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Зеленський зустрівся з експрем’єром Британії Джонсоном у Києві
Президент України Володимир Зеленський провів зустріч із колишнім прем’єр-міністром Великої Британії, членом британського парламенту Борісом Джонсоном, який перебуває з неоголошеним раніше візитом у Києві, повідомила пресслужба голови держави.
«Вітаю в Києві справжнього друга України», – написав голова держави в телеграмі. На оприлюдненому відео зустрічі Джонсон розповів, що перед цим побував у Бучі і Бородянці.
Як повідомила пресслужба президента, Зеленський відзначив активну публічну підтримку України з боку Джонсона.
«Я чув ваші заяви у Давосі, дуже дякую за них. Дякую за підтримку нашої країни», – сказав президент.
За повідомленням, під час зустрічі Володимир Зеленський і Боріс Джонсон обмінялися думками щодо «практичних кроків», які може здійснити британський політик для того, щоб допомогти Україні. Зокрема, обговорювалося питання підготовки «саміту миру», який планують провести з метою реалізації формули миру, оголошеної Зеленським минулого року.
Крім того, як повідомили у пресслужбі Зеленського, на прохання Джонсона він поінформував його про ситуацію на передовій.
«Росії не допоможе додаткова мобілізація, її армія не має мотивації… Однак нам потрібно більше зброї: танки, літаки, далекобійна ракетна зброя», – сказав голова держави.
Зеленський подякував Великій Британії за «потужну лідерську оборонну й економічну підтримку».
Раніше низка ЗМІ повідомила про те, що Джонсон укотре прибув в Україну.
Джонсон неодноразово відвідував Україну після початку повномасштабного вторгнення Росії. Вперше він відвідав Київ у квітні. Джонсон був першим лідером країни G7, який відвідав Україну.
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- Голос Америки
Прем'єр-міністр Японії Фуміо Кішіда може відвідати Київ у лютому – ЗМІ
Прем'єр-міністр Японії Фуміо Кішіда розглядає можливість відвідати Київ у лютому та провести переговори з президентом України Володимиром Зеленським, повідомляє газета Yomiuri з посиланням на джерела в японському уряді.
Як голова Групи семи (G7) провідних економік цього року, Японія хоче показати, що має намір продовжувати надавати підтримку Україні, а також має на меті оприлюднити заяву з Києвом із засудженням агресії Росії, повідомляє Yomiuri.
Міністерство закордонних справ Японії не було доступним для коментарів щодо цього звіту, пише агентство Reuters.
Виступаючи в телевізійній програмі в неділю, заступник головного секретаря кабінету міністрів Сейдзі Кіхара сказав, що Японія як голова G7 цього року повинна розглянути цю ідею. "Але на даному етапі нічого не вирішено", - сказав він, відповідаючи на запитання про можливість візиту Кішіди до Києва.
Раніше цього місяця японський лідер сказав президенту Зеленському під час телефонної розмови, що зважить запрошення відвідати Київ залежно від «різних обставин».
13 січня прем'єр-міністр Японії Фуміо Кішіда зустрівся у Білому домі з президентом США Джо Байденом. Як повідомляв раніше Голос Америки, за результатами зустрічі із президентом США Джо Байденом, лідери видали спільну заяву, у якій, зокрема, наголосили на важливості глобальної коаліції з протидії російський агресії і притягнення Москви до відповідальності: “Об’єднані через Атлантичний і Тихий океани, ми разом рішуче протистояли несправедливій і жорстокій війні Росії проти України, і ми продовжуватимемо запроваджувати санкції проти Росії та надаватимемо непохитну підтримку Україні”. Американський президент окремо подякував японському прем'єру за рішучу позицію із засудженням російської війни із перших днів повномасштабного вторгнення.
Японія може відіграти ключову роль у відбудові України, сказав в інтервю кореспондентці Голосу Америки Юлії Ярмоленко посол України в Японії Сергій Корсунський.
«Цього року Японія головує у "Групі Семи" і ми розраховуємо, що Японія стане лідером по формуванню фонду відбудови України, який вже створений Світовим банком, і де, я думаю, Японія відіграє ключову роль. Я знаю точно, що у всіх найбільших компаніях Японії створені спеціальні робочі групи й підрозділи, які займаються вивченням питання відбудови України. А Японія — це швидкісні потяги, це мости, шляхопроводи, інфраструктура, надсучасне виробництво автомобілів, і металургія. Я вірю в те, що саме по таких масштабних проектах Японія відіграватиме ключову роль», - сказав дипломат.
Японія перебрала головування в "Групі семи", цього року, а також два роки входитиме до Ради Безпеки ООН.
