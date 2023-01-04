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США не проти «розмов» Ізраїлю з Росією, але вирішувати Україні – Держдеп
США не очікують від Ізраїлю зміни політики підтримки щодо України, сказав речник державного департаменту. Вашингтон також не проти того, щоб новий ізраїльський уряд спробував стати посередником між Росією та Україною, але це питання – «лише для України», сказав під час брифінгу у вівторок, 3 січня, речник Державного департаменту Нед Прайс.
Його коментар пролунав на тлі заяв нового міністра закордонних справ Ізраїлю, які у Києві та Вашингтоні зрозуміли як такі, що Ізраїль уникатиме публічного засудження Росії за її вторгнення в Україну.
Якщо Ізраїль чи будь-яка інша країна має можливість допомогти припинити жорстоку агресію Росії проти України, то ми вітали б це, якщо умови цих зусиль прийнятні для наших українських партнерівНед Прайс
США не є проти посередницьких зусиль Ізраїлю, але «це питання в першу чергу до України» – Прайс
Як зауважив у відповідь на запитання журналістів речник державного департаменту Нед Прайс, зовнішню політику Ізраїлю визначає прем'єр-міністр Біньямін Нетаньягу, й американські дипломати поки не побачили змін у цій політиці. Він зазначив, що Ізраїль підтримав Україну та надав їй гуманітарну допомогу.
«Тож я маю враження, що підхід не зміниться», – сказав Прайс. Він додав, що «якщо Ізраїль потенційно може відігравати чи намагатися відігравати певну роль у розмовах між Росією та Україною», то США не є проти цього, але «це питання в першу чергу до України».
«Якщо Ізраїль чи будь-яка інша країна має можливість допомогти припинити жорстоку агресію Росії проти України, то ми вітали б це, якщо умови цих зусиль прийнятні для наших українських партнерів», – наголосив Прайс.
Кеон не уточнює, Лавров каже, що говорили про Україну
У вівторок новий міністр закордонних справ Ізраїлю Елі Коен повідомив, що мав телефонну розмову з міністром закордонних справ Росії Сергієм Лавровим, який подзвонив привітати його зі вступом на посаду.
«Ми обговорили низку двосторонніх і регіональних питань, а також відносини між країнами», – повідомив ізраїльський міністр у Twitter.
У російському МЗС про цю розмову поінформували докладніше, зокрема, повідомили, що Лавров і Коен обговорювали питання України.
«Глава російського зовнішньополітичного відомства також інформував свого ізраїльського колегу про окремі аспекти ситуації в Україні в контексті спеціальної військової операції, що проводиться Росією», – мовиться в офіційному повідомленні Кремля.
Коен передав послання від Блінкена – Times of Israel
У вівторок газета Times of Israel повідомила з посиланням на високопоставленого ізраїльського дипломата, що під час телефонної розмови в понеділок держсекретар США Ентоні Блінкен попросив Елі Коена передати повідомлення для Росії. Як сказав цей дипломат, Коен передав повідомлення Лаврову.
Неназваний дипломат не повідомив, про що саме йшлося у цій розмові, але заперечив припущення, що Ізраїль змінює політику щодо України, а слова міністра він пояснив тим, що дипломатичні зусилля Ізраїлю будуть менш публічними, бо попередній розголос шкодив інтересам Ізраїлю. Американські дипломати не коментували це повідомлення.
Газета нагадує, що під час останнього терміну Нетаньягу, перед широкомасштабною війною, президент України Володимир Зеленський просив його поговорити з Путіним про організацію розмови, але Кремль тоді не був зацікавлений у переговорах з Києвом.
«Мовчання про злочинну поведінку Росії добром не скінчиться», – американський сенатор Грем
У понеділок сенатор від Республіканської партії США Ліндсі Грем розкритикував Елі Коена, який, щойно вступивши на посаду міністра закордонних справ, заявив, що Ізраїль уникатиме публічного засудження Росії за її вторгнення в Україну.
