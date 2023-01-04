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Москва визнала більше загиблих в Макіївці російських солдатів і дорікнула за мобільні телефони
Москва була змушена визнати, що у захопленому Росією українському місті Макіївка на Донеччині загинуло значно більше російських військових внаслідок артилерійського удару збройних сил України завданого у новорічну ніч по місцю, де були скупчені росіяни.
Тепер офіційні російські представники кажуть, що там загинули принаймні 89 солдатів, хоча напередодні подавали цифру 63.
Це найбільші визнані Москвою втрати в Україні за один раз, і російське міністерство оборони каже, що там зокрема загинув заступник командира полку підполковник Бачурін.
З Українського боку лунають припущення, що російських загиблих в Макіївці значно більше, і що може йтися про 400 вбитих і ще 300 поранених.
Україна офіційно не подає подробиць того обстрілу, але російське міністерство оборони стверджує, що українці застосували ракетні системи залпового вогню подібні до HIMARS, які постачають США.
В той час як всередині Росії на адресу російських командувачів лунають звинувачення в некомпетентності і помилках, таких як скупчення військових поблизу складу з боєприпасами у Макіївці, у Москві заявляють, що проблемою було «масове використання» російськими солдатами мобільних телефонів.
В офіційній російській заяві про розслідування того випадку стверджується, що саме телефонні сигнали дозволили українцям виявити скупчення ворожої живої сили і поцілити у потрібне місце.
Російська заява також проголошує, що розслідування виявить відповідальних, які будуть покарані.
Агентство REUTERS вказує на те, що вже зараз виглядає як намагання російських представників спрямувати звинувачення на військових командирів середньої ланки чи місцевих посадовців окупаційної адміністрації Донеччини, але жодним чином не згадувати, що вторгнення було розпочате за наказом президента Путіна, і що саме він очолює командування війною.
«В Росії фактично заборонено прямо виступати проти війни, і відкрита критика війни також не дозволена з огляду на жорсткі обмеження у засобах масової інформації. Але майже вільно поводять себе так звані воєнні націоналістичні блогери, які активно підтримують війну», - пише агентство, вказуючи, що деякі з тих блогерів переходять на критику вищого військового командування.
Зокрема кореспондент Семьон Пєґов, який отримав від президента Путіна орден «За відвагу», написав у мережі Телеграм, що число російських втрат у Макіївці напевне зросте, бо «оголошені дані найімовірніше відображають тих, кого зразу опізнали. А список зниклих безвісти, на жаль, довший».
Український президент Володимир Зеленський рідко коментує окремі операції української армії, і він також досі не згадував про новорічну ніч у Макіївці.
Натомість Зеленський в останні дні повторив застереження, що Росія готує нові бомбардування українських міст і ймовірно планує нові великі наступальні операції проти України.
Українські військові командувачі також нещодавно говорили про стягування російських сил зокрема в Білорусі, звідки вже була спроба наступу на Київ на початку вторгнення в лютому минулого року.
Міністр оборони України Олексій Резніков заявив, що Москва готує другу велику мобілізацію, щоб збільшити чисельність російського війська на тлі воєнних невдач в Україні.
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Українська лауреатка "Греммі" Надія Шпаченко присвятила альбом війні і почала вивчати українську
Відома в США піаністка, і перша українка - власниця Греммі, Надія Шпаченко присвятила альбом війні в Україні. "Invasion" або ж вторнення - так назвала платівку уродженка Харкова. Кошти з продажу платівки Надія має намір надіслати на допомогу Україні. Крім того, титулована музикантка, яка в житті розмовляє російською, почала вчити українську мову.
Надія Шпаченко, відома піаністка, яка два роки тому отримала Греммі і стала сенсацією в українському медіапросторі, 24 лютого провела в сльозах. Російське вторгнення прийшлось на її день народження. Боляче було бачити, як бомблять рідний Харків, в якому провела дитинство.
