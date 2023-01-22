Конгресмен-республіканець та сенатор-демократ закликали надати Україні американські танки Abrams

Конгресмен-республіканець Майкл Маккол, голова Комітету Палати представників із закордонних справах, сказав ABC «This Week», що якщо США запропонують Україні хоча б символічну кількість своїх важких бойових танків Abrams, це спонукатиме Німеччину також відправити свої Leopard 2.

«Лише одного» танка Abrams було б достатньо, щоб спонукати союзників, зокрема Німеччину, розблокувати власні запаси танків для боротьби з Росією, сказав Маккол.

«Навіть сказати, що ми збираємося поставити танки Abrams, буде достатньо», - додав він.

Сенатор-демократ Кріс Кунс сказав ABC, що настав час відкинути занепокоєння США щодо доставки Abrams:

«Я поважаю, що наші військові керівники вважають Abrams надто складною, занадто дорогою платформою, щоб бути такою ж корисною, як Leopard, але нам потрібно продовжувати співпрацю з нашими близькими союзниками та рухатися вперед впевнено».

Як повідомляв раніше Голос Америки, Глава Пентагону Ллойд Остін після зустрічі у форматі “Рамштайн” у Німеччині заперечив будь-який зв'язок між наданням Україні американських та німецьких танків. На питання журналістів, чи США мали б надати Україні кілька танків, аби лише розблокування рішення Німеччини щодо Leopard Ллойд Остін відповів:

“Немає зв'язку між наданням Abrams та “Леопардів”, тому термін “розблокування” не є питанням”, - сказав міністр оборони США, додавши, що міністр оборони Німеччини Пісторіус також погоджується, що рішення Вашингтона та Берліна щодо надання Україні танків не є взаємопов'язаними.

Остін додав, що не має наразі оголошень про надання Україні американських танків Abrams М1.

“Ми наполегливо працюємо, щоб задовольнити українську потребу в танках та іншому броньованому транспорті. Велика Британія оголосила про намір надати Україні значну кількість танків “Challenger 2”, і це будуть перші важкі танки західного виробництва в Україні. Я вітаю наших британських союзників з ухваленням цього рішення”, - зазначив міністр оборони США.

Президент США Джо Байден запевнив, що Україна отримає всю необхідну допомогу. Так Байден відреагував на питання стосовно того, чи підтримує він надання німецьких танків Leopard Німеччиною та іншими країнами, включаючи Польщу.

"Україна отримає всю необхідну допомогу", - сказав Байден у відповідь на питання, яке журналіст вигукнув під час події в Білому домі в п'ятницю.

Як повідомляв Голос Америки, в п'ятницю під головуванням США відбулось восьме засідання Контактної групи оборонної підтримки України. В засіданні, що пройшло на базі Рамштайн в Німеччині, взяли участь близько 50 країн.

В матеріалі використані джерела ABC