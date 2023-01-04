США не проти «розмов» Ізраїлю з Росією, але вирішувати Україні – Держдеп

США не очікують від Ізраїлю зміни політики підтримки щодо України, сказав речник державного департаменту. Вашингтон також не проти того, щоб новий ізраїльський уряд спробував стати посередником між Росією та Україною, але це питання – «лише для України», сказав під час брифінгу у вівторок, 3 січня, речник Державного департаменту Нед Прайс.

Його коментар пролунав на тлі заяв нового міністра закордонних справ Ізраїлю, які у Києві та Вашингтоні зрозуміли як такі, що Ізраїль уникатиме публічного засудження Росії за її вторгнення в Україну.

Якщо Ізраїль чи будь-яка інша країна має можливість допомогти припинити жорстоку агресію Росії проти України, то ми вітали б це, якщо умови цих зусиль прийнятні для наших українських партнерів

США не є проти посередницьких зусиль Ізраїлю, але «це питання в першу чергу до України» – Прайс

Як зауважив у відповідь на запитання журналістів речник державного департаменту Нед Прайс, зовнішню політику Ізраїлю визначає прем'єр-міністр Біньямін Нетаньягу, й американські дипломати поки не побачили змін у цій політиці. Він зазначив, що Ізраїль підтримав Україну та надав їй гуманітарну допомогу.

«Тож я маю враження, що підхід не зміниться», – сказав Прайс. Він додав, що «якщо Ізраїль потенційно може відігравати чи намагатися відігравати певну роль у розмовах між Росією та Україною», то США не є проти цього, але «це питання в першу чергу до України».

«Якщо Ізраїль чи будь-яка інша країна має можливість допомогти припинити жорстоку агресію Росії проти України, то ми вітали б це, якщо умови цих зусиль прийнятні для наших українських партнерів», – наголосив Прайс.

Кеон не уточнює, Лавров каже, що говорили про Україну

У вівторок новий міністр закордонних справ Ізраїлю Елі Коен повідомив, що мав телефонну розмову з міністром закордонних справ Росії Сергієм Лавровим, який подзвонив привітати його зі вступом на посаду.

«Ми обговорили низку двосторонніх і регіональних питань, а також відносини між країнами», – повідомив ізраїльський міністр у Twitter.

У російському МЗС про цю розмову поінформували докладніше, зокрема, повідомили, що Лавров і Коен обговорювали питання України.

«Глава російського зовнішньополітичного відомства також інформував свого ізраїльського колегу про окремі аспекти ситуації в Україні в контексті спеціальної військової операції, що проводиться Росією», – мовиться в офіційному повідомленні Кремля.

Коен передав послання від Блінкена – Times of Israel

У вівторок газета Times of Israel повідомила з посиланням на високопоставленого ізраїльського дипломата, що під час телефонної розмови в понеділок держсекретар США Ентоні Блінкен попросив Елі Коена передати повідомлення для Росії. Як сказав цей дипломат, Коен передав повідомлення Лаврову.

Неназваний дипломат не повідомив, про що саме йшлося у цій розмові, але заперечив припущення, що Ізраїль змінює політику щодо України, а слова міністра він пояснив тим, що дипломатичні зусилля Ізраїлю будуть менш публічними, бо попередній розголос шкодив інтересам Ізраїлю. Американські дипломати не коментували це повідомлення.

Газета нагадує, що під час останнього терміну Нетаньягу, перед широкомасштабною війною, президент України Володимир Зеленський просив його поговорити з Путіним про організацію розмови, але Кремль тоді не був зацікавлений у переговорах з Києвом.

«Мовчання про злочинну поведінку Росії добром не скінчиться», – американський сенатор Грем

У понеділок сенатор від Республіканської партії США Ліндсі Грем розкритикував Елі Коена, який, щойно вступивши на посаду міністра закордонних справ, заявив, що Ізраїль уникатиме публічного засудження Росії за її вторгнення в Україну.

«Я радий бачити, що пан Коен, новий міністр закордонних справ Ізраїлю, надає пріоритет стратегічним відносинам США та Ізраїлю та підтримує продовження гуманітарної допомоги Україні. Але ідея про те, що Ізраїль повинен менше говорити про злочинне вторгнення Росії в Україну, трохи нервує», – написав Грем у мережі Twitter.

Критики понеділкової промови Коена, включно з високопоставленим республіканським законодавцем у США, розцінили його слова як можливу ознаку того, що новий уряд в Єрусалимі змінить політику на прокремлівську.

«Сподіваюся, пан Коен розуміє, що коли він розмовляє з російським Лавровим, він розмовляє з представником режиму військових злочинців, який щодня вчиняє воєнні злочини в промислових масштабах. Мовчання про злочинну поведінку Росії добром не скінчиться», – додав Грем.