10 людей загинули внаслідок стрілянини під Лос-Анджелесом
У суботу в залі бальних танців у Монтерей-Парку, Каліфорнія, внаслідок стрілянини було вбито 10 людей, повідомляє агентство Reuters. Нападник втік з місця злочину і досі не затриманий, повідомляє поліція. Інцидент стався під час святкування китайського Нового року за місячним календарем.
10 людей було доставлено до місцевих лікарень, і принаймні одна з них перебуває в критичному стані, повідомило управління шерифа округу Лос-Анджелес вранці в неділю, приблизно через п'ять годин після нападу. Поки що немає інформації ні про мотив, ні про особу підозрюваного, сказав журналістам представник департаменту поліції Ендрю Меєр на брифінгу на місці події.
Стрілянина відбулася після 22:00 біля місця святкування китайського Нового року. Багато вулиць у центрі міста було перекрито для проведення святкових заходів, які приваблюють тисячі людей з усієї Південної Каліфорнії.
Монтерей-Парк – місто, розташоване приблизно за 11 км від центру Лос-Анджелеса. За даними перепису населення, близько двох третин його мешканців – вихідці з Китаю та Південно-Східної Азії.
За словами поліції, поки невідомо, чи був у нападі расистський мотив.
В матеріалі використані джерела Reuters
- Голос Америки
Міністр оборони Німеччини скоро приїде в Україну - Bild am Sonntag
Новий очільник Міноборони Німеччини Борис Пісторіус скоро приїде до України. Про це він сказав виданню Bild am Sonntag в інтерв’ю, опублікованому в неділю.
«Безперечно те, що незабаром я поїду в Україну. Ймовірно, навіть протягом наступних чотирьох тижнів», - сказав міністр.
Він також зазначив, що Німеччина веде дуже тісний діалог щодо надання Україні танків Leopard, насамперед зі США.
Пісторіус також сказав Bild am Sonntag, що прагнутиме, щоб німецька армія взяла на себе провідну роль у Європейському Союзі.
«Німеччина є найбільшою економікою в Європі, тому нашою метою також має бути мати найсильнішу та найкраще оснащену армію в ЄС», — сказав він виданню.
Як повідомляв Голос Америки, в п'ятницю під головуванням США відбулось восьме засідання Контактної групи з питань оборони України. В засіданні, що пройшло на базі Рамштайн в Німеччині, взяли участь близько 50 країн.
І хоча оголошень про надання танків на засіданні не прозвучало, Україна отримала "позитивний прорив" у цій темі, розповів міністр оборони України Олексій Резніков у ексклюзивному інтерв'ю очільнику Української служби Голосу Америки Русланові Петричці.
Президент США Джо Байден запевнив, що Україна отримає всю необхідну допомогу. Так Байден відреагував на питання стосовно того, чи підтримує він надання німецьких танків Leopard Німеччиною та іншими країнами, включаючи Польщу.
"Україна отримає всю необхідну допомогу", - сказав Байден у відповідь на питання, яке журналіст вигукнув під час події в Білому домі в п'ятницю.
У суботу, 21 січня, міністри закордонних справ Естонії, Латвії та Литви закликали Німеччину чимшвидше надати Україні танки Leopard.
В матеріалі використані джерела Bild am Sonntag
- Голос Америки
Росія проводить «інформаційні операції», не маючи можливості просуватися на фронті – експерти
Росія намагається залякати Захід ескалацією в разі, якщо країни-партнери України будуть надалі постачати їй зброю, в той час, як на фронті ситуація зайшла у глухий кут, вважають західні військові експерти. Вони також відзначають, що для збільшення підтримки війни громадськістю Росії, Кремль намагається дедалі більше проводити паралелі між агресією проти України та захистом країни проти гітлерівської Німеччини під час Другої світової війни, відроджуючи «міф про Велику вітчизняну війну».
Британська військова розвідка вважає, що війна Росії в Україні зайшла в глухий кут з тим, що ані українські, ані російські сили не можуть зараз здійснити прорив на жодній ділянці фронту.
При цьому, у своєму твіті Міністерство оборони Великої Британії попереджає, що на Донбасі росіяни готуються до наступу в напрямку Бахмута, і можливість їхнього просування реальна.
«Останніми днями найжорсткіші бої точилися в трьох секторах. На північному сході, біля Кремінної, Україна, ймовірно, досягла невеликих успіхів і успішно захищалася від російської контратаки», – мовиться у щоденному звіті, який Міністерство оборони Великої Британії публікує у Twitter.
Британські аналітики додають, що на Донбасі, у Бахмутському секторі сили «вагнеріців» та російські військові, ймовірно, відновлюються після захоплення Соледара.
А «загалом конфлікт перебуває в глухому куті». «Однак існує реалістична можливість просування місцевих російських сил навколо Бахмута», – мовиться у твіті.
