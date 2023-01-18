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США надають Україні зброю із запасів в Ізраїлі - медіа
Сполучені Штати передали для використання в Україні американські боєприпаси, що зберігаються в Ізраїлі, й планують надіслати більше найближчим часом. Про це повідомляє CNN із посиланням на заяви представників США та Ізраїлю.
Американський високопосадовець заявив телеканалу, що вони перемістили "деякі" з 300 тисяч 155-міліметрових снарядів, які США та Ізраїль погодилися передати, і що планується перемістити решту в найближчі тижні.
Речник Армії оборони Ізраїлю Річард Гехт заявив CNN, що американці повідомили ізраїльтян деякий час тому, що вони передають боєприпаси. Гехт сказав, що боєприпаси належать США, тому їхнє переміщення є рішенням американців і що їм на це не потрібен дозвіл Ізраїлю.
Напередодні видання The New York Times повідомило, спершу ізраїльські офіційні особи висловлювали "занепокоєння" щодо того, що таким чином "вони можуть бути причетними до озброєння України". Газета також пояснювала, що запаси американської зброї в Ізраїлі призначені для можливості використання в конфліктах на Близькому Сході або для використання Ізраїлем у надзвичайних ситуаціях.
Раніше Голос Америки повідомляв, що заяви міністра закордонних справ Ізраїлю у Києві та Вашингтоні зрозуміли так, що Ізраїль уникатиме публічного засудження Росії за її вторгнення в Україну.
Як пише NYT, оскільки запаси в Сполучених Штатах обмежені, а американські виробники зброї ще не в змозі встигати за темпами бойових дій України, Пентагон звернувся також до Південної Кореї, щоб купити боєприпаси там.
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Світ - "в жалюгідному стані", заявив генсек ООН в Давосі
Світ перебуває в «жалюгідному стані» через безліч «взаємопов’язаних» викликів, включаючи зміну клімату та війну Росії в Україні, які «нагромаджуються, як автомобілі в аварії ланцюгової реакції», – заявив глава ООН на Всесвітньому економічному форумі у середу.
Генеральний секретар ООН Антоніу Гутерріш виступив зі своїм невтішним посланням на другий день елітного зібрання світових лідерів і керівників компаній на швейцарському гірськолижному курорті Давос. Засідання затьмарила новина про аварію гелікоптера в Україні, в результаті якої загинули 18 людей, у тому числі міністр внутрішніх справ України та інші посадовці.
Президент Форуму Борге Бренде оголосив 15 секунд мовчання, а перша леді України Олена Зеленська витерла сльози з очей, назвавши це «ще одним дуже сумним днем», а потім сказала присутнім, що «ми також можемо змінити цю негативну ситуацію на краще».
Президент України Володимир Зеленський має виступити на зібранні через відеозв’язок, а українська делегація, до складу якої входить його дружина, звертається з запитом про додаткову допомогу, зокрема зброї, від міжнародних союзників для боротьби з Росією. Перед Зеленським виступає канцлер Німеччини Олаф Шольц, на якого тиснуть в міжнародній спільноті, щоб надіслати танки на допомогу Україні. Він єдиний лідер Групи семи, який відвідує Давос.
Гутерріш сказав, що найширші геополітичні розбіжності та недовіра підривають зусилля з вирішення глобальних проблем, які також включають посилення нерівності, кризу вартості життя, спричинену стрімкою інфляцією, та енергетичну кризу, тривалі наслідки COVID -19, збої в каналах постачання тощо.
Він назвав зміну клімату «екзистенційним викликом» і сказав, що глобальне зобов’язання обмежити підвищення температури на Землі до 1,5 градуса за Цельсієм «майже зникне».
Гутерріш, який активно виступає за подолання зміни клімату, посилався на нещодавнє дослідження, яке виявило, що вчені Exxon Mobil зробили надзвичайно точні прогнози щодо наслідків зміни клімату ще в 1970-х роках, навіть коли компанія публічно засумнівався в реальності потепління.