"У мене багато неймовірних спогадів про дитинство там, і це було так боляче, що всі ці місця були знищені, місця, де я виростала, до яких я була прив’язана. Наприклад, був розгромлений на шматки оперний театр, а саме там я грала свій перший великий концерт із філармонійним оркестром, коли мені було 12 років. Також там моя родина, там мій тато, він цілий місяць був у бомбосховищі і йому довелося тікати з Харкова," – розповідає Надія.
Надія в перший же день війни вирішила допомогти Україні тим, що вміє найкраще, музикою. Подзвонила американському композитору, лауреату Пулітцерівської премії Луісу Спратлану.
"Коли почалася війна, ми поговорили в той же день, і він вирішив написати великий твір про війну, він мав багато злості, хотів висловити свої почуття, і я подумала, що це буде чудово, бо якщо він напише великий твір про війну, ми можемо записати альбом, який принесе користь українцям,"– розповіла піаністка.
Так і створили альбом "Вторгнення" з 13 композицій про війну. Надія до проекту залучила також митців з України – попросила, щоб вони намалювали ілюстрації своїх вражень від війни і від музики в альбомі. Так вийшла відеоінсталяція.
Надія почала регулярно влаштовувати концерти зі збору коштів разом із іншими музикантами українського походження. Так, на одному із них зібрали більше 45 тисяч доларів.
Також музикантка, яка виїхала з України у 1991-му і ніколи не говорила українською, почала глибше вивчати українську мову і культуру.
"З того часу, як почалася війна, я почала вивчати історію, слухаю курс лекцій Тімоті Снайдерса в Єльському університеті, і я так багато дізналась про історію України та дізналась, як українці були пригноблені, як українська мова була заборонена. Зараз я використовую Duolingo, який пропонує базову українську. Я розумію все досить добре, та поки що не почала розмовляти, але відчуваю, що вже готова почати," – каже Надія Шпаченко.
Також музикантка пофарбувала волосся у жовто-блакитний колір.
Надія Шпаченко: "Моє волосся - це мій фірмовий знак. Коли я виграла Греммі, у мене було блакитне волосся. У мене було фіолетове, руде, мені було цікаво експериментувати. Тепер я вирішила мати синьо-жовте волосся, це моє послання усім".
Усі кошти від продажу альбому "Вторгнення" Надія Шпаченко обіцяє передати на допомогу українській армії.
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- Голос Америки
Україна може отримати потужні американські Bradley, понад 4 мільйони доларів за кожен - ЗМІ
США обдумують можливість надання Україні бойових машин Bradley Fighting Vehicles, здатних знищити будь-яку іншу техніку на полі бою, включаючи танки - для посилення наземних бойових дій. Про це повідомляє американське видання The Hill.
Цей бойовий транспортний засіб є швидким і маневреним та вважається значно ефективнішим і швидшим, ніж M113, які були надані Україні Сполученими Штатами раніше, а їх потужніша підвіска збільшує швидкість на бездоріжжі. За даними видання Defense News, армія США планує до 2029 року закупити понад 700 бойових машин Bradley по 4.35 мальйонів доларів за одиницю.
“Bradley забезпечить суттєве підвищення наземної бойової спроможності, оскільки це, по суті, легкий танк", — сказав у коментарі виданню Блумберг Марк Канчіан, колишній аналітик Білого дому з оборонного бюджету, який зараз працює у Центрі стратегічних і міжнародних досліджень.
“На відміну від M113, Bradley добре озброєний потужною 25-мм гарматою та протитанковими ракетами TOW. У Сполучених Штатах багато Bradley, хоча деякі з них старіші та потребують модернізації, тому запаси не є проблемою», - додав експерт. Варто зауважити, що мине кілька місяців, перш ніж Україна зможе їх використовувати, оскільки екіпажі та інженери повинні пройти відповідне навчання.
