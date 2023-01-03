Україна може отримати потужні американські Bradley, понад 4 мільйони доларів за кожен - ЗМІ 

США обдумують можливість надання Україні бойових машин Bradley Fighting Vehicles, здатних знищити будь-яку іншу техніку на полі бою, включаючи танки - для посилення наземних бойових дій. Про це повідомляє американське видання The Hill .

Цей бойовий транспортний засіб є швидким і маневреним та вважається значно ефективнішим і швидшим, ніж M113, які були надані Україні Сполученими Штатами раніше, а їх потужніша підвіска збільшує швидкість на бездоріжжі. За даними видання Defense News, армія США планує до 2029 року закупити понад 700 бойових машин Bradley по 4.35 мальйонів доларів за одиницю.

“Bradley забезпечить суттєве підвищення наземної бойової спроможності, оскільки це, по суті, легкий танк", — сказав у коментарі виданню Блумберг Марк Канчіан, колишній аналітик Білого дому з оборонного бюджету, який зараз працює у Центрі стратегічних і міжнародних досліджень.

“На відміну від M113, Bradley добре озброєний потужною 25-мм гарматою та протитанковими ракетами TOW. У Сполучених Штатах багато Bradley, хоча деякі з них старіші та потребують модернізації, тому запаси не є проблемою», - додав експерт. Варто зауважити, що мине кілька місяців, перш ніж Україна зможе їх використовувати, оскільки екіпажі та інженери повинні пройти відповідне навчання.

Остаточне рішення про включення цих транспортних засобів до подальшого пакету військової підтримки на урядовому рівні ще не ухвалене, - повідомили джерела журналістам Bloomberg . Але таку можливість розглядають, додає видання, у відповідності до запитів Києва щодо потужностей, необхідних Україні для захисту.

Київ просить у західних союзників танки, ракети більшої дальності, броню та системи протиповітряної оборони, зокрема, через інформацію розвідки про те, що Росія готується активізувати своє вторгнення в Україну шляхом масованого наземного наступу.

Бойова машина Bradley, виготовлена компанією BAE Systems, є потужною легкоброньованою гусеничною машиною із запасом ходу приблизно 300 миль (480 км). Оснащена встановленою вогневою міццю середньої та великої дальності, машина здатна знищити будь-яку іншу техніку на полі бою, включаючи танки.

Як повідомляв Голос Америки , згідно з експертними прогнозами на 2023 рік, українці не відразу, але отримають потрібну зброю. Танки, дрони, ATACMS для України – найшвидший спосіб закінчити війну, вважають військові експерти.

«Це може звучати як парадокс, але військова підтримка України – це найшвидший шлях до миру», – сказав Столтенберг в інтерв’ю у останні дні 2022 року.