У понеділок на церемонії вступу на посаду, Коен сказав, що серед найважливіших пріоритетів є зміцнення стратегічного партнерства зі США та протидія Ірану, але говорячи про Україну, Коен наголосив, що Ізраїль "буде менше говорити публічно" про цю проблему, однак продовжить надавати Києву гуманітарну допомогу.

Як повідомляв Голос Америки, наприкінці грудня ізраїльські ЗМІ цитували керівника ізраїльського розвідувального відомства Моссад, який заявив, що Іран прагне розширити поставки сучасної зброї Росії. Наприкінці жовтня президент Ізраїлю Ісаак Герцог заявив, що поділився з Вашингтоном інформацією, яка, за даними ізраїльської розвідки, свідчить про використання іранських безпілотників у війні в Україні.

У Києві «дивуються» заявам з Ізраїлю

Високопоставлений український дипломат сказав, що для Києва «дивно», що Ізраїль намагається домовлятися з Москвою. Посол з особливих доручень Олександр Щерба вважає, що такі наміри нового уряду в Ізраїлі не узгоджуються з політикою країни щодо Ірану та щодо ситуації євреїв у Росії.

«Зеленський, єврейський президент України: Росія готує мегаатаку іранськими безпілотниками. Головний рабин Росії: рекомендує всім євреям покинути Росію. Новий міністр закордонних справ Ізраїлю: ми не будемо допомагати Україні військово і знову почнемо переговори з Росією. Дивно», – зауважив Щерба у Twitter.



На тлі масових атак іранськими безпілотниками українським міст, Київ просив Ізраїль про системи й технології протиповітряної та протиракетної оборони. У листопаді минулого року ізраїльське видання Haaretz повідомило з посиланням на трьох високопоставлених європейських дипломатичних чиновників, що Сполучені Штати також наполегливо закликали Ізраїль приєднатися до західних зусиль у боротьбі проти Росії.

Газета тоді повідомила, що під тиском США Ізраїль профінансував «стратегічні матеріали» для України «на мільйони доларів», але європейські дипломати сказали, що адміністрація Байдена вимагала від Ізраїлю розширення допомоги Києву.

Ці дипломати сказали ізраїльській газеті, що американці хотіли, щоб Ізраїль поставив Україні зенітні батареї. «Однак після переговорів між двома урядами та обговорень лідерів Ізраїлю та служб безпеки було домовлено натомість фінансувати стратегічні матеріали», – мовиться у повідомленні газети.

Голосування щодо Ізраїлю в ООН не було «антиізраїльським» – Кулеба

У загалом дружніх стосунках України та Ізраїлю були останнім часом і інші проблеми. Зокрема, Ізраїль критикував Україну за те, що вона голосувала в ООН «разом з Росією» проти інтересів Ізраїлю на Близькому Сході. Зокрема, Україна проголосувала за резолюцію Генеральної Асамблеї ООН, яка закликає Міжнародний суд винести правовий висновок щодо наслідків окупації Ізраїлем палестинських територій.

Відповідаючи на цю критику, міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба сказав в інтерв’ю українському виданню РБК-Україна, що Київ за весь період незалежності не схвалив жодного документу «антиізраїльської спрямованості».

«Я вважаю Ізраїль важливим партнером України, але не потрібно нам розповідати, що ми голосуємо разом із Росією, – коли ви пояснюєте нам, що ви не даєте нам ППО, тому що ви не хочете сваритися з Росією», – сказав Кулеба.

Український міністр також нагадав, що Ізраїль «влаштував ганебну політику стосовно українських біженців», яких «по суті» не впускали до Ізраїлю після початку широкомасштабної агресії Росії.

Попри це, Кулеба сказав, що Україна відкрита до дружби з Ізраїлем, і «продовжує розраховувати на дієву допомогу та розуміння з боку Ізраїлю».

За повідомленням американського видання Axios, що посилається на українських та ізраїльських чиновників, наприкінці минулого року, в п’ятницю, 30 грудня, прем’єр-міністр Ізраїлю Біньямін Нетаньягу мав телефонну розмову з президентом України Володимиром Зеленським, в якій він просив Україну проголосувати проти згаданої резолюції Генеральної Асамблеї ООН.

За даними видання, яке посилається на українського чиновника, Зеленський просив, щоб новий уряд Ізраїлю надав Україні системи захисту від нападів Росії, яка використовує балістичні ракети і безпілотники іранського виробництва. Але Нетаньяху нічого не пообіцяв, сказавши, що готовий обговорити прохання Зеленського в майбутньому.