Макрон не виключає можливості передачі Україні танків Leclerc

Під час зустрічі з канцлером Німеччини Олафом Шольцем у неділю під Парижем президент Франції Еммануель Макрон заявив, що не виключає можливості відправки танків Leclerc в Україну.

Макрон заявив на прес-конференції, що відправка танків не повинна загострювати ситуацію, має враховувати час, щоб навчити українців бути ефективними, і не має загрожувати власній безпеці Франції.

«Щодо Leclerc, я попросив міністра армії попрацювати над цим, але нічого не виключено», — сказав Макрон, додавши, що цей крок потрібно буде скоординувати з такими союзниками, як Німеччина, найближчими днями та тижнями, повідомляє USNews.

Шольц не став коментувати, чи погодиться Німеччина надати свої танки Leopard2.

Як раніше повідомляв Голос Америки, новий очільник Міноборони Німеччини Борис Пісторіус скоро приїде до України. Про це він сказав виданню Bild am Sonntag в інтерв’ю, опублікованому в неділю.

«Безперечно те, що незабаром я поїду в Україну. Ймовірно, навіть протягом наступних чотирьох тижнів», - сказав міністр.

Він також зазначив, що Німеччина веде дуже тісний діалог щодо надання Україні танків Leopard, насамперед зі США.

Як повідомляв Голос Америки, в п'ятницю під головуванням США відбулось восьме засідання Контактної групи з питань оборони України. В засіданні, що пройшло на базі Рамштайн в Німеччині, взяли участь близько 50 країн.

І хоча оголошень про надання танків на засіданні не прозвучало, Україна отримала "позитивний прорив" у цій темі, розповів міністр оборони України Олексій Резніков у ексклюзивному інтерв'ю очільнику Української служби Голосу Америки Русланові Петричці.

В матеріалі використані джерела USNews.