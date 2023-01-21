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- Голос Америки
Росія проводить «інформаційні операції», не маючи можливості просуватися на фронті – експерти
Росія намагається залякати Захід ескалацією в разі, якщо країни-партнери України будуть надалі постачати їй зброю, в той час, як на фронті ситуація зайшла у глухий кут, вважають західні військові експерти. Вони також відзначають, що для збільшення підтримки війни громадськістю Росії, Кремль намагається дедалі більше проводити паралелі між агресією проти України та захистом країни проти гітлерівської Німеччини під час Другої світової війни, відроджуючи «міф про Велику вітчизняну війну».
Британська військова розвідка вважає, що війна Росії в Україні зайшла в глухий кут з тим, що ані українські, ані російські сили не можуть зараз здійснити прорив на жодній ділянці фронту.
При цьому, у своєму твіті Міністерство оборони Великої Британії попереджає, що на Донбасі росіяни готуються до наступу в напрямку Бахмута, і можливість їхнього просування реальна.
«Останніми днями найжорсткіші бої точилися в трьох секторах. На північному сході, біля Кремінної, Україна, ймовірно, досягла невеликих успіхів і успішно захищалася від російської контратаки», – мовиться у щоденному звіті, який Міністерство оборони Великої Британії публікує у Twitter.
Британські аналітики додають, що на Донбасі, у Бахмутському секторі сили «вагнеріців» та російські військові, ймовірно, відновлюються після захоплення Соледара.
А «загалом конфлікт перебуває в глухому куті». «Однак існує реалістична можливість просування місцевих російських сил навколо Бахмута», – мовиться у твіті.
Замість операцій на фронті Кремль проводить «інформаційні операції» – ISW
Аналітики Інституту вивчення війни (ISW) вважають, що, не маючи можливості перешкодити новим постачанням зброї Україні, яка готується до нового контрнаступу, Кремль проводить «інформаційні операції».
Кремль намагається підірвати готовність Заходу допомагати Україні, переконуючи його, що існує загроза ескалації через цю військову допомогу. Як зауважують аналітики ISW, російські керівники, ймовірно, «продовжать відповідати на розмови Заходу про подальшу військову допомогу нечіткими погрозами ескалації, які не мають відповідного підкріплення».
«Прес-секретар Кремля Дмитро Пєсков 20 січня заявив, що якщо на зустрічі на авіабазі Рамштайн у Німеччині міністри оборони Заходу приймуть рішення про надання Україні важких танків, то це лише «додасть проблем для України та українського народу», – пише ISW у своєму твіті.
Також експерти ISW вважають, що на внутрішню аудиторію Кремль, імовірно, намагається представити вторгнення Росії в Україну як екзистенційну війну, щоб створити інформаційні умови для тривалої війни в Україні.
Як зауважують аналітики вашингтонського інституту, 19 і 20 січня російські джерела та джерела в соціальних мережах поширили зображення, на яких російські військові встановлюють системи протиповітряної оборони на даху будівлі Міністерства оборони Росії в Москві та в інших місцях поблизу міста.
"Речник Кремля Дмитро Пєсков відмовився коментувати зображення, а депутат Держдуми Євген Лебедєв назвав їх фейком", – кажуть фахівці ISW.
Але вони додають, що «деякі російські військові блогери із задоволенням відреагували на ці зображення», з коментарями, що «нарешті жителі Москви дізнаються, що Росія бере участь у «важкій війні» в Україні».
Малоймовірно, щоб Кремль вважав, що Україна буде націлюватися на Москву, тому встановлення систем ППО на очах москвичів фахівці ISW вважають «посиленням інформаційних операцій, щоб підготувати російський внутрішній інформаційний простір до тривалої війни в Україні та подальших жертв».
Кремль намагається збільшити підтримку війни, порівнюючи її з «Великою вітчизняною»
Ця демонстрація, на думку аналітиків ISW, є частиною нової інформаційної операції, яка ставить нинішню війну проти України у контекст «російських міфів про Велику вітчизняну війну.
