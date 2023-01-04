Актуально
- Голос Америки
Глава МЗС Німеччини Бербок застерегла ЄС від розрізненості у процесі ухвалення рішень
Німеччина шукає подальші способи допомогти Україні захистити свій народ та інфраструктуру, а будь-яке послаблення рішучості Європи щодо цього питання стане благом для Москви, заявила міністерка закордонних справ Німеччини Анналена Бербок.
"Цього року ми повинні захистити та далі розвивати спільну європейську єдність, яка зробила нас сильними минулого року", — сказала Бербок під час прес-конференції в Лісабоні.
Вона застерегла країни ЄС від розрізненості у процесі ухвалення рішень, нагадавши, що "країни ЄС часто навіть не в змозі скласти прес-реліз, оскільки вони не можуть узгодити однакові формулювання, - цитує міністерку Reuters. - Ми повинні бути здатними діяти ефективно та швидко".
Міністерка наголосила на необхідності ухвалювати рішення всередині ЄС голосуванням більшості, щоб окремі країни не могли блокувати рішення. Зараз у ЄС голосування відбуваються консенсусом, тобто щоб рішення було ухвалене, жодна країна не повинна бути проти.
"Голосування кваліфікованою більшістю може призвести до більш справедливих... результатів для всіх нас", - сказала Бербок.
За її словами, Європейський Союз зробив усе, щоб зупинити війну в Україні, а президент Росії Володимир Путін не мав на думці нічого, окрім як знищити сусідню країну.
Виступаючи на конференції в Лісабоні, Бербок сказала, що позиція Путіна є підставою того, чому "важливо продовжувати поставки зброї, щоб Україна могла захистити себе та захистити життя людей".
Єдність світу у міцній підтримці України назвали ціллю 2023 року і американські урядовці та експерти, повідомляв раніше "Голос Америки". Так, міжнародні партнери мають продовжувати надавати Україні всю допомогу, необхідну, щоб Київ завершив війну на своїх умовах, - наголошує у редакторській статті видання Financial Times. На важливості постачань озброєння, зокрема, систем Patriot, наголошують також аналітики в публікації Washington Post.
Всі новини дня
- Голос Америки
Речник Держдепу США: «Спроби Кремля вселити в серця українців страх провалюються». Відео
«Спроби Кремля вселити в серця українців страх і безвихідь провалюються. Поміж гулу попереджувальних сирен та невизначеності повсякденного життя, українці вшановували своїх героїв та святкували їхні успіхи на полі бою», - заявив речник Державного департаменту США Нед Прайс.
- Голос Америки
Макрон пообіцяв Зеленському надіслати Україні танки AMX-10 RC
Париж надішле Києву легкі бойові броньовані машини AMX-10 RC - про це президент Франції Еммануель Макрон повідомив президенту України Володимиру Зеленському у телефонній розмові.
"Вперше на підтримку української армії постачається бронетехніка західного виробництва", - цитує французького високопосадовця Reuters. У розмові з журналістами чиновник не надав подробиць щодо обсягів або термінів запланованих поставок, але сказав, що переговори щодо потенційного постачання інших типів транспортних засобів продовжать.
Зеленський у Twitter написав, що розмова з Макроном була тривалою і детальною: "Подякував за рішення передати Україні легкі танки та Bastion, а також за активізацію роботи з партнерами у цьому ж напрямку. Погодили подальшу співпрацю щодо суттєвого посилення нашої ППО та інших оборонних спроможностей. Також домовилися працювати над реалізацією формули миру. Дякую, друже! Твоє лідерство прискорює нашу перемогу".
AMX-10 французького виробництва - це озброєна розвідувальна машина високої мобільності, яка перевозить чотирьох осіб, йдеться на сайті міністерства збройних сил Франції.
Раніше аналітики польського Defence24 припускали, що Париж зможе передати Україні свої танки не раніше 2035-2040 років через загрозу зменшення боєздатності французької армії.
Торік Франція поставила Україні кілька гаубиць Caesar. У жовтні Макрон також заявив, що Париж надасть Україні системи ППО після посилених атак Росії по критичній інфраструктурі України.
Як повідомляв Голос Америки, Україна може отримати американські Bradley, вартістю у понад 4 мільйони доларів. А про те, що підготовка до передачі Україні американських ЗРК Patriot вже розпочалась, повідомив нині міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба.
