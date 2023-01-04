Москва визнала більше загиблих в Макіївці російських солдатів і дорікнула за мобільні телефони

Москва була змушена визнати, що у захопленому Росією українському місті Макіївка на Донеччині загинуло значно більше російських військових внаслідок артилерійського удару збройних сил України завданого у новорічну ніч по місцю, де були скупчені росіяни.

Тепер офіційні російські представники кажуть, що там загинули принаймні 89 солдатів, хоча напередодні подавали цифру 63.

Це найбільші визнані Москвою втрати в Україні за один раз, і російське міністерство оборони каже, що там зокрема загинув заступник командира полку підполковник Бачурін.

З Українського боку лунають припущення, що російських загиблих в Макіївці значно більше, і що може йтися про 400 вбитих і ще 300 поранених.

Україна офіційно не подає подробиць того обстрілу, але російське міністерство оборони стверджує, що українці застосували ракетні системи залпового вогню подібні до HIMARS, які постачають США.

В той час як всередині Росії на адресу російських командувачів лунають звинувачення в некомпетентності і помилках, таких як скупчення військових поблизу складу з боєприпасами у Макіївці, у Москві заявляють, що проблемою було «масове використання» російськими солдатами мобільних телефонів.

В офіційній російській заяві про розслідування того випадку стверджується, що саме телефонні сигнали дозволили українцям виявити скупчення ворожої живої сили і поцілити у потрібне місце.

Російська заява також проголошує, що розслідування виявить відповідальних, які будуть покарані.

Агентство REUTERS вказує на те, що вже зараз виглядає як намагання російських представників спрямувати звинувачення на військових командирів середньої ланки чи місцевих посадовців окупаційної адміністрації Донеччини, але жодним чином не згадувати, що вторгнення було розпочате за наказом президента Путіна, і що саме він очолює командування війною.

«В Росії фактично заборонено прямо виступати проти війни, і відкрита критика війни також не дозволена з огляду на жорсткі обмеження у засобах масової інформації. Але майже вільно поводять себе так звані воєнні націоналістичні блогери, які активно підтримують війну», - пише агентство, вказуючи, що деякі з тих блогерів переходять на критику вищого військового командування.

Зокрема кореспондент Семьон Пєґов, який отримав від президента Путіна орден «За відвагу», написав у мережі Телеграм, що число російських втрат у Макіївці напевне зросте, бо «оголошені дані найімовірніше відображають тих, кого зразу опізнали. А список зниклих безвісти, на жаль, довший».

Український президент Володимир Зеленський рідко коментує окремі операції української армії, і він також досі не згадував про новорічну ніч у Макіївці.

Натомість Зеленський в останні дні повторив застереження, що Росія готує нові бомбардування українських міст і ймовірно планує нові великі наступальні операції проти України.

Українські військові командувачі також нещодавно говорили про стягування російських сил зокрема в Білорусі, звідки вже була спроба наступу на Київ на початку вторгнення в лютому минулого року.

Міністр оборони України Олексій Резніков заявив, що Москва готує другу велику мобілізацію, щоб збільшити чисельність російського війська на тлі воєнних невдач в Україні.

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