«Імовірно, вона має на меті збільшити підтримку Росією військових зусиль і подальшої мобілізації шляхом абсурдного зображення України як загрози для Москви і решти російського центру, як це було з нацистською Німеччиною під час її вторгнення в Радянський Союз», – мовиться у повідомленні ISW, опублікованому у п’ятницю вечері.
А в суботу з’явився новий твіт колишнього президента Росії, а нині заступника голови Ради національної безпеки Дмитра Медведєва, у якому відреагував на заяву ЄС верховного представника ЄС із зовнішньополітичних питань Жозепа Борреля про російські маніпуляції історичними питаннями. Медведєв провів паралелі між Західною Європою і Україною та нацистами. "І війна проти них – це нова Вітчизняна. Перемога буде за нами; як у 1812 і 1945 роках", – додав Дмитро Медведєв у Twitter.
У своєму виступі в Мадриді напередодні п’ятничної зустрічі в Рамшйтайні Боррель заявив, що Захід має допомогти Україні.
«Ми повинні дати Україні зброю, необхідну не тільки для відсічі, що вони й роблять, але й для повернення території», – заявив Боррель і додав, що «було б абсурдно думати, що Росія програла війну або що її армія некомпетентна».
«Росія – велика країна, велика нація, яка звикла боротися до кінця, майже програти, а потім відновитися», – сказав Боррель у своїй промові, згадавши вторгнення Французької імперії Наполеона Бонапарта в 1812 році та гітлерівської Німеччини в 1941 році як історичні приклади.
У четвер Боррель написав у Twitter, що «маніпуляція правдою з боку Росії досягла найнижчої точки».
«Між нацистською Німеччиною та міжнародною допомогою Україні задля захисту її території та народу не існує паралелей. Заперечення Голокосту, викривлення і тривіалізація суперечать законодавству і цінностям ЄС», – написав Боррель.
Боррель висловив критику на адресу російського міністра закордонних справ Сергій Лаврова, який звинуватив «Захід» у пошуку «остаточного рішення» для Росії. «Це є абсолютно недоречним, неповажним та таким, що порочать пам’ять про шість мільйонів євреїв та інших жертв, які були систематично вбиті під час Голокосту, – заявив верховний представник ЄС із зовнішньої політики Жозеп Боррель.
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«Україна отримає всю необхідну допомогу», – президент США Джо Байден. Відео
Президент США Джо Байден запевнив, що Україна отримає всю необхідну допомогу. Так Байден відреагував на питання стосовно того, чи підтримує він надання німецьких танків Leopard Німеччиною та іншими країнами, включаючи Польщу.
- Голос Америки
Байден: Україна отримає всю необхідну допомогу
Президент США Джо Байден запевнив, що Україна отримає всю необхідну допомогу. Так Байден відреагував на питання стосовно того, чи підтримує він надання німецьких танків Leopard Німеччиною та іншими країнами, включаючи Польщу.
"Україна отримає всю необхідну допомогу", - сказав Байден у відповідь на питання, яке журналіст вигукнув під час події в Білому домі в п'ятницю.
Як повідомляв Голос Америки, в п'ятницю під головуванням США відбулось восьме засідання Контактної групи оборонної підтримки України. В засіданні, що пройшло на базі Рамштайн в Німеччині, взяли участь близько 50 країн.
І хоча оголошень про надання танків на засіданні не прозвучало, Україна отримала "позитивний прорив" у цій темі, розповів міністр оборони України Олексій Резніков у ексклюзивному інтерв'ю очільнику Української служби Голосу Америки Русланові Петричку.
"Маємо прорив - це можливість для країн, які володіють “Леопардами”, починати навчальні місії, курси для наших танкових екіпажів, - сказав Резніков. - З цього ми почнемо, а тоді будемо далі рухатися. Я маю надію, що Німеччина у спокійному режимі з проведення власних внутрішніх консультацій дійде і до рішення щодо можливої передачі танків. Я оптимістично на це дивлюся. Тому що перший крок зроблено: почнемо навчальні [українських] екіпажів програми на Leopard 2”.