«Я радий бачити, що пан Коен, новий міністр закордонних справ Ізраїлю, надає пріоритет стратегічним відносинам США та Ізраїлю та підтримує продовження гуманітарної допомоги Україні. Але ідея про те, що Ізраїль повинен менше говорити про злочинне вторгнення Росії в Україну, трохи нервує», – написав Грем у мережі Twitter.
Критики понеділкової промови Коена, включно з високопоставленим республіканським законодавцем у США, розцінили його слова як можливу ознаку того, що новий уряд в Єрусалимі змінить політику на прокремлівську.
«Сподіваюся, пан Коен розуміє, що коли він розмовляє з російським Лавровим, він розмовляє з представником режиму військових злочинців, який щодня вчиняє воєнні злочини в промислових масштабах. Мовчання про злочинну поведінку Росії добром не скінчиться», – додав Грем.
У понеділок на церемонії вступу на посаду, Коен сказав, що серед найважливіших пріоритетів є зміцнення стратегічного партнерства зі США та протидія Ірану, але говорячи про Україну, Коен наголосив, що Ізраїль "буде менше говорити публічно" про цю проблему, однак продовжить надавати Києву гуманітарну допомогу.
Як повідомляв Голос Америки, наприкінці грудня ізраїльські ЗМІ цитували керівника ізраїльського розвідувального відомства Моссад, який заявив, що Іран прагне розширити поставки сучасної зброї Росії. Наприкінці жовтня президент Ізраїлю Ісаак Герцог заявив, що поділився з Вашингтоном інформацією, яка, за даними ізраїльської розвідки, свідчить про використання іранських безпілотників у війні в Україні.
У Києві «дивуються» заявам з Ізраїлю
Високопоставлений український дипломат сказав, що для Києва «дивно», що Ізраїль намагається домовлятися з Москвою. Посол з особливих доручень Олександр Щерба вважає, що такі наміри нового уряду в Ізраїлі не узгоджуються з політикою країни щодо Ірану та щодо ситуації євреїв у Росії.
«Зеленський, єврейський президент України: Росія готує мегаатаку іранськими безпілотниками. Головний рабин Росії: рекомендує всім євреям покинути Росію. Новий міністр закордонних справ Ізраїлю: ми не будемо допомагати Україні військово і знову почнемо переговори з Росією. Дивно», – зауважив Щерба у Twitter.
На тлі масових атак іранськими безпілотниками українським міст, Київ просив Ізраїль про системи й технології протиповітряної та протиракетної оборони. У листопаді минулого року ізраїльське видання Haaretz повідомило з посиланням на трьох високопоставлених європейських дипломатичних чиновників, що Сполучені Штати також наполегливо закликали Ізраїль приєднатися до західних зусиль у боротьбі проти Росії.
Газета тоді повідомила, що під тиском США Ізраїль профінансував «стратегічні матеріали» для України «на мільйони доларів», але європейські дипломати сказали, що адміністрація Байдена вимагала від Ізраїлю розширення допомоги Києву.
Ці дипломати сказали ізраїльській газеті, що американці хотіли, щоб Ізраїль поставив Україні зенітні батареї. «Однак після переговорів між двома урядами та обговорень лідерів Ізраїлю та служб безпеки було домовлено натомість фінансувати стратегічні матеріали», – мовиться у повідомленні газети.
Голосування щодо Ізраїлю в ООН не було «антиізраїльським» – Кулеба
У загалом дружніх стосунках України та Ізраїлю були останнім часом і інші проблеми. Зокрема, Ізраїль критикував Україну за те, що вона голосувала в ООН «разом з Росією» проти інтересів Ізраїлю на Близькому Сході. Зокрема, Україна проголосувала за резолюцію Генеральної Асамблеї ООН, яка закликає Міжнародний суд винести правовий висновок щодо наслідків окупації Ізраїлем палестинських територій.
Відповідаючи на цю критику, міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба сказав в інтерв’ю українському виданню РБК-Україна, що Київ за весь період незалежності не схвалив жодного документу «антиізраїльської спрямованості».
«Я вважаю Ізраїль важливим партнером України, але не потрібно нам розповідати, що ми голосуємо разом із Росією, – коли ви пояснюєте нам, що ви не даєте нам ППО, тому що ви не хочете сваритися з Росією», – сказав Кулеба.
