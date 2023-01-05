Західна бронетехніка Україні? Так! Танки?..

Український президент Володимир Зеленський закликав західних партнерів «пришвидшити поразку» Росії, наголосивши, що «сучасна західна бронетехніка, танки західного зразка – це якраз одна з таких ключових можливостей».

Чіткий сигнал усім іншим нашим партнерам: немає зараз жодної раціональної причини того, що Україні досі не постачалися танки західного зразка.

Після повідомлень, що Росія накопичує сили для нових наступальних операцій в Україні, а українська армія готується до вирішального визвольного контрнаступу, західні уряди дають зрозуміти, що готові надавати українцям потужнішу бронетехніку.

Партнери вже передавали Україні модернізовані танки та іншу техніку радянського виробництва, що залишалася в арсеналах зокрема східноєвропейських держав.

А суперечки щодо озброєння української армії сучасними танками західного виробництва досі зосереджувалися на тому, чи призвело б таке постачання до ескалації війни, а також на технічних аспектах щодо можливих проблем з ефективним використанням та обслуговуванням важкої бронетехніки.

Франція оголосила, що робить перший крок, надсилаючи Україні так звані «легкі колісні танки» AMX-10 RC, а у США президент Джо Байден підтвердив можливість постачання американських гусеничних бронемашин Bradley M2.

AMX-10 RC не належить до класу «головних» важких бойових танків, до якого зараховують французькі Leclerc, американські Abrams, чи німецькі Leopard.

Але президент Зеленський 4 січня заявив, що «Франція виводить європейську оборонну підтримку України на новий рівень».

«Це те, що дає чіткий сигнал усім іншим нашим партнерам: немає зараз жодної раціональної причини того, що Україні досі не постачалися танки західного зразка», - повторив український керівник.

До перемоги, доки мир не повернеться в Європу, наша підтримка України не ослабне... Франція надасть легкі бойові танки і продовжуватиме щодо протиповітряної оборони.

Після цих оголошень Парижа і Вашингтона погляди звернуті на Берлін, до якого українські представники не раз зверталися з закликами надати танки Leopard і бойові машини піхоти Marder.

Паризький коментатор Франсуа Гінсбурґ назвав рішення Франції «гарним кроком, який може підштовхнути рішення Берліна щодо Leopard (моделі 1, якщо не 2), а також рішення Вашингтона щодо бойових машин Bradley».

Франція не оголошує подробиць того, коли передасть Україні колісні танки і скільки саме, але у французьких ЗМІ повідомляють, що донедавна французька армія мала понад 200 тих машин.

США також не надають подробиць щодо Bradley - бронемашин, які вважають оснащеними достатньо потужною зброєю, аби знищувати важкі танки.

Минулого місяця президент Зеленський виступав у Конгресі США у Вашингтоні, де наголосив, що багатомільярдна американська допомога Україні це «не доброчинні пожертви», а «внесок» у світову безпеку.

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