Коментуючи результати зустрічі в Рамштайні в інтерв’ю «Голосу Америки», координатор стратегічної комунікації Білого дому з питань національної безпеки і оборони Джон Кірбі сказав, що у питанні надання танків Україні «Німеччина проходить через свій власний процес щодо танків Leopard».
«Ми не викручуємо руки, не штовхаємо та не вмовляємо. Ми хочемо, щоб країни давали те, що вони можуть, коли вони можуть і де вони можуть, і в тому розмірі та масштабі, які їх влаштовують. І це вирішувати Німеччині», – наголосив Кірбі.
«Ми знаємо, що Німеччина працює над власним процесом щодо танків Leopard, які є чудовими танками, дуже потужними, не вимагатимуть від українців надмірної кількості підготовки, якщо Німеччина захоче рухатися в цьому напрямку. Але це питання є ключовим. Це є рішення Німеччини», – сказав він.
Він додав, що Німеччина збільшила свої внески, які вона почала робити ще на початку війни, і є «одним із провідних у світі фінансових донорів України з точки зору саме фінансової допомоги» і союзники це «високо цінують».
У суботу, 21 січня, міністри закордонних справ Естонії, Латвії та Литви закликали Німеччину чимшвидше надати Україні танки Leopard.
США: Країни Африки можуть заощадити $6 млрд на рік завдяки обмеженню цін на російську нафту
ДАКАР, 20 січня (Reuters). Війна Росії в Україні особливо сильно позначилась на африканцях, загострюючи продовольчу безпеку та зайвий раз гальмуючи економіку континенту, заявила міністр фінансів США Джанет Єллен у столиці Сенегалу Дакарі в п’ятницю.
Єллен сказала, що припинення війни було б найкращим кроком, щоб допомогти світовій економіці, але, за підрахунками відомства, обмеження цін на російську нафту та нафтопродукти введені “Групою семи”, щоб обмежити доходи Росії, може заощадити 17-ти африканським країнам 6 мільярдів доларів США щорічно.
У виступі на початку візиту до трьох країн Африки, Єллен сказала, що деякі країни з економіками, що розвиваються, заощаджують навіть більше, бо використовують обмеження цін, щоб отримати більші знижки від Росії, і Міністерство фінансів заохочує інших наслідувати цей приклад.
Країни G7 та Австралія ввели обмеження ціни на нафту РФ 5 грудня, заборонивши використання західних послуг морського страхування, фінансування та інших послуг для російської нафти вартістю понад 60 доларів за барель. Додаткове обмеження на російські нафтопродукти, такі як дизель та мазут, має набути чинності 5 лютого.
Єллен сказала, що Сполучені Штати працюють з африканськими лідерами, щоб зменшити шкоду від «незаконної та неспровокованої війни» Росії в Україні, яка разом із COVID-19 уповільнила зростання та штовхнула мільйони африканців до бідності та голоду.
Вашингтон надав близько 13 мільярдів доларів на екстрену допомогу та продовольчу допомогу минулого року, а зараз налагоджує стратегічне партнерство між США та Африкою, щоб задовольнити короткострокові харчові потреби понад 300 мільйонів африканців, сказала Єллен.
Візит Єллен - перший в низці візитів до Африки, які посадовці США планують здійснити цього року, включаючи візит президента Джо Байдена. Вашингтон прагне поглибити зв'язки з континентом і створити противагу Китаю, через кредити якого, багато країн Африки накопичили великі борги.
Виступаючи в коворкінгу, який допомагає жінкам і молодим підприємцям, Єллен різко протиставила підхід інших країн, підкресливши, що інвестиції США в Африку були мотивовані «нашим взаємовигідним, довгостроковим партнерством» з метою отримання позитивних економічних надходжень.
Єллен планує говорити про це протягом усього візиту, під час якого вона планує відвідати Замбію та Південну Африку і обговорити питання енергетики, зміни клімату та продовольчої безпеки.
Вона сказала, що африканці вимагають від своїх урядів більшої підзвітності та прозорості, назвавши це необхідною умовою для сталого економічного зростання. За її словами, пріоритет для США - «дотримання високих стандартів, таких як прозорість, ефективне управління, підзвітність і екологічна стійкість».