Український міністр також нагадав, що Ізраїль «влаштував ганебну політику стосовно українських біженців», яких «по суті» не впускали до Ізраїлю після початку широкомасштабної агресії Росії.
Попри це, Кулеба сказав, що Україна відкрита до дружби з Ізраїлем, і «продовжує розраховувати на дієву допомогу та розуміння з боку Ізраїлю».
За повідомленням американського видання Axios, що посилається на українських та ізраїльських чиновників, наприкінці минулого року, в п’ятницю, 30 грудня, прем’єр-міністр Ізраїлю Біньямін Нетаньягу мав телефонну розмову з президентом України Володимиром Зеленським, в якій він просив Україну проголосувати проти згаданої резолюції Генеральної Асамблеї ООН.
За даними видання, яке посилається на українського чиновника, Зеленський просив, щоб новий уряд Ізраїлю надав Україні системи захисту від нападів Росії, яка використовує балістичні ракети і безпілотники іранського виробництва. Але Нетаньяху нічого не пообіцяв, сказавши, що готовий обговорити прохання Зеленського в майбутньому.
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Альтернатива російському газу. Болгарія підписала довгострокову газову угоду з Туреччиною
Державна компанія Болгарії Bulgargaz у вівторок, 3 січня, підписала довгострокову угоду з турецькою державною газовою компанією Botas. Угода надає Болгарії доступ до газової мережі Туреччини та терміналів зрідженого природного газу.
Цією угодою ми забезпечуємо можливість купувати газ у всіх світових виробників і розвантажувати його в Туреччині, що найкраще підходить Болгарії з точки зору логістики.міністр енергетики Болгарії Россен Христов
Болгарія майже повністю залежала від російського газу, але зараз шукає альтернативи після того, як Росія припинила поставки у квітні через відмову Болгарії платити в рублях. Відповідно до нової 13-річної угоди, Bulgargaz зможе використовувати турецькі термінали зрідженого природного газу для транспортування газу через газову мережу Botas до Болгарії.
«Цією угодою ми забезпечуємо можливість купувати газ у всіх світових виробників і розвантажувати його в Туреччині, що найкраще підходить Болгарії з точки зору логістики», - наголошує міністр енергетики Болгарії Россен Христов.
За даними турецької сторони, угода дозволить Болгарії транспортувати близько 1,5 мільярда кубометрів газу на рік. Христов наголошує, що Болгарія зацікавлена забронювати потужність турецьких терміналів близько 1 млрд кубометрів газу на рік і укласти імпортні угоди з європейськими та американськими виробниками зрідженого природного газу.
Раніше Голос Америки повідомляв, що до Німеччини прибула перша партія зрідженого природного газу зі Сполучених Штатів у межах зусиль, спрямованих на допомогу Німеччині отримати альтернативу російським енергоносіям.
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Москва визнала більше загиблих в Макіївці російських солдатів і дорікнула за мобільні телефони
Москва була змушена визнати, що у захопленому Росією українському місті Макіївка на Донеччині загинуло значно більше російських військових внаслідок артилерійського удару збройних сил України завданого у новорічну ніч по місцю, де були скупчені росіяни.
Тепер офіційні російські представники кажуть, що там загинули принаймні 89 солдатів, хоча напередодні подавали цифру 63.
Це найбільші визнані Москвою втрати в Україні за один раз, і російське міністерство оборони каже, що там зокрема загинув заступник командира полку підполковник Бачурін.
З Українського боку лунають припущення, що російських загиблих в Макіївці значно більше, і що може йтися про 400 вбитих і ще 300 поранених.
Україна офіційно не подає подробиць того обстрілу, але російське міністерство оборони стверджує, що українці застосували ракетні системи залпового вогню подібні до HIMARS, які постачають США.
В той час як всередині Росії на адресу російських командувачів лунають звинувачення в некомпетентності і помилках, таких як скупчення військових поблизу складу з боєприпасами у Макіївці, у Москві заявляють, що проблемою було «масове використання» російськими солдатами мобільних телефонів.
