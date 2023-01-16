США і Британія починають додаткові програми навчання українських військових

США і Британія разом з іншими країнами, які допомагають Україні захищатися від російської агресії, оголосили, що разом з розширенням видів зброї, яку вони готові надавати, також починають нові навчальні програми для українських військових.

Голова об'єднаного комітету начальників штабів США генерал Марк Міллі повідомив, що у неділю 15 січня в Німеччині розпочалося бойове навчання українців, яке має на меті підготувати приблизно 500 солдатів упродовж наступних від п’яти до восьми тижнів.

Велика Британія найближчими днями почне навчати Збройні сили України використовувати танки (Challenger 2) та гармати (AS90s).

Генерал також наголосив, що українські бійці будуть забезпечені повним набором зброї та спорядження.



Згідно з повідомленням агентства Associated Press, «так зване комбіноване навчання зі зброєю має на меті відточення навичок українських військових, щоб вони були краще підготовані до наступу, або контрнаступу у відповідь на російські дії».

«Ця підтримка дуже важлива, щоб Україна могла захищатися. І ми сподіваємося забезпечити її якомога швидше», - сказав генерал Міллі.

Напередодні британський уряд повідомив, що «найближчими днями» розпочинає навчання українських танкістів, які використовуватимуть британські танки Challenger 2 - перші важкі танки західного виробництва обіцяні Україні, а також самохідні далекобійні гармати AS90s.

Британський уряд підкреслює, що навчання українських танкістів є частиною ширшої програми в межах якої «впродовж останніх шести місяців курс в Британії пройшли кілька тисяч українських солдатів».



На додаток до американських і британських навчальних програм українські військові також проходять навчання у Європі в межах курсів організованих Європейським Союзом та деякими країнами окремо.

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