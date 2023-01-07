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Студія Вашингтон

Деталі нового пакету допомоги Україні від США. СТУДІЯ ВАШИНГТОН

Деталі нового пакету допомоги Україні від США. СТУДІЯ ВАШИНГТОН
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Деталі нового пакету допомоги Україні від США. СТУДІЯ ВАШИНГТОН

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Сьогодні в Студії Вашингтон. США нададуть Україні новий пакет допомоги на понад 3 мільярди доларів. Про це у п'ятницю оголосив Білий дім. Серед іншого до пакета увійдуть бойові бронемашини Bradley, інша бронетехніка та снаряди. Про деталі нового пакету допомоги – Юлія Ярмоленко з Білого дому.

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