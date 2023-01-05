Актуально
Західна бронетехніка Україні? Так! Танки?..
Український президент Володимир Зеленський закликав західних партнерів «пришвидшити поразку» Росії, наголосивши, що «сучасна західна бронетехніка, танки західного зразка – це якраз одна з таких ключових можливостей».
Чіткий сигнал усім іншим нашим партнерам: немає зараз жодної раціональної причини того, що Україні досі не постачалися танки західного зразка.Володимир Зеленський
Після повідомлень, що Росія накопичує сили для нових наступальних операцій в Україні, а українська армія готується до вирішального визвольного контрнаступу, західні уряди дають зрозуміти, що готові надавати українцям потужнішу бронетехніку.
Партнери вже передавали Україні модернізовані танки та іншу техніку радянського виробництва, що залишалася в арсеналах зокрема східноєвропейських держав.
А суперечки щодо озброєння української армії сучасними танками західного виробництва досі зосереджувалися на тому, чи призвело б таке постачання до ескалації війни, а також на технічних аспектах щодо можливих проблем з ефективним використанням та обслуговуванням важкої бронетехніки.
Франція оголосила, що робить перший крок, надсилаючи Україні так звані «легкі колісні танки» AMX-10 RC, а у США президент Джо Байден підтвердив можливість постачання американських гусеничних бронемашин Bradley M2.
AMX-10 RC не належить до класу «головних» важких бойових танків, до якого зараховують французькі Leclerc, американські Abrams, чи німецькі Leopard.
Але президент Зеленський 4 січня заявив, що «Франція виводить європейську оборонну підтримку України на новий рівень».
«Це те, що дає чіткий сигнал усім іншим нашим партнерам: немає зараз жодної раціональної причини того, що Україні досі не постачалися танки західного зразка», - повторив український керівник.
До перемоги, доки мир не повернеться в Європу, наша підтримка України не ослабне... Франція надасть легкі бойові танки і продовжуватиме щодо протиповітряної оборони.
Після цих оголошень Парижа і Вашингтона погляди звернуті на Берлін, до якого українські представники не раз зверталися з закликами надати танки Leopard і бойові машини піхоти Marder.
Паризький коментатор Франсуа Гінсбурґ назвав рішення Франції «гарним кроком, який може підштовхнути рішення Берліна щодо Leopard (моделі 1, якщо не 2), а також рішення Вашингтона щодо бойових машин Bradley».
Франція не оголошує подробиць того, коли передасть Україні колісні танки і скільки саме, але у французьких ЗМІ повідомляють, що донедавна французька армія мала понад 200 тих машин.
США також не надають подробиць щодо Bradley - бронемашин, які вважають оснащеними достатньо потужною зброєю, аби знищувати важкі танки.
Минулого місяця президент Зеленський виступав у Конгресі США у Вашингтоні, де наголосив, що багатомільярдна американська допомога Україні це «не доброчинні пожертви», а «внесок» у світову безпеку.
Дивіться також:
Всі новини дня
Новини з Білого дому: очікування щодо підтримки США України у 2023 році. Відео
Подробиці про реакцію Білого дому на події в Конгресі та очікування від підтримки США України у 2023 році — від Юлії Ярмоленко.
У Конгресі США уже другий день не можуть обрати спікера Палати представників. Відео
У Конгресі Сполучених Штатів уже другий день не можуть обрати спікера Палати представників. Це третя за важливістю посада в США - після президента та віце-президента. Деталі - від Катерини Лісунової.
Білоруси, які захищають Україну: репортаж з тренувань бійців білоруського добровольчого полку. Відео
У час коли українці бачать Білорусь як агресора, деякі білоруси вирішили довести свою прихильність Україні, приєднавшись до лав ЗСУ. Мирослава Ґонґадзе зустрілася з бійцями білоруського добровольчого полку Кастуся Калиновського під час тренувань перед відправленням на передову.
Волонтери зі США організували акцію підтримки родин загиблих українських захисників. Відео
Через війну Росії проти України щотижня нові сім’ї переживають втрату рідних - українських захисників. Напередодні Різдва сотні американських користувачів сервісу Amazon взяли участь у акції підтримки родин загиблих українських захисників. Розповідають Омелян Ощудляк та Юрій Данкевич.
Форум