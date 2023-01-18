США надають Україні зброю із запасів в Ізраїлі - медіа

Світ перебуває в «жалюгідному стані» через безліч «взаємопов’язаних» викликів, включаючи зміну клімату та війну Росії в Україні, які «нагромаджуються, як автомобілі в аварії ланцюгової реакції», – заявив глава ООН на Всесвітньому економічному форумі у середу.

Генеральний секретар ООН Антоніу Гутерріш виступив зі своїм невтішним посланням на другий день елітного зібрання світових лідерів і керівників компаній на швейцарському гірськолижному курорті Давос. Засідання затьмарила новина про аварію гелікоптера в Україні, в результаті якої загинули 18 людей, у тому числі міністр внутрішніх справ України та інші посадовці.

Президент Форуму Борге Бренде оголосив 15 секунд мовчання, а перша леді України Олена Зеленська витерла сльози з очей, назвавши це «ще одним дуже сумним днем», а потім сказала присутнім, що «ми також можемо змінити цю негативну ситуацію на краще».

Президент України Володимир Зеленський має виступити на зібранні через відеозв’язок, а українська делегація, до складу якої входить його дружина, звертається з запитом про додаткову допомогу, зокрема зброї, від міжнародних союзників для боротьби з Росією. Перед Зеленським виступає канцлер Німеччини Олаф Шольц, на якого тиснуть в міжнародній спільноті, щоб надіслати танки на допомогу Україні. Він єдиний лідер Групи семи, який відвідує Давос.

Гутерріш сказав, що найширші геополітичні розбіжності та недовіра підривають зусилля з вирішення глобальних проблем, які також включають посилення нерівності, кризу вартості життя, спричинену стрімкою інфляцією, та енергетичну кризу, тривалі наслідки COVID -19, збої в каналах постачання тощо.

Він назвав зміну клімату «екзистенційним викликом» і сказав, що глобальне зобов’язання обмежити підвищення температури на Землі до 1,5 градуса за Цельсієм «майже зникне».

Гутерріш, який активно виступає за подолання зміни клімату, посилався на нещодавнє дослідження, яке виявило, що вчені Exxon Mobil зробили надзвичайно точні прогнози щодо наслідків зміни клімату ще в 1970-х роках, навіть коли компанія публічно засумнівався в реальності потепління.

“Минулого тижня ми дізналися, що певні виробники викопного палива у 1970-х роках повністю усвідомлювали, що їхній основний продукт випікає нашу планету, — сказав він у своїй промові. - Дехто з Big Oil продав велику брехню».

Критики поставили під сумнів вплив чотириденної зустрічі, на якій політики, генеральні директори та інші лідери обговорюють проблеми світу — і укладають домовленості — але конкретні дії важче виміряти. Екологи, наприклад, різко критикують приватні літаки, що викидають вуглекислий газ, які доправляють великі пороми на подію, яка надає пріоритет боротьбі зі зміною клімату.

В другий день форуму урядовці, корпоративні титани, науковці та активісти відвідали десятки панельних сесій на теми, що охоплювали метавсесвіт, екологію та штучний інтелект.

Україна займає центральне місце, коли наближається річниця війни, і Зеленська закликала присутніх робити більше, щоб допомогти її країні в той час, коли вторгнення Росії призводить до смерті дітей, а світ бореться за продовольчу безпеку.

Катастрофа стала ще однією трагедією, після того, як минулими вихідними російський ракетний удар влучив у житловий будинок у південно-східному українському місті Дніпро, убивши десятки людей під час однієї з найбільш смертоносних атак за останні місяці.

Україна отримує додаткову міжнародну підтримку: прем’єр-міністр Нідерландів Марк Рютте заявив у вівторок, що Нідерланди планують «приєднатися» до зусиль США та Німеччини щодо підготовки та озброєння України передовими системами захисту Patriot.

Німецький уряд зіткнувся зі зростаючим тиском, щоб зробити ще один значний крок вперед у військовій допомозі Україні і погодитись на поставку бойових танків Leopard 2. Цього тижня міністр оборони США Ллойд Остін планує відвідати Берлін, а потім провести зустріч союзників на авіабазі Рамштайн у західній Німеччині.