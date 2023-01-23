Польща каже про «проблиск надії» на зміну позиції Німеччини щодо танків Україні

Прем’єр-міністр Польщі Матеуш Моравецький заявив 23 січня про «проблиск надії» на зміну позиції Німеччини щодо можливості постачання Україні танків німецького виробництва «Леопард».

Підставою для сподівань польського урядовця стали слова Анналени Бербок, міністерки закордонних справ Німеччини, яка напередодні у Парижі сказала французьким журналістам, що Берлін не заперечував би, якби Польща вирішила передати українцям «Леопарди» з польських арсеналів.

Жодна країна не вирішить проблем, надавши нам 10, 20 чи 50 танків, але вони зробили б дуже важливу справу.

Матеуш Моравецький наступного дня лунав досить стримано, оскільки голова німецького уряду Олаф Шольц демонстративно не згадував про танки для України, хоча канцлер і повторює, що Німеччина готова і далі надавати Києву суттєву збройну допомогу для захисту від російської агресії.

Найважливішим зараз польський прем’єр-міністр назвав «створення принаймні малої коаліції країн», які готові поділитися танками «Леопард» з українцями.

«Ми подамо прохання (про реекспорт німецьких танків Україні), але це справа другорядної важливості. Навіть якщо ми не отримаємо дозволу… ми все одно б разом з іншими передали б свої танки Україні», - сказав Моравецький.

Окрім Польщі про наміри надати танки «Леопард» Україні також натякали представники Фінляндії, а також були повідомлення про таку можливість щодо ще принаймні трьох країн НАТО.

Заступник українського міністра закордонних справ Андрій Мельник, який донедавна був послом у Берліні, нагадав дописом у Twitter 23 січня, що Київ подавав Німеччині офіційне прохання на постачання бойових танків ще 03 березня 2022 року - на сьомий день російського вторгнення.

«Можливо настав час прискорити цей процес?», - запитав український посадовець.

Український президент Володимир Зеленський в інтерв'ю німецькому суспільному мовнику ARD 22 січня сказав, що невелика кількість німецьких танків не переламали б становища на полі бою, але посилила б моральний дух українських солдатів.

«Коли нам протистоїть російська армія, яка має тисячі танків, то жодна країна не вирішить проблем, надавши нам 10, 20 чи 50 танків, - сказав Зеленський, - але вони зробили б дуже важливу справу. Вони мотивували б наших солдатів воювати за наші цінності. Бо це показало б, що з нами увесь світ».

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