У статті використано матеріали Reuters
8 фактів про Кевіна Маккарті, який може стати новим спікером Палати представників США
Американський Конгрес обирає нового спікера Палати представників. Імовірну перемогу пророкували республіканцю зі штату Каліфорнія Кевіну Маккарті. Однак політикові не вдалося одразу отримати необхідну більшість голосів. Це сталося вперше за майже століття, боротьба за підтримку конгресменів триває.
В Україні про Маккарті чули зокрема через його заклики припинити виписувати Україні "порожні чеки". Наводимо ще вісім фактів про можливого майбутнього спікера Палати представників та рішення, які можна від нього чекати.
1. Кар’єра Маккарті, можливо, розпочалася завдяки щасливому лотерейному квитку
У 21 рік Кевін Маккарті, будучи студентом Каліфорнійського державного університету в Бейкерсфілді, виграв п’ять тисяч доларів у лотерею. Ці гроші він вклав в акції, які потім продав, а на отримані кошти відкрив власний магазин бутербродів. Маккарті розповідає, що маючи власний бізнес, він став прихильником консервативних ідей.
Під час навчання в Університеті Бейксфілд, де він у 1989 році отримав диплом бакалавра, а у 1994 році – MBA, Маккарті очолив осередок молодих республіканців Каліфорнії. Також ще під час навчання він почав працювати помічником конгресмена Каліфорнійського Сенату Білла Томаса. Пізніше Маккарті балотувався та виграв на виборах до місцевого Сенату у місті Сакраменто, а у 2006 році був вперше обраний у Конгрес США.
2. Він перший республіканець в родині демократів
Батьки Маккарті були членами Демократичної партії. Свої політичні переконання називає близькими до поглядів президента Рональда Рейгана.
У 2019 році Маккарті став першим республіканцем з Каліфорнії - лідером меншості в Палаті представників. Він очолював меншість у Конгресі двічі, і три рази був лідером більшості. Крім цього, Маккарті двічі був секретарем республіканської партії — слідкував, щоб конгресмени-республіканці голосували відповідно до позиції партії й не пропускали засідання.
3. Головний персонаж "Карткового будинку" частково змальований з Маккарті
Політик допоміг Кевіну Спейсі з його роллю в "Картковому будиночку", коли той готувався грати Френка Андервуда. Маккарті дозволив акторові якийсь час бути поруч і стежити за його роботою. Іноді герой Спейсі напряму цитує політика-республіканця. Зокрема, акторові було цікаво, наскільки політики справді "викручують один одному руки". Маккарті відповів йому: "Я скажу вам, як кажу конгресменам: Голосуйте по совісті. Голосуйте в інтересах свого округу. Тільки без сюрпризів". Ця фраза стала культовою в першому сезоні серіалу.
4. Міг стати спікером Палати представників ще у 2015
25 вересня 2015 року, даючи інтерв’ю каналу Fox News, Маккарті фатально промовився. Він заявив, що тодішнє розслідування Палати представників щодо атаки в Бенгазі 2012 року, під час якого загинули четверо американців, зашкодило рейтингам Гілларі Клінтон, яка саме готувалася до президентських виборів. Маккарті вибачився за цей епізод, але слова вартували йому позиції спікера — політику довелося зняти свою кандидатуру після інтерв’ю.
5. Перші ініціативи Маккарті в новому Конгресі стосуватимуться посилення безпеки кордону
Політичний план Маккарті охоплює широкі цілі, такі як зміцнення економіки, безпеки кордону і зменшення злочинності. Ці три питання стали центральними у передвиборчій кампанії республіканської партії загалом.
В інтерв’ю CNN, Маккарті пообіцяв, що першим законопроєктом, який розгляне новий Конгрес, стане документ про прикордонний контроль. Також політик просуватиме ініціативи про фінансування та навчання поліції. Крім цього, Маккарті обіцяє зробити Америку енергетично незалежною державою.
6. Маккарті не виключає можливості імпічменту Байдена
Перед виборами до Конгресу цієї осені Маккарті пообіцяв, що для Республіканців у Палаті представників пріоритетом буде "нагляд і розслідування" діяльності адміністрації президента Байдена. Зокрема, йдеться про три напрямки. Перший — дослідження походження пандемії Covid-19, "вплив закриття шкіл на американських дітей", розробку вакцин і відповідних федеральних мандатів. Другий — діяльність ФБР щодо радикально налаштованих батьківських груп у школах. І третій — розслідування виведення американських військ з Афганістану, хоча за адміністрації Трампа Маккарті підтримував цей крок.
