці»Дебра Кейган
Мікромережі або розумні мережі - це технологія, що включає невелику кількість споживачів, які використовують місцеве джерело енергії. Така мережа є автономною, але одночасно вона підключена і до централізованої мережі, тобто вона є дуже стійка, вважає дослідниця, яка багато років пропрацювала в урядових установах США.
Єдина проблема – їх ще ніхто не застосовував на території розміром з Україну. Але, як вважає Кейган, у цьому є і переваги – нові технології принесуть приватні компанії, у чиїх інвестиціях Україна вкрай зацікавлена. Також українці, які зарекомендували себе як винахідливі інноватори, можуть бути співтворцями цих змін.
«Ми хочемо залучити до цього приватну промисловість, тому що вони справді володіють багатьма технологіями. І я думаю, що в довгостроковій перспективі це буде велика перевага, бо Україна може стати моделлю, зразком для інших у розвитку технології розумних електромереж. Подібно до того, як військові в Україні вдосконалюють західні системи озброєння, які їй постачають західні країни, так може статися і в енергетиці», – розповіла Кейган.
Дослідниця каже, що за цими технологіями – майбутнє в Європі та США, де замість 5 мільйонів людей, в мережі хочуть мати 5 тисяч людей. Бо таку мережу легше полагодити, і якщо виникає проблема з електрикою, то від мережі не відключиться місцевий шпиталь чи школа.
Українці показали, що вони можуть створити ефективні державні інституціїЕдвард Чоу
Залучення західних інвестицій може допомогти вирішити ще одну давню проблему в енергетичному секторі України – корупцію, переконаний аналітик Центру стратегічних і міжнародних досліджень США Едвард Чоу, який добре знає українські труднощі.
«У минулому причиною корупції було те, що уряд вручну контролював енергетичною галуззю, встановлював ціни на енергію. Це давало можливості для корупції, і бізнес-групи контролювали сектор. Але українці зараз, коли йшлося про армію, показали, що за допомогою міцного громадського сектора вони можуть створити ефективні державні інституції. Крім того, Україні будуть потрібні гроші, вона потребуватиме великої фінансової допомоги від Заходу», – каже Чоу.
А гроші, як зауважує дослідник, який понад 40 років пропрацював у приватному секторі, завжди приходять з певними умовами. Він каже, що українські урядовці повинні розуміти, що майбутні угоди включатимуть гроші західних платників податків.
«І ці угоди будуть виглядати зовсім не так, як було в минулому», – прогнозує аналітик.
Енергетична інтеграція потягне за собою і всю українську економіку, переконані експерти. Андерс Аслунд прогнозує, що якщо Україна швидко ухвалить спільне законодавство Європейського Союзу, вона могла б стати членом ЄС вже до 2030 року.
Благодійна організація з Кельну відправляє вантажі медичної допомоги до України. Відео
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