Остаточне рішення про включення цих транспортних засобів до подальшого пакету військової підтримки на урядовому рівні ще не ухвалене, - повідомили джерела журналістам Bloomberg. Але таку можливість розглядають, додає видання, у відповідності до запитів Києва щодо потужностей, необхідних Україні для захисту.
Київ просить у західних союзників танки, ракети більшої дальності, броню та системи протиповітряної оборони, зокрема, через інформацію розвідки про те, що Росія готується активізувати своє вторгнення в Україну шляхом масованого наземного наступу.
Бойова машина Bradley, виготовлена компанією BAE Systems, є потужною легкоброньованою гусеничною машиною із запасом ходу приблизно 300 миль (480 км). Оснащена встановленою вогневою міццю середньої та великої дальності, машина здатна знищити будь-яку іншу техніку на полі бою, включаючи танки.
Як повідомляв Голос Америки, згідно з експертними прогнозами на 2023 рік, українці не відразу, але отримають потрібну зброю. Танки, дрони, ATACMS для України – найшвидший спосіб закінчити війну, вважають військові експерти.
«Це може звучати як парадокс, але військова підтримка України – це найшвидший шлях до миру», – сказав Столтенберг в інтерв’ю у останні дні 2022 року.Як повідомляв "Голос Америки", президент США Джо Байден підписав закон про бюджет країни на 2023 рік з витратами на рівні 1,7 трлн дол, серед яких, зокрема, передбачено майже 45 мільярдів доларів допомоги Україні. 9 млрд. дол. виділено на фінансування Ініціативи з безпекової допомоги Україні, яка передбачає, серед іншого, надання Україні устаткування, навчання, логістику та поставки на підтримку Збройних сил України.
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- Голос Америки
Держдеп: Спроби Кремля вселити страх в українців провалилися
Попри те, що традиційно зимові свята є періодом радості та миру, Росія вирішила посилити свою кампанію із використання зими як зброї, завдавши шквалу ракетних і безпілотних атак на критичну інфраструктуру України. Втім нові спроби Кремля вселити страх і безнадію в серця українців зазнали краху. Про це 3 січня, на першому брифінгу в цьому році, заявив речник Державного департаменту США Нед Прайс.
“Серед звуків повітряних тривог і невизначеності повсякденного життя українці вшановували своїх героїв і cвяткували їхні успіхи в боротьбі. Ми будемо з Україною стільки, скільки потрібно. Як ми вже казали, президент Путін може вирішити припинити цю війну сьогодні. Ми закликаємо Росію припинити атаки, вивести свої війська з України і взяти на себе зобов'язання щодо миру в Україні”, - заявив Прайс.
В Держдепі нагадали, що після повномасштабного російського вторгнення тисячі мирних українців були вбиті, багато були поранені і багато стали жертвами військових злочинів та звірств, скоєних Росією та силами, які її підтримують.
Нед Прайс наголосив, що внаслідок військових дій в Україні 5,9 мільйонів людей змушені були переселитися, а понад 7,8 млн біженців покинули країну.
“Крім того, Кремль ускладнив життя сімей у всьому світі, стримавши централізовані постачання продовольства в країни, що розвиваються, і посиливши нестабільність на енергетичних ринках, що вплинуло на ланцюги поставок і зростання інфляції”, - заявив Прайс.
Він додав, що дії Кремля спричинили зворотні наслідки у світі: “Злочинні плани зруйнувати трансатлантичну єдність мали протилежний ефект. Ми з нетерпінням чекаємо на приєднання Фінляндії та Швеції до НАТО та розширення Альянсу, який є сильнішим і постійнішим, ніж будь-коли. Країни-члени ЄС і НАТО залишаються повністю відданими підтримці України”.
Також у Держдепі нагадали, що президент США Джо Байден підписав бюджет на 2023 рік, у якому, серед іншого, закладено майже 45 млрд доларів додаткового фінансування для України.
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