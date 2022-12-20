Новини про Patriots - історична подія, але Україні потрібно більше потужностей – експерти

Повідомлення про те, що США направлять для України систему протиракетної оборони Patriot - історична подія, з точки зору можливостей, які матимуть українські збройні сили. Втім Україні досі необхідно більше інтегрованих потужностей, які діють у комплексі, - наголосили експерти під час дискусії в аналітичному центрі "Атлантична Рада", що відбувся у вівторок, 20 грудня.

”Patriots” – величезне покращення можливостей. Проблема полягає в тому, що це крапля в морі з точки зору потужностей.

Patriots – величезне покращення можливостей. Проблема полягає в тому, що це крапля в морі, з точки зору потужностей. Припустимо, що є одна батарея із шістьма чи вісьмома пусковими установками. Цього буде достатньо, щоб захистити одне місто від крилатих ракет і літаків, якщо вона належним чином інтегрована в усі інші системи. Протиповітряна та протиракетна оборона мають бути інтегрованою мережею систем», - наголосив під час події колишній американський генерал, колишній командувач сил США у Європі Бен Годжес.

Схожої думки дотримується і колишній міністр оборони України, а нині - почесний співробітник Євразійського центру "Атлантична рада" Андрій Загороднюк. За словами Загороднюка, новини про системи Patriot дуже позитивні, але Україні також потрібні й інші системи протиповітряної оборони, яких досі бракує.

Водночас Загороднюк наголошує на тому, що повідомлення про системи Patriot - історична подія.

«Ще нещодавно це було навіть важко уявити. Пам’ятаємо, як тривали дискусії із Міноборони США, як навіть не було сенсу розпочинати ці дискусії», - згадує колишній міністр оборони України.

Нам потрібно більше протиповітряної оборони та протиракетної оборони, щоб мати можливість захистити як цивільних, так і цивільну інфраструктуру.

На необхідності більшої кількості систем протиповітряної та протиракетної оборони для захисту цивільних та цивільної інфраструктури наголосила голова Комітету Верховної Ради з питань інтеграції України до ЄС Іванна Климпуш-Цинцадзе.

«Україна отримує багато генераторів від урядів та міжнародних організацій, волонтерських та гуманітарних організацій. Втім, це не вирішує проблему. Щоб пережити жахливу для нас зиму, нам потрібні серйозні ремонтні потужності, щоб відремонтувати електромережі. Нам потрібно більше протиповітряної оборони та протиракетної оборони, щоб мати можливість захистити як цивільних, так і цивільну інфраструктуру», - наголосила Климпуш-Цинцадзе.

На тлі повідомлень про ризики підготовки Росії до нового широкомасштабного наступу на Україну в найближчі місяці, про які раніше повідомляв Голос Америки, колишній командувач сил США у Європі Бен Годжес наголосив, що ставиться серйозно до оцінок міністра оборони Олексія Резнікова та головнокомандувача ЗСУ Валерія Залужного про ймовірність нових атак Росії з півночі та спроб захопити Київ.

Годжес наголошує, що російські сили навряд чи зможуть забезпечити матеріально-технічне забезпечення, необхідне для навчання, оснащення та створення великої боєздатної сили. «Це реальна загроза десь навесні, якщо українцям не вдасться досягти до цього часу значних успіхів на півдні, що змусило б росіян на це реагувати», - говорить колишній командувач сил США у Європі.

Якщо Україна почне два контрнаступи, то, ймовірно, Росія потерпить поразку в обидвох. Нам потрібно використати цю вразливість, але є проблема – для цього нам не вистачає зброї та амуніції.

Росія може дочекатись кінця зими, набрати сил, навчити їх, відновити підрозділи, і спробувати атакувати знову, - вважає Загороднюк.

«Звичайно – це загроза, тому ми повинні бути до цього готовими, - говорить він. Хоча я не думаю, що ця спроба буде успішною. Думаю, ми побачимо принципові проблеми із російськими збройними силами, які вони не зможуть вирішити ані за місяць, ані за три роки. Мабуть, при нинішньому режимі, вони взагалі не зможуть їх вирішити», - аналізує Загороднюк.

За його словами, Росія уразлива, зокрема, через централізований процес ухвалення рішень: «Якщо Україна почне два контрнаступи, то, ймовірно, Росія потерпить поразку в обидвох. Нам потрібно використати цю вразливість, але є проблема – для цього нам не вистачає зброї та амуніції. Ми все ще рухаємось дуже-дуже повільними кроками».

Раніше, як повідомляв Голос Америки, експерти "Атлантичної Ради" також заявляли, що початок зими не означає, що український контрнаступ має зупинитися, тим більше, що Україна отримала великий поштовх із визволенням Херсона, а Росія перебуває у «найбільш вразливій ситуації» з часу початку вторгнення. Вони наголошували, що Україна буде просуватися вперед, і її потрібно максимально в цьому підтримувати.

Пропозиції щодо того, щоб підштовхувати українців на поступки, відходять, на думку експертів, на задній план, бо у Білому домі переважає думка, що Кремль не демонструє ознак готовності до переговорів.

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