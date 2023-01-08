Сенатор США Ангус Кінг розповів про візит до Києва і порівняв Путіна з Гітлером

Президент Росії Володимир Путін хоче захопити Україну й відбудувати Радянський Союз, тож припинити підтримку США для України зараз було би "катастрофічним". Про це за результатами візиту до Києва, де він зустрівся із президентом України Володимиром Зеленським, в ефірі CBS News розповів незалежний сенатор Ангус Кінг.

У відповідь на запитання про дискусії щодо можливого урізання витрат на оборону США, що потенційно могло б вплинути на підтримку України, сенатор заявив: "Я б просто попросив тих людей, які пускають такі чутки, почитати трохи історії. Загугліть Судети у 1938 році, Рейнланд у 1936 році, коли Гітлера можна було б зупинити. Коли його не зупинили, ми отримали 55 мільйонів смертей у всьому світі. Це момент, коли ми знаємо, що Путін хоче захопити Україну. Він хоче відбудувати Радянський Союз. [...] І це місце, де його можна зупинити. Вони, українці, воюють за нас, за наші цінності, й допомога, яку ми їм надаємо, не є благодійністю. Це особистий інтерес".

Законодавець відзначив важливість допомоги Україні, зокрема, систем Partiot для захисту неба й відновлення зруйнованої Росією інфраструктури, а БМП Bradley - для бойових дій на сході країни, що, як сказав Кінг, "фактично є окопною війною, це майже Перша світова війна".

Кінг був у Києві у день оголошення рекордного одноразового пакету військової допомоги Україні на суму в 2,85 мільярдів доларів із запасів Міністерства оборони США. Ведуча запитала Кінга, чи це не вплине на власні запаси американської зброї. Сенатор відповів, що це рішення Пентагону, й відбувається відповідне поповнення запасів, а також частина техніки й зброї для Києва надходить й з інших країн.

У відповідь на запитання про підзвітність цієї допомоги Кінг пояснив: "Я присвятив багато часу в Києві питанню підзвітності і, по суті, сидів навпроти президента Зеленського, як і ми з вами. Я прямо запитав його, який статус підзвітності? Якщо буде скандал, це вб’є нашу здатність підтримувати вас. Він це розуміє. Пізніше ми мали зустрічі з багатьма їхніми посадовими особами оборони та рядовими особами, їхніми фінансовими людьми. Вони розвивають співпрацю з Deloitte, аудиторською фірмою. Вони працюють із програмним забезпеченням SAP. Вони обліковують кожну запчастину, яка надходить до країни. Крім того, у нас є генеральний інспектор з Пентагону, який відвідає [Україну], я думаю, наступного місяця. Мене дуже вразив рівень підзвітності. Тому цей аргумент про те, що гроші якось витрачаються марно, я думаю, не витримує критики".

Раніше Голос Америки повідомляв, що Кінг наголосив, що головним питанням, з яким він прибув до Києва, була перевірка підзвітності коштів та обладнання, які США надають Україні. "Я повернувся надзвичайно вражений від рівня обліку. Величезний аудит за допомогою програмного забезпечення, фізичний аудит, просто відстеження. Моїм завданням було переконатися, що ресурси, які надаються американським народом, використовуються за призначенням. І я переконаний, що це так", - заявив він.

А голова Комітету Збройних служб Сенату США, сенатор-демократ Джек Рід, який був у Києві разом із Кінгом, повідомив, що бойові машини Bradley повинні дати українцям можливість не лише прорвати лінію фронту, а й просуватися вперед аби досягти своєї мети, - витиснути росіян з української території.