“Минулого тижня ми дізналися, що певні виробники викопного палива у 1970-х роках повністю усвідомлювали, що їхній основний продукт випікає нашу планету, — сказав він у своїй промові. - Дехто з Big Oil продав велику брехню».
Критики поставили під сумнів вплив чотириденної зустрічі, на якій політики, генеральні директори та інші лідери обговорюють проблеми світу — і укладають домовленості — але конкретні дії важче виміряти. Екологи, наприклад, різко критикують приватні літаки, що викидають вуглекислий газ, які доправляють великі пороми на подію, яка надає пріоритет боротьбі зі зміною клімату.
В другий день форуму урядовці, корпоративні титани, науковці та активісти відвідали десятки панельних сесій на теми, що охоплювали метавсесвіт, екологію та штучний інтелект.
Україна займає центральне місце, коли наближається річниця війни, і Зеленська закликала присутніх робити більше, щоб допомогти її країні в той час, коли вторгнення Росії призводить до смерті дітей, а світ бореться за продовольчу безпеку.
Катастрофа стала ще однією трагедією, після того, як минулими вихідними російський ракетний удар влучив у житловий будинок у південно-східному українському місті Дніпро, убивши десятки людей під час однієї з найбільш смертоносних атак за останні місяці.
Україна отримує додаткову міжнародну підтримку: прем’єр-міністр Нідерландів Марк Рютте заявив у вівторок, що Нідерланди планують «приєднатися» до зусиль США та Німеччини щодо підготовки та озброєння України передовими системами захисту Patriot.
Німецький уряд зіткнувся зі зростаючим тиском, щоб зробити ще один значний крок вперед у військовій допомозі Україні і погодитись на поставку бойових танків Leopard 2. Цього тижня міністр оборони США Ллойд Остін планує відвідати Берлін, а потім провести зустріч союзників на авіабазі Рамштайн у західній Німеччині.
«Невимовний біль». Зеленський, представники США, ООН висловили співчуття через авіакатастрофу у Броварах
Президент України Володимир Зеленський повідомив, що доручив Службі безпеки у взаємодії з поліцією та іншими уповноваженими органами з’ясувати обставини авіакатастрофи у Броварах Київської області.
«Невимовний біль. Гвинтокрил упав на територію одного з дитячих садочків. Доручив Службі безпеки України у взаємодії з Національною поліцією України й іншими уповноваженими органами з’ясувати всі обставини того, що сталося. На місці трагедії працюють усі служби. Мої співчуття всім рідним і близьким загиблих. Денис, Євген, Юрій, команда МВС... справжні патріоти України. Світла пам’ять! Світла пам’ять усім, чиї життя забрав цей чорний ранок», – написав Зеленський у фейсбуці.
Точне число жертв трагедії наразі встановлюється, додав Зеленський.
За останніми даними влади, 18 людей загинули (у тому числі троє дітей), 29 зазнали поранень, 15 з них – діти.
Вранці 18 січня у Броварах Київської області поруч із дитячим садком та 14-поверховим житловим будинком впав гвинтокрил Держслужби з надзвичайних ситуацій. У відомстві запевнили, що екіпаж судна був підготовлений і мав необхідні години нальотів. В Офісі генпрокурора та в МВС заявили, що причини падіння гвинтокрила невідомі, розглядаються різні версії, їх встановлюють слідчі.
На борту гвинтокрила, який розбився, було керівництво МВС. Загинув міністр Денис Монастирський, перший заступник міністра Євген Єнін і державний секретар МВС Юрій Лубкович. В Офісі президента заявили, що керівництво МВС прямувало «в одну з гарячих точок».
Співчуття висловили і представники міжнародної спільноти.
Президент Франції Еммануель Макрон заявив у своєму дописі в Twitter, що його глибоко засмутила загибель міністра Монастирського. "Думки з усіма жертвами цієї жахливої події, що сталась поблизу дитсадка, з дітьми та родинами".
"Ми готові підтримати Україну, як тільки можемо", - твітує міністр закордонних справ Великої Британії Джеймс Клеверлі у дописі щодо авіакатастрофи.
