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Польща каже про «проблиск надії» на зміну позиції Німеччини щодо танків Україні
Прем’єр-міністр Польщі Матеуш Моравецький заявив 23 січня про «проблиск надії» на зміну позиції Німеччини щодо можливості постачання Україні танків німецького виробництва «Леопард».
Підставою для сподівань польського урядовця стали слова Анналени Бербок, міністерки закордонних справ Німеччини, яка напередодні у Парижі сказала французьким журналістам, що Берлін не заперечував би, якби Польща вирішила передати українцям «Леопарди» з польських арсеналів.
Жодна країна не вирішить проблем, надавши нам 10, 20 чи 50 танків, але вони зробили б дуже важливу справу.Володимир Зеленський
Матеуш Моравецький наступного дня лунав досить стримано, оскільки голова німецького уряду Олаф Шольц демонстративно не згадував про танки для України, хоча канцлер і повторює, що Німеччина готова і далі надавати Києву суттєву збройну допомогу для захисту від російської агресії.
Найважливішим зараз польський прем’єр-міністр назвав «створення принаймні малої коаліції країн», які готові поділитися танками «Леопард» з українцями.
«Ми подамо прохання (про реекспорт німецьких танків Україні), але це справа другорядної важливості. Навіть якщо ми не отримаємо дозволу… ми все одно б разом з іншими передали б свої танки Україні», - сказав Моравецький.
Окрім Польщі про наміри надати танки «Леопард» Україні також натякали представники Фінляндії, а також були повідомлення про таку можливість щодо ще принаймні трьох країн НАТО.
Заступник українського міністра закордонних справ Андрій Мельник, який донедавна був послом у Берліні, нагадав дописом у Twitter 23 січня, що Київ подавав Німеччині офіційне прохання на постачання бойових танків ще 03 березня 2022 року - на сьомий день російського вторгнення.
«Можливо настав час прискорити цей процес?», - запитав український посадовець.
Український президент Володимир Зеленський в інтерв'ю німецькому суспільному мовнику ARD 22 січня сказав, що невелика кількість німецьких танків не переламали б становища на полі бою, але посилила б моральний дух українських солдатів.
«Коли нам протистоїть російська армія, яка має тисячі танків, то жодна країна не вирішить проблем, надавши нам 10, 20 чи 50 танків, - сказав Зеленський, - але вони зробили б дуже важливу справу. Вони мотивували б наших солдатів воювати за наші цінності. Бо це показало б, що з нами увесь світ».
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- Голос Америки
Макрон не виключає можливості передачі Україні танків Leclerc
Під час зустрічі з канцлером Німеччини Олафом Шольцем у неділю під Парижем президент Франції Еммануель Макрон заявив, що не виключає можливості відправки танків Leclerc в Україну.
Макрон заявив на прес-конференції, що відправка танків не повинна загострювати ситуацію, має враховувати час, щоб навчити українців бути ефективними, і не має загрожувати власній безпеці Франції.
«Щодо Leclerc, я попросив міністра армії попрацювати над цим, але нічого не виключено», — сказав Макрон, додавши, що цей крок потрібно буде скоординувати з такими союзниками, як Німеччина, найближчими днями та тижнями, повідомляє USNews.
Шольц не став коментувати, чи погодиться Німеччина надати свої танки Leopard2.
Як раніше повідомляв Голос Америки, новий очільник Міноборони Німеччини Борис Пісторіус скоро приїде до України. Про це він сказав виданню Bild am Sonntag в інтерв’ю, опублікованому в неділю.
«Безперечно те, що незабаром я поїду в Україну. Ймовірно, навіть протягом наступних чотирьох тижнів», - сказав міністр.
Він також зазначив, що Німеччина веде дуже тісний діалог щодо надання Україні танків Leopard, насамперед зі США.
Як повідомляв Голос Америки, в п'ятницю під головуванням США відбулось восьме засідання Контактної групи з питань оборони України. В засіданні, що пройшло на базі Рамштайн в Німеччині, взяли участь близько 50 країн.
І хоча оголошень про надання танків на засіданні не прозвучало, Україна отримала "позитивний прорив" у цій темі, розповів міністр оборони України Олексій Резніков у ексклюзивному інтерв'ю очільнику Української служби Голосу Америки Русланові Петричці.
В матеріалі використані джерела USNews.
- Голос Америки
Конгресмен-республіканець та сенатор-демократ закликали надати Україні американські танки Abrams
Конгресмен-республіканець Майкл Маккол, голова Комітету Палати представників із закордонних справ, сказав ABC «This Week», що якщо США запропонують Україні хоча б символічну кількість своїх важких бойових танків Abrams, це спонукатиме Німеччину також відправити свої Leopard 2.
«Лише одного» танка Abrams було б достатньо, щоб спонукати союзників, зокрема Німеччину, розблокувати власні запаси танків для боротьби з Росією, сказав Маккол.
«Навіть сказати, що ми збираємося поставити танки Abrams, буде достатньо», - додав він.
Сенатор-демократ Кріс Кунс сказав ABC, що настав час відкинути занепокоєння США щодо доставки Abrams:
«Я поважаю, що наші військові керівники вважають Abrams надто складною, занадто дорогою платформою, щоб бути такою ж корисною, як Leopard, але нам потрібно продовжувати співпрацю з нашими близькими союзниками та рухатися вперед впевнено».