В офіційній російській заяві про розслідування того випадку стверджується, що саме телефонні сигнали дозволили українцям виявити скупчення ворожої живої сили і поцілити у потрібне місце.
Російська заява також проголошує, що розслідування виявить відповідальних, які будуть покарані.
Агентство REUTERS вказує на те, що вже зараз виглядає як намагання російських представників спрямувати звинувачення на військових командирів середньої ланки чи місцевих посадовців окупаційної адміністрації Донеччини, але жодним чином не згадувати, що вторгнення було розпочате за наказом президента Путіна, і що саме він очолює командування війною.
«В Росії фактично заборонено прямо виступати проти війни, і відкрита критика війни також не дозволена з огляду на жорсткі обмеження у засобах масової інформації. Але майже вільно поводять себе так звані воєнні націоналістичні блогери, які активно підтримують війну», - пише агентство, вказуючи, що деякі з тих блогерів переходять на критику вищого військового командування.
Зокрема кореспондент Семьон Пєґов, який отримав від президента Путіна орден «За відвагу», написав у мережі Телеграм, що число російських втрат у Макіївці напевне зросте, бо «оголошені дані найімовірніше відображають тих, кого зразу опізнали. А список зниклих безвісти, на жаль, довший».
Український президент Володимир Зеленський рідко коментує окремі операції української армії, і він також досі не згадував про новорічну ніч у Макіївці.
Натомість Зеленський в останні дні повторив застереження, що Росія готує нові бомбардування українських міст і ймовірно планує нові великі наступальні операції проти України.
Українські військові командувачі також нещодавно говорили про стягування російських сил зокрема в Білорусі, звідки вже була спроба наступу на Київ на початку вторгнення в лютому минулого року.
Міністр оборони України Олексій Резніков заявив, що Москва готує другу велику мобілізацію, щоб збільшити чисельність російського війська на тлі воєнних невдач в Україні.
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Українська лауреатка "Греммі" Надія Шпаченко присвятила альбом війні і почала вивчати українську
Відома в США піаністка, і перша українка - власниця Греммі, Надія Шпаченко присвятила альбом війні в Україні. "Invasion" або ж вторнення - так назвала платівку уродженка Харкова. Кошти з продажу платівки Надія має намір надіслати на допомогу Україні. Крім того, титулована музикантка, яка в житті розмовляє російською, почала вчити українську мову.
Надія Шпаченко, відома піаністка, яка два роки тому отримала Греммі і стала сенсацією в українському медіапросторі, 24 лютого провела в сльозах. Російське вторгнення прийшлось на її день народження. Боляче було бачити, як бомблять рідний Харків, в якому провела дитинство.
"У мене багато неймовірних спогадів про дитинство там, і це було так боляче, що всі ці місця були знищені, місця, де я виростала, до яких я була прив’язана. Наприклад, був розгромлений на шматки оперний театр, а саме там я грала свій перший великий концерт із філармонійним оркестром, коли мені було 12 років. Також там моя родина, там мій тато, він цілий місяць був у бомбосховищі і йому довелося тікати з Харкова," – розповідає Надія.
Надія в перший же день війни вирішила допомогти Україні тим, що вміє найкраще, музикою. Подзвонила американському композитору, лауреату Пулітцерівської премії Луісу Спратлану.
"Коли почалася війна, ми поговорили в той же день, і він вирішив написати великий твір про війну, він мав багато злості, хотів висловити свої почуття, і я подумала, що це буде чудово, бо якщо він напише великий твір про війну, ми можемо записати альбом, який принесе користь українцям,"– розповіла піаністка.
Так і створили альбом "Вторгнення" з 13 композицій про війну. Надія до проекту залучила також митців з України – попросила, щоб вони намалювали ілюстрації своїх вражень від війни і від музики в альбомі. Так вийшла відеоінсталяція.
Надія почала регулярно влаштовувати концерти зі збору коштів разом із іншими музикантами українського походження. Так, на одному із них зібрали більше 45 тисяч доларів.
Також музикантка, яка виїхала з України у 1991-му і ніколи не говорила українською, почала глибше вивчати українську мову і культуру.
