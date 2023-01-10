Більше зброї для Києва - шлях до миру, - Столтенберг. СТУДІЯ ВАШИНГТОН

Сьогодні в Студії Вашингтон. Підтримка України має посилитися; більше зброї для Києва - шлях до миру, - з такими закликами генсек НАТО Єнс Столтенберг виступив на безпековій конференції у Швеції. Негайно посилити військову підтримку України, щоб не допустити перемоги Росії у війні закликала і колишня державна секретарка США Кондоліза Райс. У статті для Washington Post, виданій у співавторстві із екс-міністром оборони США Робертом М. Гейтсом, вона, зокрема, говорить, що країни НАТО мають надати українцям більш потужну зброю, і швидше. Як відреагували на такі заклики в адміністрації Байдена?