інтерв’ю для CNN політик розповів, що не ініціюватиме процедуру імпічменту Джо Байдена “у політичних цілях”. Але додав, цей метод можуть використати, якщо для цього будуть підстави.
7. MAGA, підтримка Трампа та крайньоправих республіканців
Для того, щоб отримати необхідні голоси і стати спікером, Маккарті потрібно об’єднати навколо себе як поміркованих конгресменів, так і праве крило республіканської партії, яке підтримує колишнього президента Дональда Трампа.
Маккарті пообіцяв відновити на посаді в освітньому комітеті Марджорі Тейлор Грін — законодавицю, яку минулого року позбавили повноважень, у тому числі, за її висловлювання на підтримку теорій змов, включно з QAnon.
У політика непрості відносини і з самим Трампом. Він був одним із перших республіканців, які підтримали бізнесмена на президентських виборах у 2016 році. Маккарті був на боці Трампа у питаннях втручання Росії в американські вибори та телефонного дзвінка між президентом США та президентом України Володимиром Зеленським.
Після того, як Трамп програв президентські вибори у 2020 році, Маккарті спершу заявляв, що саме Трамп виграв вибори і ніщо не змусить республіканців мовчати. Однак, після штурму Капітолія, коли очолювана демократами Палата представників проголосувала за імпічмент Трампа, Маккарті сказав, що колишній президент відповідальний за цей напад і визнав перемогу Джо Байдена.
Раніше, у 2016 році, у приватній розмові на Капітолійському пагорбі, яку згодом опублікували Washington Post, Маккарті також заявив, що Трамп може отримувати фінансування від президента Росії Володимира Путіна. Після публікації статті, політик cказав, що це був жарт.
8. Позиція щодо України
На проміжних виборах у Конгрес восени 2022 року, Кевін Маккарті говорив, що отримавши більшість у Палаті представників, республіканці не виписуватимуть Україні "порожніх чеків". Це повторювало скептичні настрої деяких членів республіканської партії щодо підтримки України у війні з Росією.
MAGA-крило партії закликало урізати фінансування, яке надають Україні. Водночас більш помірковані республіканці, такі як лідер партії в Сенаті США Мітч Макконнелл, закликали продовжити підтримувати Україну більше і надавати допомогу швидше, хоч і здійснювати ретельні перевірки цієї допомоги.
Після особистої зустрічі із президентом Зеленським і його промови у Конгресі, він заявив, що йому сподобалося звернення українського президента, і він підтримує Україну. "Але я ніколи не підтримаю чистий чек. Треба переконатися, що існує звітність за всі витрачені нами гроші", — сказав він після.
Білий дім відповів на запитання про перспективи миру в Україні у 2023 році
Сполучені Штати підтримують "справедливий мир", але не схоже, щоб Росія була готова до переговорів. Так речниця Білого Дому Карін Жан-П'єр 3 січня відповіла на запитання журналістів про те, чи бачить президент США Джо Байден перспективи миру в Україні цього року.
"Коли ми говоримо про справедливий мир, це має включати принципи ООН щодо суверенітету та територіальної цілісності. Складно серйозно ставитися до ідеї, що Росія може бути готова до добросовісної дипломатії, коли вона лише подвоює свої зусилля з анексії українських територій, і наполягає, що вони мають їх залишити собі. Ось що вони роблять. І це зовсім не є підґрунтям для дипломатії, - сказала речниця адміністрації президента США. - Тому наша робота полягає в тому, щоб продовжувати підтримувати Україну на полі бою, щоб вони були в найкращій позиції за столом переговорів, коли до цього дійде".
Говорячи про плани Білого дому цього року, вона розповіла: "Ви продовжите спостерігати, як ми зміцнюємо нашу стратегічну позицію на довгострокову перспективу, зробивши декілька речей: ми будемо значно інвестувати в джерела внутрішньої сили Америки; підтримувати Україну та відстоювати принцип міжнародного порядку, який захищає суверенітет і територіальну цілісність і відкидає агресію, - в Європі й усьому світі".
Жан-П'єр додала: "Ми будемо захищати американців від загроз вдома і в усьому світі – чи то від тероризму, чи кібератак, і ми будемо будувати гнучку глобальну коаліцію з питань продовольчої безпеки, клімату, технологій та інших ключових питань".
У бюджеті США на 2023 рік, серед іншого, закладено майже 45 мільярдів доларів додаткового фінансування для України.
Форум