У деяких випадках, за її словами, Вашингтон також може обумовити інвестиції реформами, які допоможуть залучити приватні інвестиції.
“Хоча наш підхід може бути вимогливим, ми переконані, що він дає довготривалі результати. Країнам потрібно остерігатися угод, що блищать, але які можуть бути непрозорими та зрештою не приносити користі тим людям, яким вони нібито покликані допомагати в першу чергу, - сказала вона. - Це може залишити країни у боргах, забрати ресурси і зруйнувати екологію».
«ВЕЛИЧЕЗНИЙ ПОТЕНЦІАЛ»
Єллен, яка протягом тривалого часу критикувала темпи Китаю у вирішенні питання боргів Замбії та інших країн, сказала, що важливо забезпечити «своєчасні та комплексні» рішення, щоб дозволити африканським економікам продовжувати робити важливі державні інвестиції.
Після зустрічі з президентом Сенегалу Макі Солом вона сказала журналістам, що підняла проблему боргу під час зустрічі з віце-прем'єром Китаю Лю Хе в Цюріху, і відповідь Китаю була "безумовно конструктивною".
"Вони зазначили, що готові працювати з нами, щоб досягти прогресу в борговій ситуації, яка, як ми погоджуємося, є справжньою проблемою", - сказала вона.
Раніше Єллен зустрілася з міністром економіки, міжнародного планування та співробітництва Сенегалу Уліматою Сарр, яка, як і Єллен, також є першою жінкою, яка обіймає свою поточну посаду.
Під час зустрічі з міністром фінансів Мамаду Мустафою Ба Єллен сказала, що обидва чиновники мають «багато обговорити те, як найкраще протистояти викликам, з якими стикаються обидві наші країни, зокрема в контексті глобального фінансового обмеження та все більш невизначеної глобальної економіки".
Єллен сказала бізнес-лідерам з Американської торговельної палати, що головною темою її візиту є «величезний економічний потенціал континенту завдяки його демографічним тенденціям і підприємництву».
"США прагнуть працювати з Африкою, щоб реалізувати цю обіцянку, тому що ми знаємо, що зміцнення африканської економіки добре для світу та для Сполучених Штатів", - сказала вона.
- Голос Америки
США звинуватили двох бізнесменів у спробах вивести яхту Вексельберга з-під санкцій. Одного з обвинувачених заарештовано
Міністерство юстиції США звинуватило росіянина Владислава Осіпова та британця Річарда Мастерса в тому, що вони допомагали російському олігарху Віктору Вексельбергу утримати у своїй власності люксову яхту Tango. Про це американське відомство повідомило на своєму сайті.
Вексельберг перебуває під санкціями США з 2018 року.
На запит США, Іспанія в п'ятницю заарештувала Мастерса. Ордер на арешт Осіпова також видано.
"Сигнал чіткий: посіпаки Путіна не знайдуть прихистку в своїх статках, а ті, хто незаконно робить таке життя можливим, нестимуть відповідальність", - заявив відповідальний спецагент Нью-Йоркської Служби внутрішніх безпекових розслідувань Іван Арвело.
Арвело зауважив: "Російські олігархи - продукт корумпованої екосистеми, які зловживають грошовою системою, що працює в правовій сфері, і збагачуються предметами розкоші та ведуть спосіб життя, про який пересічні люди можуть лише мріяти - і все це в той час, коли тисячі українців втратили житло через російське незаконне вторгнення", - сказав він.
У звинуваченні йдеться, що незважаючи на санкції проти Вексельберга, Осіпов та Мастерс, які управляли яхтою, намагались приховати те, що яхта належить олігарху, і використовували для цього американські компанії та фінансову систему. Серед іншого, Мастерс намагався змінити ім'я яхти і використовувати її під назвою Fanta, щоб забезпечити транзакції на сотні тисяч доларів, які мали б бути заборонені в рамках санкцій. Про платежі не повідомляли Мінфіну США, також, щоб обійти санкції, виплати проводились в різних валютах, йдеться у звинуваченні.
В квітні 2022 року яхту Tango було заморожено владою Іспанії на запит США.
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