Західні танки для України: хто за, хто проти, і що далі. ЧАС-ТАЙМ

В ефірі Час-Тайм. Міністр оборони США Ллойд Остін зустрівся із новим міністром оборони Німеччини Борисом Пісторіусом, щоб домовитися з Берліном дати дозвіл на передачу танків німецького виробництва Україні, - Reuters із посиланням на власні джерела в американському уряді. Майбутнє американської допомоги для України: деталі з Пентагону від кореспондентки Голосу Америки. 20 січня відбудеться 8-ма зустріч Контактної групи з оборони України на базі Рамштайн: говоримо про перспективи нового раунду воєнної допомоги Україні. Зміна календаря в Україні стала політичною ознакою часу і відбувається прямо зараз: яким було це Різдво в Україні. «Голос ПЦУ стає сильнішим у світовому православ'ї» – богослов Даниїл Ґаладза.