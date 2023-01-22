Зеленський зустрівся з експрем’єром Британії Джонсоном у Києві

Президент України Володимир Зеленський провів зустріч із колишнім прем’єр-міністром Великої Британії, членом британського парламенту Борісом Джонсоном, який перебуває з неоголошеним раніше візитом у Києві, повідомила пресслужба голови держави.

«Вітаю в Києві справжнього друга України», – написав голова держави в телеграмі. На оприлюдненому відео зустрічі Джонсон розповів, що перед цим побував у Бучі і Бородянці.

Як повідомила пресслужба президента, Зеленський відзначив активну публічну підтримку України з боку Джонсона.

«Я чув ваші заяви у Давосі, дуже дякую за них. Дякую за підтримку нашої країни», – сказав президент.

За повідомленням, під час зустрічі Володимир Зеленський і Боріс Джонсон обмінялися думками щодо «практичних кроків», які може здійснити британський політик для того, щоб допомогти Україні. Зокрема, обговорювалося питання підготовки «саміту миру», який планують провести з метою реалізації формули миру, оголошеної Зеленським минулого року.

Крім того, як повідомили у пресслужбі Зеленського, на прохання Джонсона він поінформував його про ситуацію на передовій.

«Росії не допоможе додаткова мобілізація, її армія не має мотивації… Однак нам потрібно більше зброї: танки, літаки, далекобійна ракетна зброя», – сказав голова держави.

Зеленський подякував Великій Британії за «потужну лідерську оборонну й економічну підтримку».

Раніше низка ЗМІ повідомила про те, що Джонсон укотре прибув в Україну.

Джонсон неодноразово відвідував Україну після початку повномасштабного вторгнення Росії. Вперше він відвідав Київ у квітні. Джонсон був першим лідером країни G7, який відвідав Україну.