Держдеп: Спроби Кремля вселити страх в українців провалилися 

Відома в США піаністка, і перша українка - власниця Греммі, Надія Шпаченко присвятила альбом війні в Україні. "Invasion" або ж вторнення - так назвала платівку уродженка Харкова. Кошти з продажу платівки Надія має намір надіслати на допомогу Україні. Крім того, титулована музикантка, яка в житті розмовляє російською, почала вчити українську мову.

Надія Шпаченко, відома піаністка, яка два роки тому отримала Греммі і стала сенсацією в українському медіапросторі, 24 лютого провела в сльозах. Російське вторгнення прийшлось на її день народження. Боляче було бачити, як бомблять рідний Харків, в якому провела дитинство.

"У мене багато неймовірних спогадів про дитинство там, і це було так боляче, що всі ці місця були знищені, місця, де я виростала, до яких я була прив’язана. Наприклад, був розгромлений на шматки оперний театр, а саме там я грала свій перший великий концерт із філармонійним оркестром, коли мені було 12 років. Також там моя родина, там мій тато, він цілий місяць був у бомбосховищі і йому довелося тікати з Харкова," – розповідає Надія.

Надія в перший же день війни вирішила допомогти Україні тим, що вміє найкраще, музикою. Подзвонила американському композитору, лауреату Пулітцерівської премії Луісу Спратлану.

"Коли почалася війна, ми поговорили в той же день, і він вирішив написати великий твір про війну, він мав багато злості, хотів висловити свої почуття, і я подумала, що це буде чудово, бо якщо він напише великий твір про війну, ми можемо записати альбом, який принесе користь українцям,"– розповіла піаністка.

Так і створили альбом "Вторгнення" з 13 композицій про війну. Надія до проекту залучила також митців з України – попросила, щоб вони намалювали ілюстрації своїх вражень від війни і від музики в альбомі. Так вийшла відеоінсталяція.

Надія почала регулярно влаштовувати концерти зі збору коштів разом із іншими музикантами українського походження. Так, на одному із них зібрали більше 45 тисяч доларів.

Також музикантка, яка виїхала з України у 1991-му і ніколи не говорила українською, почала глибше вивчати українську мову і культуру.

"З того часу, як почалася війна, я почала вивчати історію, слухаю курс лекцій Тімоті Снайдерса в Єльському університеті, і я так багато дізналась про історію України та дізналась, як українці були пригноблені, як українська мова була заборонена. Зараз я використовую Duolingo, який пропонує базову українську. Я розумію все досить добре, та поки що не почала розмовляти, але відчуваю, що вже готова почати," – каже Надія Шпаченко.

Також музикантка пофарбувала волосся у жовто-блакитний колір.

Надія Шпаченко: "Моє волосся - це мій фірмовий знак. Коли я виграла Греммі, у мене було блакитне волосся. У мене було фіолетове, руде, мені було цікаво експериментувати. Тепер я вирішила мати синьо-жовте волосся, це моє послання усім".

Усі кошти від продажу альбому "Вторгнення" Надія Шпаченко обіцяє передати на допомогу українській армії.

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