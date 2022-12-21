Patriot ефективні проти ракет, менш доцільні проти дронів - Західні експерти

Система протиповітряної оброни Patriot, яку США планують надати Україні, стане "критично важливим активом для захисту народу України проти російського варварського нападу на критично важливу інфраструктуру України", заявив посадовець Білого дому під час спілкування з журналістами у вівторок.

Він оголосив, що США тренуватимуть українських військових управлінню батареєю Patriot. Навчання відбуватимуться в третій країні.

"Гарною новиною" назвав надання системи Patriot дослідник Вашингтонського Центру стратегічних і міжнародних досліджень Мік Раян.

Як написав Washington Post, система має складні радари, які визначають загрози, що наближаються, включно з крилатими та балістичнмим ракетами та запускають далекобійні ракети, щоб їх перехопити.

Батарея Patriot "однозначно зіб'є крилаті ракети, балістичні ракети і російські бомбардувальники", заявив генерал США (у відст) Беррі Маккефрі в інтерв'ю MSNBC. Він, однак, відзначив, що вартість ракети - 4 мільйони доларів, "тому немає великої доцільності в тому, щоб збивати нею іранські дрони, вартістю по 50 000 доларів кожен". Для того, щоб інтегрувати систему ППО, Україні знадобиться до півроку, каже Маккефрі.

Він також зауважив, що в оголошенні йдеться про те, що Україна отримає одну батарею Patriot, і порівняв це з тим, що США мають 50 таких систем.

Як повідомляв Голос Америки, колишній командувач сил США у Європі Бен Годжес під час події у вівторок в Атлантичній Раді назвав надання системи Patriot "краплею в морі".

"Patriots – величезне покращення можливостей. Проблема полягає в тому, що це крапля в морі, з точки зору потужностей. Припустимо, що є одна батарея із шістьма чи вісьмома пусковими установками. Цього буде достатньо, щоб захистити одне місто від крилатих ракет і літаків, якщо вона належним чином інтегрована в усі інші системи. Протиповітряна та протиракетна оборона мають бути інтегрованою мережею систем», - наголосив під час події колишній американський генерал Бен Годжес.

Системи Patriot - не найважливіший елемент допомоги США та НАТО, твітує колишній командувач військами США в Європі Марк Гертлінг.

"Критично важливо для майбутнього України поєднати військові спроможності та відповідне тренування для майбутніх операцій", - написав він у Twitter.

В Білому домі заявили, що США продовжать надавати пріоритетного значення іншим системам протиповітряної оборони, включаючи NASAMS, HAWKs, Stingers, та обладнанню проти дронів.

В Росії різко відреагували на можливість поставки систем Україні і заявили, що системи та будь-які команди, які їх супроводжують, стануть "законною ціллю" для російських військових. Речниця російського МЗС Захарова звинуватила США в тому, що вони фактично стали стороною конфлікту і поставка систем може стати "ще одним провокаційним кроком США". Україна та міжнародна спільнота підтверджують право України на захист від російської агресії.