Координаторка ООН з питань України Деніз Браун заявила, що "надзвичайно засмучена трагічною загибеллю" посадовців.
"Я надзвичайно засмучена трагічною загибеллю Міністра внутрішніх справ України Дениса Монастирського, першого заступника Міністра Євгенія Єніна та Державного секретаря Юрія Лубковича. Сьогодні вранці у Броварах під Києвом також загинули та постраждали інші урядовці та місцеві жителі, серед яких — діти", - йдеться в заяві.
А верховний представник ЄС із зовнішньополітичних питань Жозеп Боррель сказав: "Ми підтримуємо народ України в час скорботи і бажаємо пораненим швидкого одужання".
Посол США в Україні Бріджит Брінк також висловила співчуття близьким міністра та першого заступника та "усіх загиблих і постраждалих у катастрофі цього ранку".
"Наші серця - з громадою Броварів та нашими друзями й партнерами в МВС України", - твітує Брінк.
НАТО потрібне для миру Європи, України, кажуть 99-річний Кіссінджер і 37-річна Санна Марін
Від найстарішого політичного діяча США і від наймолодшої глави уряду у Європі пролунали твердження, що розв’язана Росією війна проти України підтвердила потрібність НАТО і потенційну бажаність українського членства в Альянсі.
Ідея нейтральної України в даних умовах більше не має сенсу.Генрі Кіссінджер
Колишній держсекретар США Генрі Кіссінджер і прем’єр-міністерка Фінляндії Санна Марін скористалися виступами на Всесвітньому економічному формі у Давосі, щоб наголосити на важливості Північноатлантичного альянсу для захисту від агресивності Росії.
До російської війни в Україні Санна Марін як і більшість провідних фінських політиків не вважала, що Фінляндії треба вступати в НАТО, а Генрі Кіссінджер належав до діячів, які мали застереження щодо вступу нових країн в НАТО і фактично схилявся до нейтрального чи «буферного» статусу України.
Виступаючи перед минулим зібранням у Давосі 2022 року, Кіссінджер фактично закликав до поступок Росії, включно з можливим визнанням загарбань певних українських територій.
Але тепер, 17 січня 2023 року, він заявив, що його надії на можливість домовитися з Путіном розвіяні, хоч Кіссінджер і далі наполягає, що Європа має бути відкритою до Росії «якщо вона захоче бути учасницею» процесів формування нової системи на континенті.
«До війни я виступав проти членства України в НАТО, бо я побоювався, що воно розпочало б саме той процес, який ми бачимо зараз. А тепер, коли той процес досяг цього рівня, ідея нейтральної України в даних умовах більше не має сенсу. А в кінці процесу, який я описав потрібні гарантії НАТО в якихось формах, які НАТО зможе розробити. Проте я вважаю, що українське членство в НАТО було б належним наслідком», - сказав Генрі Кіссінджер.
…Якби Україна вже була членом НАТО…Війни в Україні не було б.Санна Марін
Того ж дня на форумі у Давосі прем’єр-міністерка Фінляндії Санна Марін підтвердила, що саме агресивність Росії, яка проявилася у російському вторгненні в Україну, підштовхнула її країну, а також сусідню Швецію до відмови від історичної політики неучасті у військових блоках.
Обговорюючи напад Росії на Україну, Марін навіть припустила, що вторгнення не було б, «якби Україна вже була членом НАТО».
«Війни в Україні не було б. Власне тому Фінляндія та Швеція подали заявки на вступ в НАТО, і сподіваємося, шо процес ратифікації відбуватиметься якнайшвидше... Ми хочемо стати членами НАТО, бо ми більше ніколи не хочемо війни. Ми у Фінляндії воювали з Росією раніше і ми маємо значні військові можливості. Але нам потрібно також мати погрозу, яку надає стаття п’ята, про те, що у разі нападу на одну країну НАТО, інші держави будуть її захищати. І, звичайно, Фінляндія буде захищати інші країни НАТО, коли стане членом НАТО», - сказала Санна Марін.
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