Як повідомляв раніше Голос Америки, Глава Пентагону Ллойд Остін після зустрічі у форматі “Рамштайн” у Німеччині заперечив будь-який зв'язок між наданням Україні американських та німецьких танків. На питання журналістів, чи США мали б надати Україні кілька танків, аби лише розблокування рішення Німеччини щодо Leopard Ллойд Остін відповів:
“Немає зв'язку між наданням Abrams та “Леопардів”, тому термін “розблокування” не є питанням”, - сказав міністр оборони США, додавши, що міністр оборони Німеччини Пісторіус також погоджується, що рішення Вашингтона та Берліна щодо надання Україні танків не є взаємопов'язаними.
Остін додав, що не має наразі оголошень про надання Україні американських танків Abrams М1.
“Ми наполегливо працюємо, щоб задовольнити українську потребу в танках та іншому броньованому транспорті. Велика Британія оголосила про намір надати Україні значну кількість танків “Challenger 2”, і це будуть перші важкі танки західного виробництва в Україні. Я вітаю наших британських союзників з ухваленням цього рішення”, - зазначив міністр оборони США.
Президент США Джо Байден запевнив, що Україна отримає всю необхідну допомогу. Так Байден відреагував на питання стосовно того, чи підтримує він надання німецьких танків Leopard Німеччиною та іншими країнами, включаючи Польщу.
"Україна отримає всю необхідну допомогу", - сказав Байден у відповідь на питання, яке журналіст вигукнув під час події в Білому домі в п'ятницю.
Як повідомляв Голос Америки, в п'ятницю під головуванням США відбулось восьме засідання Контактної групи оборонної підтримки України. В засіданні, що пройшло на базі Рамштайн в Німеччині, взяли участь близько 50 країн.
В матеріалі використані джерела ABC
Україна має отримати всі необхідні інструменти для перемоги – Джонсон
Колишній прем’єр Британії Борис Джонсон під час сьогоднішнього візиту в Україну запевнив, що країна має отримати всі необхідні інструменти, аби «перемогти Росію, яка незаконно вторглась на її територію», повідомляє The Guardian.
У неділю, 22 січня, Джонсон приїхав в Україну. В рамках візиту він прогулявся вулицями Бородянки на Київщині.
«Це честь відвідати Україну на запрошення президента Зеленського. Надто довго тривають страждання народу України... Єдиний спосіб покласти край цій війні – це перемога України – і перемога якомога швидше… Чим швидше Путін зазнає поразки, тим краще для України та для всього світу», – заявив експрем’єр.
Він також зважив суперечку щодо того, чи отримає Україна більше танків, щоб дати відсіч російським силам та наголосив, що Україна має отримати всю необхідну підтримку від партнерів.
«Це момент подвоїти й дати українцям усі інструменти, необхідні для завершення роботи», – підкреслив він.
Зеленський подякував Великій Британії за «потужну лідерську оборонну й економічну підтримку».
- Голос Америки
Великобританія підтримує угоду, згідно з якою Україна має отримати танки німецького виробництва - Клеверлі
Великобританія все ще підтримує міжнародну угоду, згідно з якою Україна має отримати танки німецького виробництва, заявив сьогодні вранці міністр закордонних справ Великобританії Джеймс Клеверлі в недільному інтерв’ю Sky News.
«Звичайно, я хотів би, щоб українці були оснащені такими речами, як Leopard 2, а також артилерійськими системами, наданими нами та іншими», — сказав Клеверлі.
«Я продовжуватиму ці розмови з нашими союзниками та друзями по НАТО, щоб сприяти передачі Україні найкращого військового обладнання, щоб допомогти їм захиститися від цього жорстокого вторгнення», - цитує дипломата видання.
Відповідаючи на запитання, чи Німеччина робить достатньо, щоб допомогти Україні, Клеверлі сказав, що хоче бачити, щоб «кожен йшов так далеко, як міг, але кожна країна підтримуватиме Україну так, як це буде найбільш відповідним для неї».
Як повідомляв Голос Америки, в п'ятницю під головуванням США відбулось восьме засідання Контактної групи з питань оборони України. В засіданні, що пройшло на базі Рамштайн в Німеччині, взяли участь близько 50 країн.
І хоча оголошень про надання танків на засіданні не прозвучало, Україна отримала "позитивний прорив" у цій темі, розповів міністр оборони України Олексій Резніков у ексклюзивному інтерв'ю очільнику Української служби Голосу Америки Русланові Петричці.
Президент США Джо Байден запевнив, що Україна отримає всю необхідну допомогу. Так Байден відреагував на питання стосовно того, чи підтримує він надання німецьких танків Leopard Німеччиною та іншими країнами, включаючи Польщу. "Україна отримає всю необхідну допомогу", - сказав Байден у відповідь на питання, яке журналіст вигукнув під час події в Білому домі в п'ятницю.
У суботу, 21 січня, міністри закордонних справ Естонії, Латвії та Литви закликали Німеччину чимшвидше надати Україні танки Leopard.
В матеріалі використані джерела Reuters, Sky News.
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