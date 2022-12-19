Гутерріш наразі не бачить можливості для ефективних мирних перемовин у війні Росії проти України

Генеральний секретар ООН Антоніу Гутерріш каже, що оптимістично налаштований щодо можливості мирного врегулювання у війні Росії проти України наступного року, але наразі не бачить готовності до перемовин. Про це посадовець заявив під час прес-конференції в понеділок.

Гутерріш зазначив: "Я не маю оптимізму щодо ефективних мирних перемовин у найближчому майбутньому. Я переконаний, що військове протистояння триватиме і все ще потрібно чекати на час, коли будуть можливі серйозні перемовини про мир", - заявив він.

Тому, сказав Гутерріш, ООН зараз фокусується на таких питаннях, як розвиток Чорноморської зернової ініціативи, зокрема розширення експорту добрив через Чорне море, обмін полоненими, та інше.

"Ми не маємо ілюзій щодо можливості справжніх мирних перемовин в найближчому майбутньому", - додав він.

Гутерріш вказав, що має "потужні сподівання" щодо того, що мир в Україні можна досягнути наступного року.

Посадовець також засудив репресії Ірану щодо протестувальників. У своїй прес-конференції очільник ООН багато уваги приділив питанням міжнародної координації у сфері подолання зміни клімату. Він оголосив, що у вересні 2023 року країни проведуть новий "без балаканини" саміт щодо подолання зміни клімату, а також висловився на підтримку "пакту солідарності", який покладає на багатші країни більше відповідальності в цій сфері.