Замість операцій на фронті Кремль проводить «інформаційні операції» – ISW
Аналітики Інституту вивчення війни (ISW) вважають, що, не маючи можливості перешкодити новим постачанням зброї Україні, яка готується до нового контрнаступу, Кремль проводить «інформаційні операції».
Кремль намагається підірвати готовність Заходу допомагати Україні, переконуючи його, що існує загроза ескалації через цю військову допомогу. Як зауважують аналітики ISW, російські керівники, ймовірно, «продовжать відповідати на розмови Заходу про подальшу військову допомогу нечіткими погрозами ескалації, які не мають відповідного підкріплення».
«Прес-секретар Кремля Дмитро Пєсков 20 січня заявив, що якщо на зустрічі на авіабазі Рамштайн у Німеччині міністри оборони Заходу приймуть рішення про надання Україні важких танків, то це лише «додасть проблем для України та українського народу», – пише ISW у своєму твіті.
Також експерти ISW вважають, що на внутрішню аудиторію Кремль, імовірно, намагається представити вторгнення Росії в Україну як екзистенційну війну, щоб створити інформаційні умови для тривалої війни в Україні.
Як зауважують аналітики вашингтонського інституту, 19 і 20 січня російські джерела та джерела в соціальних мережах поширили зображення, на яких російські військові встановлюють системи протиповітряної оборони на даху будівлі Міністерства оборони Росії в Москві та в інших місцях поблизу міста.
"Речник Кремля Дмитро Пєсков відмовився коментувати зображення, а депутат Держдуми Євген Лебедєв назвав їх фейком", – кажуть фахівці ISW.
Але вони додають, що «деякі російські військові блогери із задоволенням відреагували на ці зображення», з коментарями, що «нарешті жителі Москви дізнаються, що Росія бере участь у «важкій війні» в Україні».
Малоймовірно, щоб Кремль вважав, що Україна буде націлюватися на Москву, тому встановлення систем ППО на очах москвичів фахівці ISW вважають «посиленням інформаційних операцій, щоб підготувати російський внутрішній інформаційний простір до тривалої війни в Україні та подальших жертв».
Кремль намагається збільшити підтримку війни, порівнюючи її з «Великою вітчизняною»
Ця демонстрація, на думку аналітиків ISW, є частиною нової інформаційної операції, яка ставить нинішню війну проти України у контекст «російських міфів про Велику вітчизняну війну.
«Імовірно, вона має на меті збільшити підтримку Росією військових зусиль і подальшої мобілізації шляхом абсурдного зображення України як загрози для Москви і решти російського центру, як це було з нацистською Німеччиною під час її вторгнення в Радянський Союз», – мовиться у повідомленні ISW, опублікованому у п’ятницю вечері.
А в суботу з’явився новий твіт колишнього президента Росії, а нині заступника голови Ради національної безпеки Дмитра Медведєва, у якому відреагував на заяву ЄС верховного представника ЄС із зовнішньополітичних питань Жозепа Борреля про російські маніпуляції історичними питаннями. Медведєв провів паралелі між Західною Європою і Україною та нацистами. "І війна проти них – це нова Вітчизняна. Перемога буде за нами; як у 1812 і 1945 роках", – додав Дмитро Медведєв у Twitter.
У своєму виступі в Мадриді напередодні п’ятничної зустрічі в Рамшйтайні Боррель заявив, що Захід має допомогти Україні.
«Ми повинні дати Україні зброю, необхідну не тільки для відсічі, що вони й роблять, але й для повернення території», – заявив Боррель і додав, що «було б абсурдно думати, що Росія програла війну або що її армія некомпетентна».
«Росія – велика країна, велика нація, яка звикла боротися до кінця, майже програти, а потім відновитися», – сказав Боррель у своїй промові, згадавши вторгнення Французької імперії Наполеона Бонапарта в 1812 році та гітлерівської Німеччини в 1941 році як історичні приклади.
У четвер Боррель написав у Twitter, що «маніпуляція правдою з боку Росії досягла найнижчої точки».
«Між нацистською Німеччиною та міжнародною допомогою Україні задля захисту її території та народу не існує паралелей. Заперечення Голокосту, викривлення і тривіалізація суперечать законодавству і цінностям ЄС», – написав Боррель.
Боррель висловив критику на адресу російського міністра закордонних справ Сергій Лаврова, який звинуватив «Захід» у пошуку «остаточного рішення» для Росії. «Це є абсолютно недоречним, неповажним та таким, що порочать пам’ять про шість мільйонів євреїв та інших жертв, які були систематично вбиті під час Голокосту, – заявив верховний представник ЄС із зовнішньої політики Жозеп Боррель.
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