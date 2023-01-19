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Час-Time

Західні танки для України: хто за, хто проти, і що далі. ЧАС-ТАЙМ

Західні танки для України: хто за, хто проти, і що далі. ЧАС-ТАЙМ
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Західні танки для України: хто за, хто проти, і що далі. ЧАС-ТАЙМ

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В ефірі Час-Тайм. Міністр оборони США Ллойд Остін зустрівся із новим міністром оборони Німеччини Борисом Пісторіусом, щоб домовитися з Берліном дати дозвіл на передачу танків німецького виробництва Україні, - Reuters із посиланням на власні джерела в американському уряді. Майбутнє американської допомоги для України: деталі з Пентагону від кореспондентки Голосу Америки. 20 січня відбудеться 8-ма зустріч Контактної групи з оборони України на базі Рамштайн: говоримо про перспективи нового раунду воєнної допомоги Україні. Зміна календаря в Україні стала політичною ознакою часу і відбувається прямо зараз: яким було це Різдво в Україні. «Голос ПЦУ стає сильнішим у світовому православ'ї» – богослов Даниїл Ґаладза.

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