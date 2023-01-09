Час не на боці України. Зима виснажить росіян. Кондоліза Райс та Джеймс Ставрідіс поділились оцінками ходу війни

Відомі експерти, колишні посадовці США, поділились своїми оцінками ходу війни в Україні.

Україна наразі має перевагу на суходолі, але програє у небі. Утім, війна, що триватиме щонайменше до кінця зими, виснажить росіян, - такі оцінки і прогнози ситуації щодо війни Росії в Україні озвучив колишній командувач сил НАТО адмірал США (у відст.) Джеймс Ставрідіс у інтерв'ю радіостанції WABC 770 для ранкового шоу Cats Roundtable.

Натомість “час не на боці України”, - написала Кондоліза Райз, колишня державна секретарка США у статті виданій у співавторстві із екс-міністром оборони США Робертом М. Гейтсом у The Washington Post. Автори закликали міжнародну спільноту негайно посилити військову підтримку України, щоб не допустити перемоги Росії у цій війні.

Джеймс Ставрідіс наголосив, що українці виграють завдяки військовій допомозі, а також тому, що їхня боротьба - справедлива, на відміну від російських солдатів, які усвідомлюють несправедливість свого вторгнення до сусідньої держави і тому їхня мотивація вкрай низька. Але, за словами експерта, Путін виграє у повітрі, бо у нього більше літаків, крилатих ракет і багато безпілотників, наданих іранцями.

З огляду на це Ставрідіс прогнозує продовження війни у найближчі місяці, а переговори, на його думку, можливі близько середини 2023-го року: “Це не зовсім тупикова ситуація, але я не бачу здатності жодної із сторін на прорив, принаймні протягом цієї зими. І, на жаль, перший шанс, коли ми можемо приступити до переговорів, буде після зими, коли росіяни вигорять і будуть виснажені, втратять дуже багато людей та обладнання”.

Кондоліза Райз та Роберт М. Гейтс наголошують тим часом, що “будь-які домовленості про припинення вогню дадуть російським військам сильну позицію для відновлення вторгнення, коли вони будуть готові”.

Єдиним способом уникнення такого сценарію посадовці вважають термінове надання Україні та її союзникам військового обладнання, достатнього, щоб стримати новий наступ Росії — передусім мобільної бронетехніки.

“Члени НАТО також повинні надати українцям ракети більшої дальності, сучасні безпілотники, значні запаси боєприпасів (включно з артилерійськими снарядами), більше можливостей для розвідки та спостереження, а також інше обладнання. Ці можливості потрібні найближчими тижнями, а не місяцями”, - заявили екс-посадовці.

“Ми обидва неодноразово мали справу з Путіним - нагадали вони. - Ми переконані, що він вірить, ніби час на його боці, отже він може виснажити українців, і що єдність США та Європи та підтримка України зрештою зруйнуються”.

Ми маємо рішучого партнера, Україну, який готовий зазнавати наслідків війни, щоб нам цього не довелось робити в майбутньому

Райз і Гейтс зауважили, що Путін залишається відданим ідеї поверненню всієї України під контроль Росії або - якщо це не вдасться - знищенню її як життєздатної країни. “Він вважає, що його історична доля, його місія – відновити Російську імперію, котрої, як зазначив Збігнєв Бжезінський багато років тому, не може бути без України”.

Райз та Гейтс називають Україну "рішучим партнером", який "готовий зазнавати наслідків війни, щоб нам цього не довелось робити в майбутньому".