"З того часу, як почалася війна, я почала вивчати історію, слухаю курс лекцій Тімоті Снайдерса в Єльському університеті, і я так багато дізналась про історію України та дізналась, як українці були пригноблені, як українська мова була заборонена. Зараз я використовую Duolingo, який пропонує базову українську. Я розумію все досить добре, та поки що не почала розмовляти, але відчуваю, що вже готова почати," – каже Надія Шпаченко.
Також музикантка пофарбувала волосся у жовто-блакитний колір.
Надія Шпаченко: "Моє волосся - це мій фірмовий знак. Коли я виграла Греммі, у мене було блакитне волосся. У мене було фіолетове, руде, мені було цікаво експериментувати. Тепер я вирішила мати синьо-жовте волосся, це моє послання усім".
Усі кошти від продажу альбому "Вторгнення" Надія Шпаченко обіцяє передати на допомогу українській армії.
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- Голос Америки
Україна може отримати потужні американські Bradley, понад 4 мільйони доларів за кожен - ЗМІ
США обдумують можливість надання Україні бойових машин Bradley Fighting Vehicles, здатних знищити будь-яку іншу техніку на полі бою, включаючи танки - для посилення наземних бойових дій. Про це повідомляє американське видання The Hill.
Цей бойовий транспортний засіб є швидким і маневреним та вважається значно ефективнішим і швидшим, ніж M113, які були надані Україні Сполученими Штатами раніше, а їх потужніша підвіска збільшує швидкість на бездоріжжі. За даними видання Defense News, армія США планує до 2029 року закупити понад 700 бойових машин Bradley по 4.35 мальйонів доларів за одиницю.
“Bradley забезпечить суттєве підвищення наземної бойової спроможності, оскільки це, по суті, легкий танк", — сказав у коментарі виданню Блумберг Марк Канчіан, колишній аналітик Білого дому з оборонного бюджету, який зараз працює у Центрі стратегічних і міжнародних досліджень.
“На відміну від M113, Bradley добре озброєний потужною 25-мм гарматою та протитанковими ракетами TOW. У Сполучених Штатах багато Bradley, хоча деякі з них старіші та потребують модернізації, тому запаси не є проблемою», - додав експерт. Варто зауважити, що мине кілька місяців, перш ніж Україна зможе їх використовувати, оскільки екіпажі та інженери повинні пройти відповідне навчання.
Остаточне рішення про включення цих транспортних засобів до подальшого пакету військової підтримки на урядовому рівні ще не ухвалене, - повідомили джерела журналістам Bloomberg. Але таку можливість розглядають, додає видання, у відповідності до запитів Києва щодо потужностей, необхідних Україні для захисту.
Київ просить у західних союзників танки, ракети більшої дальності, броню та системи протиповітряної оборони, зокрема, через інформацію розвідки про те, що Росія готується активізувати своє вторгнення в Україну шляхом масованого наземного наступу.
Бойова машина Bradley, виготовлена компанією BAE Systems, є потужною легкоброньованою гусеничною машиною із запасом ходу приблизно 300 миль (480 км). Оснащена встановленою вогневою міццю середньої та великої дальності, машина здатна знищити будь-яку іншу техніку на полі бою, включаючи танки.
Як повідомляв Голос Америки, згідно з експертними прогнозами на 2023 рік, українці не відразу, але отримають потрібну зброю. Танки, дрони, ATACMS для України – найшвидший спосіб закінчити війну, вважають військові експерти.
«Це може звучати як парадокс, але військова підтримка України – це найшвидший шлях до миру», – сказав Столтенберг в інтерв’ю у останні дні 2022 року.Як повідомляв "Голос Америки", президент США Джо Байден підписав закон про бюджет країни на 2023 рік з витратами на рівні 1,7 трлн дол, серед яких, зокрема, передбачено майже 45 мільярдів доларів допомоги Україні. 9 млрд. дол. виділено на фінансування Ініціативи з безпекової допомоги Україні, яка передбачає, серед іншого, надання Україні устаткування, навчання, логістику та поставки на підтримку Збройних сил України.
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